Bauen

MONACO Baufortschritt April 2026. (Foto: SCRIVO Communications, Markus Werner)

20.04.2026

Der Bau schreitet voran

Genau im Zeitplan startet beim MONACO im Münchner Werksviertel die nächste Bauphase

Im Office-Highlight MONACO im Münchner Werksviertel werden alle drei Untergeschosse bereits in den nächsten Tagen fertiggestellt sein. „Dann werden wir entsprechend unseres Zeitplans in die nicht minder spannende Phase eintreten, in der das MONACO für alle sichtbar Geschoss für Geschoss in die Höhe wächst“, sagt Mike Büttner, Projektmanager bei der Rock Capital Group.

Nach Beendigung der Rohbauarbeiten in den Untergeschossen werden zunächst die Spundwände der Baugrube gezogen – ein technisch anspruchsvoller Arbeitsschritt, der mit schwerem Gerät durchgeführt wird. Anschließend startet der eigentliche Hochbau. „Die Spundwände reichen teilweise bis zu 15 Meter in die Tiefe. Ihr Rückbau entlang der Baustelle erfordert große Kräne und eine präzise Abstimmung aller Beteiligten“, erklärt Büttner. Der Baufortschritt verläuft weiterhin planmäßig. Ziel ist es, den kompletten Rohbau des Gebäudes bis September fertigzustellen.

Parallel dazu laufen die letzten Abstimmungen zur charakteristischen Fassade des MONACO. Das Gebäude wird als erstes Projekt in Deutschland überhaupt mit recycelten Kunststoffschindeln des niederländischen Unternehmens Pretty Plastic ausgestattet, einer Materialinnovation aus alten Fensterrahmen, Rohren und weiteren PVC-Reststoffen. Cradle to Cradle in Reinform, denn die aus Baustellenabfällen geborenen Fassadenschindeln selbst lassen sich bis zu 8-mal wiederverwerten.

Inzwischen hat die Rock Capital Group auch die finale Farbfreigabe für die Pretty-Plastic-Schindeln getroffen. Nach der Bemusterung wurde die Farbgebung noch einmal genauer an die gewünschte Fassadengestaltung angepasst. Damit wird das MONACO künftig zu einem harmonisch schimmernden Gesamtkunstwerk. Derzeit befindet sich die behördliche Sonderzulassung für den Verbau des Systems in den Abschlussrunden. Die finale Genehmigung durch die zuständigen Behörden ist für die nächsten drei bis vier Wochen avisiert.

Während Großprojekte im Bau häufig von unerwarteten Herausforderungen geprägt sind, verläuft der Bauprozess des MONACO bislang stabil und termingetreu. „Parallel zu den Arbeiten vor Ort holen wir derzeit Angebote für die restlichen Fassadenarbeiten ein“, sagt Büttner. „So können wir, sobald der Rohbau fertiggestellt ist, den nächsten Schritt gehen und mit der Gebäudehülle beginnen.“

Der Start des Innenausbaus ist derzeit für Ende dieses Jahres beziehungsweise Anfang kommenden Jahres vorgesehen. 

Mit dem MONACO entsteht im Werksviertel ein einzigartiges, architektonisches Highlight, das im Hinblick auf Design und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzt. Mitte 2027 soll das Bürogebäude bezugsfertig sein. Mit rund 4000 Quadratmetern Bürofläche – teilbar ab etwa 600 Quadratmeter – auf sieben Etagen, etwa 580 Quadratmeter begrünter Terrassen inklusive Pocket Garden sowie dem innovativen Immune Office-Konzept setzt das Gebäude Maßstäbe in Gesundheit, New Work und Nachhaltigkeit. Die charakteristische Fassade aus wiederverwendeten Klinkersteinen und recycelten Kunststoffschindeln stiftet Identität und setzt im städtischen Raum ein Statement für die Zukunft. 

Neben der bereits erzielten WiredScore Zertifizierung strebt die Rock Capital Group für das MONACO weitere höchste Auszeichnungen im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung an: LEED Platinum und WELL Platinum. Das MONACO, vom renommierten Rotterdamer Architekturbüro MVRDV entworfen, wurde bereits vor dem Spatenstich mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet. Die zentrale Lage des Büroneubaus in unmittelbarer Nähe des Ostbahnhofs bindet die Mitarbeiter vor Ort nicht nur bestens an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr an, sondern auch an den Mittleren Ring, die Autobahnen sowie die Messe München und den Flughafen München. Entwickelt wird das Projekt von der Rock Capital Group, einem der führenden Projektentwickler für zukunftsfähige Stadtquartiere in München und Frankfurt. (BSZ)

Weitere Informationen unter www.monacooffice.de.

 

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