Bauen

Außenansicht des neuen Wolf Campus am Stammsitz in Mainburg. (Foto: Wolf GmbH)

27.03.2026

Effizient, nachhaltig und hochwertig

Die Firma Wolf eröffnet neues Weiterbildungszentrum für die SHK-Branche in Mainburg

Mit dem neuen Campus an ihrem Stammsitz in Mainburg hat die Wolf GmbH ein modernes Trainings- und Wissenszentrum geschaffen, das Schulung, Praxis und Austausch für die SHK-Branche unter einem Dach vereint. Unter dem Leitmotiv „Wärme. Wissen. Wandel.“ werden Fachkräfte hier für die Wärmewende und die Gebäudetechnik von morgen qualifiziert. Der neue Wolf Campus wurde am 29. Januar 2026 feierlich eröffnet.

Bereits 1986 eröffnete der Spezialist für Heizung, Wohnraumlüftung und Raumlufttechnik seine erste Akademie – inzwischen sind es neun Standorte in ganz Deutschland. Mit dem steigenden Bedarf an Wissen rund um Wärmepumpen, Systemlösungen, Digitalisierung und gesetzliche Rahmenbedingungen wurde jedoch deutlich: Es braucht mehr Raum und eine intensivere Verzahnung von Praxis, Technologie und Wissenschaft. Dies war die Geburtsstunde des neuen Wolf Campus. 

Das Gebäude folgt dem Anspruch, den Wolf an seine Produkte stellt: effizient, nachhaltig und hochwertig. Umweltfreundliche Materialien, offene Raumstrukturen und große Fenster prägen den 4500 Quadratmeter großen Campus. Entworfen von Architekt Carlos Moya Moreno, wurde er in enger Zusammenarbeit mit den Baupartnern Vielhuber-Construction, Mickan Bau, Enerplan, Lindner Building Envelope, DS elektrotherm, Bachner Elektro und Majuntke umgesetzt. Zwei der drei Etagen nutzt Wolf für Schulungsräume, Praxis- und Theorieflächen sowie Ausstellungen. Ergänzt wird die Gebäudeausstattung durch Büros, ein Media Lab sowie eine Kantine.

Im Campus präsentiert das Unternehmen sein gesamtes Produktportfolio. Für angenehme Temperaturen und Warmwasser sorgen sechs Luft/Wasser-Wärmepumpen CHA-16 in Kaskade geschaltet und neun Sole/Wasser-Wärmepumpen. Moderne RLT-Lösungen wie das KG Top 2515 und das CKL evo 6100 stellen ein gesundes Raumklima sicher.

Das Besondere: Die Systeme sind integraler Bestandteil der Schulungsumgebung. Lernen findet hier praxisorientiert an Heiz- und Lüftungsgeräten im laufenden Betrieb statt. Das Energiekonzept des Gebäudes umfasst zudem die Nutzung jeder entstandenen Kilowattstunde – auch die Energie der Schulungsgeräte fließt hier mit ein.

Im neuen Campus werden Fachhandwerker, Planer sowie der Großhandel gezielt an nachhaltigen Heiz- und Lüftungslösungen geschult – mit realen Anlagen, digitalen Formaten und viel Raum für Dialog. Das Schulungsangebot umfasst Zertifizierungsseminare für Wärmepumpen, Produktschulungen zu Wolf Geräten, Servicetrainings sowie Seminare zu Normung, Förderbedingungen, Lüftungstechnik und hybriden Lösungen – immer mit Fokus auf spürbare Mehrwerte im Arbeitsalltag.

Kooperation mit
der TH Deggendorf

„Der Wandel hin zu nachhaltigen Heiz- und Lüftungslösungen gelingt nur, wenn wir unseren Fachpartnern kontinuierliche Unterstützung bieten“, betont Philip Krossa, Vorsitzender der Wolf Geschäftsführung. 

Im zweiten Obergeschoss des Campus ist ein Technologietransferzentrum (TTZ) für nachhaltige Gebäudetechnik der Technischen Hochschule (TH) Deggendorf untergebracht. Geforscht wird zu vier zentralen Themenfeldern – dem nachhaltigen Bauen und Betreiben von Gebäuden, der Digitalisierung in der Gebäudetechnik, dem Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz sowie der Wärmeerzeugung, Lüftungs- und Strömungstechnik.

Diese Kooperation brachte Mainburg den Zusatz „Hochschulstadt“ ein. Ziel ist es, gemeinsam praxisnahe Lösungen für die Gebäudetechnik von morgen zu entwickeln und Fachkräfte an den Industriestandort Bayern zu binden.

Der Campus ist Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets zur Stärkung des Wolf Stammsitzes in Mainburg. Es unterstreicht die Rolle Bayerns als bedeutender Industriestandort und setzt ein deutliches Zeichen für Vertrauen in das mittel- bis langfristige Wachstum des deutschen Marktes.

Bereits 2024 wurde das Wolf Innovationszentrum erweitert. Parallel dazu entstand in Siegenburg auf 25 000 Quadratmetern ein neues Logistikzentrum. Zudem verfügt Wolf über eine neue, hochmoderne Produktionslinie für Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290, welche nach den Prinzipien des World Class Manufacturing errichtet wurde.

„Mit dem Zusammenschluss der Ariston Group und Wolf im Jahr 2023 – der größten M&A-Transaktion unserer Unternehmensgeschichte – ist Deutschland zu unserem größten und wichtigsten Markt geworden“, erklärt Paolo Merloni, Executive Chairman der Ariston Group. „Mit dem Wolf Campus bekräftigen wir erneut, Deutschland und Bayern langfristig in den Fokus der Wachstumsstrategie der Ariston Group zu stellen.“

Das Unternehmen Wolf zählt international zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Heizung, Wohnraumlüftung und Raumlufttechnik. Der Experte für gesundes Raumklima bietet zukunftsweisende Produkte wie Wärmepumpen, Lüftungsanlagen und RLT-Geräte für Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Systemlösungen für das industrielle Umfeld. Das Unternehmen stellt die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt und unterstreicht diesen Anspruch mit der klaren Aussage: „Wolf – Voll auf mich eingestellt.“ (Karin Prechtner)
 

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