185 Apartments

Im August 2024 wurde die neue Wohnanlage für Studenten und Studentinnen„Am Tappert II“ in Bayreuth übergeben, um pünktlich zu Beginn des Wintersemesters in Betrieb zu gehen. Zur Eröffnung des Neubaus mit 185 möblierten Apartments war auch Bauminister Christian Bernreiter (CSU) gekommen. Er hob in seiner Rede vor allem die schnelle Realisierung hervor, denn nach der Baugenehmigung im Dezember 2022 konnte schon ein Jahr später Richtfest gefeiert werden.

In direkter Campusumgebung kann das Studierendenwerk Oberfranken nun moderne Einzelapartments anbieten, die seit dem Wintersemester 2024/25 von Studentinnen und Studenten genutzt werden. Dies ist ein weiterer Meilenstein bei der Versorgung der Studenten am Universitätsstandort Bayreuth mit modernem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum.

Die Riedel Bau AG mit Hauptsitz in Schweinfurt hatte bei der europaweiten öffentlichen Ausschreibung zu diesem Projekt den Zuschlag erhalten, das Bauvorhaben als Totalunternehmer zu realisieren. Das Projektteam der Riedel Bau Gruppe übernahm für das Studierendenwerk Oberfranken zunächst die Grundstücksakquise, als auch den Ankauf des Grundstücks. Im nächsten Schritt führten die Immobilienspezialisten aus Unterfranken auch den geforderten Architekten-Realisierungswettbewerb durch.

Neben der Projektentwicklung und Baurechtsschaffung, lag natürlich auch die schlüsselfertige Erstellung inklusive aller dafür notwendigen Planungsleistungen bis zur Übergabe in den Händen von Riedel Bau. So konnte dem Auftraggeber durch Riedel Bau eine Komplettlösung zum Festpreis geboten werden.

Als Totalunternehmer bietet Riedel Bau individuelle Service-Development-Leistungen an, die auf die jeweiligen Anforderungen des Auftraggebers individuell angepasst werden können. Durch die Totalunternehmerbeauftragung lassen sich für die Auftraggeber Risiken aus der Projektentwicklung und der Baurechtsschaffung minimieren und die Kostensicherheit für den finalen Investor steigern. In Verbindung mit dem Geschäftsbereich Schlüsselfertigbau schafft Riedel Bau hier einen deutlichen Mehrwert für den Auftraggeber.

Sechsgeschossiger Bau

Bei dem hier vorgestellten Projekt in Bayreuth ging das Büro Hetterich Architekten BDA aus Würzburg als Sieger des Realisierungswettbewerbs hervor und wurde einstimmig mit dem ersten Preis ausgezeichnet. „Das sechsgeschossige Gebäude überzeugt in seiner städtebaulichen Setzung und formuliert den Zugang an optimaler Stelle. Die Arbeit überzeugt durch ihre Präzision und Klarheit, das ansprechende Freiraumkonzept mit guter Zonierung und die hohen inneren Raumqualitäten“, lautet ein Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll.

Die Wohnanlage umfasst insgesamt 185 Apartments mit einer Größe von rund 21 Quadratmetern. Die Wohneinheiten sind gleich aufgebaut und verfügen über ein eigenes Bad mit Dusche und WC, einen Vorraum und eine integrierte kleine Küche. Die Zimmer wurden modern und vollständig mit Bett, Schrank, Schreibtisch und Bestuhlung eingerichtet. Darüber hinaus gibt es zwei Gemeinschaftsräume, die für Veranstaltungen gebucht werden können. Außerdem stehen den Studenten und Studentinnen überdachte Fahrradstellplätze sowie eine Waschküche zur Verfügung.

Architektonisch wird der Neubau von natürlichen Farben und Sichtbetonflächen in den Fluren und Treppenhäusern geprägt. Errichtet wurde der sechsgeschossige Neubau im KfW 55 EE Standard und ist in zwei Bauteile aufgeteilt, die über ein Treppenhaus erschlossen werden. Die Nasszellen in den 185 Apartments wurden als Fertignasszellen geliefert und während des Rohbaus eingehoben und platziert. Die Gebäudehülle wurde mit farbigen Fenstern erstellt, wobei die Leibungen der Fenster schräg verlaufen und die Fassade somit aufgelockert wurde. Die Dachfläche ist extensiv begrünt und mit einer PV-Anlage ausgestattet. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt durch Wärmepumpen.

Das Wohnheim für Studenten Am Tappert II ist die erste Wohnanlage, bei der eine staatlich geförderte Maßnahme mit Festpreis in Bayern durchgeführt wurde. Durch die erfolgreiche Umsetzung dieses „Bayreuther-Modells“ startet Riedel Bau in Kürze mit dem Studierendenwerk Oberfranken ein Folgeprojekt in Hof. Auch hier konnte sich Riedel Bau den Auftrag sichern, der ebenfalls europaweit öffentlich ausgeschrieben wurde. (BSZ)