Ein komplexes Leuchtturmprojekt

Die Sontowski & Partner Group aus Erlangen hat die erfolgreiche Fertigstellung der Seetor Offices im Rahmen einer großen Einweihung gefeiert. Die Fertigstellung der Seetor Offices markiert als Meilenstein zugleich die Fertigstellung des Seetor City Campus als eines der größten neuen Stadtquartiere der letzten Jahre in Nürnberg.

Die rund 22 500 Quadratmeter Büro- und Gewerbefläche der Seetor Offices vervollständigen das Großprojekt Seetor City Campus an der Nürnberger Ostendstraße: Mit Gastronomie, Nahversorgung, Dienstleistungsangeboten, Büroflächen und insgesamt 300 neuen Wohnungen belebt das Quartier in unmittelbarer Nähe des Wöhrder Sees den gesamten Stadtteil.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und die Nürnberger Stadträtin Christine Kayser würdigten in ihren Grußworten das neue Stadtquartier: Die Fertigstellung sei ein Meilenstein für Nürnberg und beispielhaft für eine gelungene zukunftsweisende Quartiersentwicklung, die verschiedene Nutzungen gekonnt in bestehende Strukturen einbette. Das Projekt verdeutliche, wie durch den Mut von Investoren und die erfolgreiche Zusammenarbeit von Stadt und Entwicklern zukunftsfähige Lösungen verwirklicht werden könnten.

Die Sontowski & Partner Group hatte das ehemals von Coca-Cola als Produktionsstätte genutzte und zuletzt brachliegende Areal an der Ostendstraße im Jahr 2016 erworben, um ein modernes Mixes-Use-Konzept am Standort umzusetzen. Das Unternehmen initiierte einen Architekten- sowie Fassadenwettbewerb und holte 2019 Instone Real Estate und die GBI AG als Partner mit an Bord für die Realisierung von freifinanziertem und gefördertem Wohnen.

Innerhalb von fünf Jahren entstanden auf dem 19 000 Quadratmeter großen Grundstück 22 500 Quadratmeter Büro- und Gewerbefläche, 200 durch Instone realisierte freifinanzierte Wohnungen und 97 von GBI entwickelte geförderte Wohnungen. Die nun im letzten Bauabschnitt fertiggestellten Seetor Offices schaffen mit einem breiten Mix an Gastronomie, Dienstleistung, Nahversorgung und Büroflächen einen attraktiven Büro- und Dienstleistungs-Standort im Quartier.

„Mit dem Seetor City Campus ist unser zukunftsweisendes Konzept für urbanes Leben auf einer langjährigen Brache Realität geworden. Verschiedene Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Gastronomie und Freizeitaktivitäten werden hier in einem lebendigen Stadtquartier vereint, das bereits jetzt den Stadtteil spürbar belebt“, sagte Sven Sontowski, Geschäftsführer der Sontowski & Partner Group. „Wir sind besonders stolz mit den Seetor Offices einen attraktiven Business Standort innerhalb des Quartiers geschaffen zu haben, der mit über 98 Prozent vermieteter Fläche nahezu vollvermietet ist.“ Gleichzeitig bezeichnete Sontowski das Stadtquartier Seetor City Campus als „komplexes Leuchtturmprojekt“.

Für die Seetor Offices strebt die Sontowski & Partner Group eine Nachhaltigkeitszertifizierung in Gold durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. (BSZ)