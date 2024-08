Gleichbleibend hohe Produktionsbedingungen

Fertighäuser werden im Werk vorgefertigt und dann in kurzer Bauzeit auf dem Grundstück des Bauherrn errichtet. Diese Art zu bauen, geht nicht nur besonders schnell, sondern schafft auch Qualitätsvorteile, denn sie findet unter gleichbleibend hohen Produktionsbedingungen statt.



Achim Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF), erklärt: „Unabhängig von Temperaturen, Starkregen & Co. werden Fertighäuser mit industrieller Präzision und Routine hergestellt. Die computergestützten und teils voll automatisierten Prozesse laufen Hand in Hand mit der Arbeit und dem geschulten Blick der Fachkräfte im Werk und später auf der Baustelle, wo das Montage- und Ausbau-Team aus seriengefertigten Bauelementen schließlich ein individuelles Traumhaus macht.“



Nunmehr 50 industrielle Fertighaushersteller haben sich im BDF zusammengeschlossen. Bei manchen wird ein Haus pro Tag vorgefertigt, bei einigen sind es weniger, bei manchen aber auch mehr. Die Abläufe in den Werkshallen sind dabei im Detail zwar verschieden, die Rahmenbedingungen aber sind mindestens ähnlich: Auf der einen Seite kommen Holz, Fenster, Türen, Dämmung und weitere Zutaten rein. Auf der anderen Seite kommen weitreichend vorgefertigte Dach-, Wand- und Deckenelemente wieder raus. Diese werden verladen und „just in time“ zum Baugrundstück geliefert. Dort steht in der Regel bereits nach ein bis zwei Werktagen ein abschließbares und wettergeschütztes Haus. Nach den weiteren Ausbauarbeiten kann dieses Haus dann bezogen und bewohnt werden kann, ganz so wie es die Baufamilie geplant hat.



„Neben den hohen Produktionsbedingungen sind umfassende Leistungsversprechen und deren Kontrolle maßgeblich für die hohe Fertighausqualität der BDF-Unternehmen“, sagt Hannott und führt aus: „Alle Mitglieder unseres Verbandes tragen das QDF-Siegel der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau und verpflichten sich zu höchsten Qualitäts- und Servicestandards. Deren Einhaltung wird nach dem Vier-Augen-Prinzip im Rahmen von firmeneigenen Selbstkontrollen und einer externen Expertenüberwachung sichergestellt.“ Insgesamt 36 Qualitätsversprechen hat der Verband ausgearbeitet und an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgerichtet. So profitieren nicht nur Baufamilien, sondern alle von der hohen Qualität moderner Holz-Fertighäuser. (BSZ)