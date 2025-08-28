Bauen

Neue Balan - Haus 28, Frontansicht, Finger. (Foto: Allgemeine Südboden/Boos)

28.08.2025

„Excellent Architecture“

Haus 28 auf dem Campus „Neue Balan“ in München gewinnt German Design Award 2025

Das markante Haus 28 auf dem Münchner Campus „Neue Balan“ an der Quartiersgrenze zu Haidhausen ist mit einem German Design Award 2025 in der Kategorie „Excellent Architecture“ ausgezeichnet worden. Damit hat sich der Neubau unter 359 Einreichnungen in dieser Kategorie den Status als „Winner“ gesichert. Mit dem Neubau nach dem Konzept des Architekturbüros Weickenmeier, Kunz + Partner hat die Allgemeine SÜDBODEN Grundbesitz AG das letzte fehlende Puzzlestück in dem Ensemble an der Balanstraße vollendet.

Mit der renommierten Auszeichnung würdigt die Jury des German Design Award vor allem die innovative Verbindung von Innen- und Außenräumen. Durch den Einsatz moderner Architektur werde ein urbaner Raum geschaffen, der Klimaneutralität, Ökologie und Nachhaltigkeit in den Fokus rücke. Damit stehe das Haus 28 als Beispiel für eine zukunftsweisende Stadtentwicklung im Münchner Osten.

Bettina Krause, Allgemeine SÜDBODEN: „Die Auszeichnung mit dem German Design Award bestätigt unseren Anspruch, Architektur nicht nur funktional, sondern auch visionär zu denken. Das Haus 28 steht exemplarisch für unsere Haltung, Orte mit Charakter zum Wohlfühlen zu schaffen – Arbeitsplätze, mit denen man sich identifiziert und wo man sich gerne aufhält. Wir freuen uns sehr über diesen Preis.“

Mit seiner klaren, unaufgeregten Formsprache im klassischen Bauhaus-Stil fügt sich das fünfgeschossige Haus 28 nahtlos in die bestehende Bebauung ein. Auffällig sind die großen Fensterflächen, die viel Tageslicht in die Grundrisse lassen. Zum Campus überspannt das Gebäude eine überdachte Freitreppe, die für Veranstaltungen genutzt werden kann und Austausch und informelle Begegnung fördern wird. Für Aufenthaltsqualität sorgen auch zwei begrünte Innenhöfe.

Das neue Haus 28 auf dem ansonsten vollständig vermieteten Campus verfügt über rund 30.000 Quadratmeter Bürofläche. Große Teile des Gebäudes sind bereits vermietet. Die Fertigstellung des Gebäudes erfolgte im Frühjahr 2025.

Der Campus Neue Balan ist einer der nachgefragtesten Standorte für innovative und kreative Unternehmen in München. Nach Anzahl der neu gewonnenen Mietabschlüsse war der Campus Neue Balan laut CBRE im Jahr 2024 der erfolgreichste Gewerbestandort in München. (BSZ)

