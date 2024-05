Der Rohbau steht

Die Münchener Wohnen erweitert die Einrichtung des Katholischen Männerfürsorgevereins München e. V. (kmfv) in der Schleißheimer Straße / Ecke Gabelsbergerstraße um einen Anbau. „Wir haben derzeit große Bauvorhaben die viel Aufmerksamkeit bekommen, dennoch sind es oft die kleinen Projekte für Menschen mit besonderen Bedürfnis­sen, die einen großen Unterschied für das Miteinander bewirken“, sagt Doris Zoller, Vorsitzende Geschäftsführerin der Münchner Wohnen. „Seit 38 Jahren bieten wir im Haus an der Gabelsbergerstraße Menschen in schwierigen Lebenslagen ein sicheres Zuhause. Die Erweiterung und Sanierung des Gebäudes ermöglicht es uns, mehr Menschen zu unterstützen und ihnen eine verbesserte Wohnqualität anzubie­ten“, erklärt Ludwig Mittermeier, Vorstand des kmfv.

Ein dauerhaftes Zuhause



Die Einrichtung in der Schleißheimer Straße / Ecke Gabelsbergerstraße, Max­vorstadt, bietet dauerhafte Wohnräume für ältere wohnungslose beziehungsweise von Woh­nungslosigkeit bedrohte Menschen mit psychischen und/oder körperlichen Erkrankungen. Ziel ist es, ihnen ein menschenwürdiges Leben und die Teilnahme an der Gemeinschaft zu ermöglichen.

Der Anbau



Die Münchner Wohnen ergänzt das bisherige Wohnheim um einen Anbau. In Zukunft gibt es 87 Wohnplätze sowie neue Gemeinschafts- und Therapieräu­me. Ein Speisesaal und eine Küche sind im Erdgeschoss geplant. Besonderen Schutz genießt der alte Baumbestand auf dem Gelände. Die Münchner Wohnen baut das neue Gebäude schmaler und schräger, um eine alte Platane zu erhalten.

Münchner Wohnen



Die Münchner Wohnen ist die Wohnungsbaugesellschaft der Landeshauptstadt Mün­chen. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Wohn- und Lebensqualität der Kunden. Jeder zehnte Münchner lebt zu bezahlbaren Mieten in einer der etwa 70.000 Woh­nungen. Die Münchner Wohnen plant, baut und saniert nachhaltig Wohnraum, verwaltet und pflegt Häuser, Quartiere und Grünflächen oder ist im Kundenservice und Sozialdienst für alle ihre Mietenden da. (BSZ)