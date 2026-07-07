Bauen

So soll der Postblock an der Furtmayrstraße in Regensburg aussehen. (Foto: Immobilien Zentrum Holding AG) :

07.07.2026

Aus der Region für die Region

Neubebauung des Postblockareals an der Regensburger Furtmayrstraße

Mit dem symbolischen Spatenstich hat die Neubebauung des Postblockareals an der Furtmayrstraße in Regensburg offiziell begonnen. Beteiligte aus der Region setzen das groß angelegte Wohnbauprojekt gemeinsam um – von der Finanzierung über die Förderung bis hin zur Ausführung.

Oberbürgermeister Thomas Burger (SPD) als Repräsentant der Stadt Regensburg, die Sparkasse Regensburg als Finanzierungspartner, die Regierung der Oberpfalz als Fördergeber, die Firma  Guggenberger als Generalunternehmer, die Baugenossenschaft als Grundstücksverkäufer und der Bauherr, die Immobilien Zentrum Unternehmensgruppe (IZ), setzten den Spatenstich für die Neubebauung des Postblockareals an der Furtmayrstraße.

„Alle unsere Partner kommen aus der Region, was am Ende des Tages einen Baubeginn in nur 15 Monaten nach Erwerb des Grundstücks möglich macht“, betonte Alexander Dietlmeier, Vorstands-vorsitzender der Immobilien Zentrum Unternehmensgruppe. Auf rund 10.000 Quadratmetern Grundstücksfläche entstehen im Regensburger Kasernenviertel in innenstadtnaher Lage 194 Neubauwohnungen auf etwa 12.300 Quadratmetern Wohnfläche (Bauabschnitt I und II) und eine Quartiersgarage mit 100 Stellplätzen. Außerdem erfolgt die Sanierung bestehender Gebäude entlang der Furtmayrstraße (Bauabschnitt III). Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 90 Millionen Euro.

Im ersten Bauabschnitt entstehen 107 öffentlich geförderte Mietwohnungen, die dauerhaft im Bestand der Immobilien Zentrum Unternehmensgruppe verbleiben. Vermietet werden sie unter dem Label „Fair Wohnen“. Zielgruppe sind Familien, Alleinerziehende und Senioren mit einem Wohnberechtigungsschein. Der zweite Bauabschnitt umfasst 87 frei finanzierte Eigentumswohnungen. Nur drei Wochen nach Vertriebsstart waren bereits über 80 Prozent der Wohnungen reserviert und vorgemerkt. Es zeigt sich, dass die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Regensburg nicht nur bei Mietern, sondern auch bei Käufern ungebrochen hoch ist.

Im dritten Bauabschnitt werden die Bestandsgebäude in der Furtmayrstraße 32 bis 38 umfassend saniert und neu aufgeteilt. So entstehen 80 Eigentumswohnungen. Die Fördermittel in Form von Zu-schüssen bis zu 67.500 Euro und einem zinsverbilligten Darlehen zu 2,03% p.a. werden an die Käufer weitergegeben.

Unter dem Innenhof entsteht eine Tiefgarage mit 100 Stellplätzen. Das Mobilitätskonzept sieht ergänzend Car-Sharing-Fahrzeuge und Lastenräder für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner vor.

Die Neubauten des ersten und zweiten Bauabschnitts werden im Energieeffizienzhaus-Standard EH40 mit Nachhaltigkeitszertifizierung (QNG) errichtet und erfüllen damit höchste Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Die Bezugsfertigkeit der Neubau-Bauabschnitte ist für Ende 2028 vorgesehen. (BSZ)

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