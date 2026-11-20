In München-Pasing ist an der Bodenseestraße 165 ein neuer Autohausstandort für die Marken Hyundai, Ford und Peugeot entstanden. Mitte Oktober wurde der Neubau offiziell eröffnet. Drei eigenständige Autohäuser bündeln hier künftig ihre Verkaufs- und Serviceangebote unter einem Dach. Bauherrin des rund 20 Millionen Euro teuren Projekts ist die Augsburger Automobilhandelsgruppe AVAG Holding SE. IMAK – die Werkstattmacher – aus Leonberg hat die komplette Werkstatt des neuen AVAG-Autohauses an der Bodenseestraße ausgestattet. IMAK begleitete das Projekt von der Beratung und Planung bis zur Montage und Inbetriebnahme. Die maßgeschneiderten Lösungen umfassen Werkstatt und Serviceannahme, Reifenmontage, Druckluft, Absaugung und Öltechnik.

Mit dem Neubau erhalten die Autoarena München mit der Marke Hyundai, das Autohaus Wickenhäuser mit Peugeot sowie das Automobilforum Kuttendreier mit Ford einen gemeinsamen Standort im Münchner Westen. Die drei Betriebe treten weiterhin eigenständig am Markt auf, nutzen jedoch die räumlichen und technischen Möglichkeiten des neuen Gebäudekomplexes.

Auf einer gesamten Nutzfläche von 13 500 Quadratmetern sind Ausstellungsräume, Werkstattbereiche, Fahrzeugaufbereitung und Parkflächen untergebracht. Ziel der Planung war es, die unterschiedlichen Anforderungen der drei Marken mit einer gemeinsamen baulichen Infrastruktur zu verbinden. Gleichzeitig sollten kurze Wege zwischen Verkauf, Kundendienst und Werkstatt geschaffen werden.

Der neue Showroom erstreckt sich über mehr als 1200 Quadratmeter. Hier präsentieren die drei Autohäuser ihre jeweiligen Modellpaletten. Neben Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben gehören dazu auch Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Die Ausstellungsbereiche ermöglichen eine markenspezifische Präsentation innerhalb des gemeinsamen Gebäudekomplexes.

Die Zusammenführung der drei Autohäuser an der Bodenseestraße bietet Kunden die Möglichkeit, unterschiedliche Fahrzeugmarken an einem Standort kennenzulernen. Gleichzeitig können die Betriebe ihre jeweiligen Beratungs- und Verkaufsleistungen eigenständig anbieten.

Bei der Konzeption des Neubaus wurde besonderer Wert auf die Verbindung der verschiedenen Funktionsbereiche gelegt. Die räumliche Anordnung soll sowohl für Kunden als auch für die Beschäftigten übersichtliche Abläufe ermöglichen.

Ein wesentlicher Bestandteil des Neubaus ist der rund 1400 Quadratmeter große Werkstattbereich. Insgesamt stehen dort 20 Hebebühnen für Wartungs-, Reparatur- und Servicearbeiten zur Verfügung. Die technische Ausstattung ist auf die Anforderungen eines modernen Mehrmarkenbetriebs ausgerichtet.

Mit der zunehmenden Verbreitung elektrifizierter Fahrzeuge verändern sich auch die Anforderungen an die Werkstatttechnik und die Qualifikation der Beschäftigten. Der neue Standort berücksichtigt diese Entwicklung und bietet die räumlichen Voraussetzungen für die Betreuung unterschiedlicher Fahrzeug- und Antriebskonzepte.

Ergänzt wird die Werkstatt durch eine rund 1500 Quadratmeter große Fahrzeugaufbereitung. Hier können Neu- und Gebrauchtwagen für die Übergabe an Kunden sowie für die Präsentation in den Verkaufsräumen vorbereitet werden.

Für die Betreuung der Servicekunden steht zudem ein rund 200 Quadratmeter großes Kundendienstzentrum zur Verfügung. Die räumliche Zusammenführung der verschiedenen Bereiche soll die Abstimmung zwischen Serviceannahme, Werkstatt und Fahrzeugausgabe erleichtern.

Parkdeck und Kundendienstzentrum

Zum Gebäudekomplex gehört außerdem ein Parkdeck mit einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern. Es schafft zusätzliche Stellmöglichkeiten für Fahrzeuge und trägt dazu bei, die unterschiedlichen Nutzungen auf dem Grundstück zu organisieren.

Bei der technischen Planung wurde auch die Ladeinfrastruktur berücksichtigt. Insgesamt sind 40 Ladeplätze mit Wechselstrom- und Gleichstromanschlüssen (AC/DC) vorgesehen. Damit stehen Lademöglichkeiten für unterschiedliche Fahrzeugtypen und Ladeanforderungen zur Verfügung.

Ein weiterer Bestandteil des Energiekonzepts ist eine Photovoltaikanlage in Verbindung mit einem Batteriespeicher. Der vor Ort erzeugte Strom kann dadurch teilweise direkt genutzt oder zwischengespeichert werden. Die Wärmeversorgung des Gebäudes erfolgt über Fernwärme.

Auch die Gestaltung der Außenanlagen wurde in die Planung einbezogen. Vorgesehen sind Bäume beziehungsweise entsprechende Heckenpflanzungen sowie 24 Fahrradstellplätze. Damit werden neben den für den Autohausbetrieb erforderlichen Verkehrs- und Stellflächen auch Begrünung und alternative Möglichkeiten der Anreise berücksichtigt.

Mit der Eröffnung nehmen zunächst rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Tätigkeit am neuen Standort auf. Perspektivisch ist ein Ausbau auf bis zu 100 Beschäftigte vorgesehen. Dazu zählen Arbeitsplätze im Fahrzeugverkauf, im Kundendienst, in der Werkstatt sowie in weiteren betrieblichen Bereichen.

Für die drei Autohäuser schafft der Neubau die räumlichen Voraussetzungen, um ihre Aktivitäten im Münchner Westen weiterzuentwickeln. Die Bündelung der Marken Hyundai, Ford und Peugeot an einem Standort ermöglicht eine gemeinsame Nutzung wesentlicher Gebäudefunktionen, ohne die Eigenständigkeit der einzelnen Betriebe aufzugeben.

Die Planung des Gebäudekomplexes erfolgte unter Beteiligung von Papadopoulos Associates sowie WBH Haustechnik. Neben den Anforderungen an einen modernen Autohausbetrieb waren dabei insbesondere die Integration der verschiedenen Nutzungsbereiche, die technische Gebäudeausstattung und die Energieversorgung zu berücksichtigen.

Mit der Fertigstellung des Neubaus ist an der Bodenseestraße ein Autohausstandort entstanden, der drei Marken und unterschiedliche betriebliche Funktionen unter einem Dach vereint. Die Kombination aus großzügigen Ausstellungsflächen, Werkstattkapazitäten, Fahrzeugaufbereitung und Ladeinfrastruktur bildet die Grundlage für den langfristigen Betrieb der drei Autohäuser. (BSZ)

