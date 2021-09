Ein Quantensprung in Sachen Attraktivität

Darauf hat sich Nürnberg schon lange gefreut: Nach rund einjähriger Bauzeit steht die Halle am Tillypark seit August für Sport- und Kulturveranstaltungen mit bis zu 4000 Zuschauer*innen bereit. Als Totalübernehmer verantwortete Nüssli das gesamte Großprojekt einschließlich Planungsleistungen auf dem 25 000 Quadratmeter großen Grundstück.

Die Sportfans, Kulturliebhaber*innen und Eventbesucher*innen von Nürnberg und Umgebung erhielten endlich ihre langersehnte Multifunktionshalle am Tillypark. Die Eventhalle mit 91 x 55 Metern Gebäudefläche und allseitig installierten Tribünen bietet, wie bereits erwähnt, Platz für bis zu 4000 Personen. Eine der Tribünen ist eine teleskopierbare Stehtribüne und lässt sich bei Bedarf einfahren. Dadurch entsteht Raum, der beispielsweise bei einem Konzert oder bei größeren Versammlungen für eine Bühne genutzt werden kann. Die gesamte Halle einschließlich Nebengebäude ist barrierefrei und somit auch für Rollstuhlsportarten ausgelegt. Die Energieversorgung ist nachhaltig und ökologisch, denn der Strom für den Eigenbedarf kommt von der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Als Heizsystem kommt energieeffiziente Fernwärme zum Einsatz. Seit Ende Juni hat die vielseitige Eventhalle auch einen Namen: Kia Metropol Arena.

Die Anforderung der Stadt Nürnberg, vertreten durch die WBG Kommunal GmbH, nach einer funktionalen sowie gleichzeitig sportartübergreifenden und dennoch bezahlbaren sowie schnell gebauten multifunktionalen Halle erfüllte das Team von Nüssli Deutschland innerhalb von 14 Monaten Bauzeit.

Die Erwartungen wurden sogar noch übertroffen, denn die industrielle Bauweise mit ihrem hohen Vorfertigungsgrad ermöglichte klare Einsparungen gegenüber einer klassischen Bauweise. Dennoch hat die Halle außen wie innen nichts von einem Industriebau. Im Gegenteil: Mit ihrer Chamäleonfassade aus grünen und braunen Lamellen sowie der großen Glasfront auf der Nordseite mutet das äußere Erscheinungsbild der Halle hochwertig und modern an.

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) freut sich für den Nürnberger Sport. „Eine Halle in dieser Größenordnung hat in Nürnberg bisher gefehlt“, sagte er in einem Interview und spielte da-mit auch auf den Beinahe-Aufstieg der Nürnberger Basketballer an. Sportlich gesehen haben die Falcons 2019 den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Weil damals eine erstligataugliche Halle in Nürnberg fehlte, gelang der Aufstieg jedoch nicht.

Der Stadtrat handelte und sprach sich für ein Neubauprojekt am Tillypark aus. Konkret für eine Halle, die Sport und Kultur verbindet und sich für Vereinsanlässe bis Bundesligaspiele beziehungsweise Shows nutzen und sich damit gewinnbringend bewirtschaften lässt. König ist überzeugt: „Das macht unsere Stadt und die Metropolregion attraktiver. Das passt zu Nürnberg.“

So konnten nun insbesondere die Nürnberger Sportfans die Eröffnung der Eventhalle am Tillypark natürlich kaum erwarten. Die Kia Metropol Arena wird die Heimspielstätte des Basketballklubs Falcons und erfüllt sämtliche Bundesliga-Anforderungen sowohl der Basketball- als auch der Handball-Bundesliga. „Für uns Falcons ist diese neue Halle ein Quantensprung in Sachen Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit und unsere Fans und Spieler können sich auf ein echtes Schmuckkästchen im Nürnberger Nordwesten freuen“, sagte Ralph Junge, Geschäftsführer und Head Coach der Falcons, schon vor der Fertigstellung der Halle auf einem Baustellenrundgang.

Neben den Basketball- und Handball-Teams finden auch die Badminton-, Futsal-, Hockey- und Volleyballklubs in der neuen hochkomplexen Nürnberger Halle beste Spielbedingungen vor. Und auch die Wettkämpfe beispielsweise der Ringer- und Tanzvereine sowie der rhythmischen Sportgymnastik finden in Zukunft hier statt. Dazu werden vor dem Wettkampf die benötigten Spezialsportböden verlegt. Eine spezielle Lüftungsanlage sorgt dafür, dass kein Luftzug das Sportgeschehen stört.

Multifunktionale Nutzung

Bereits bei der Planung stand die multifunktionale Nutzung der Eventhalle im Zentrum. Entsprechend hoch waren die Anforderungen an den Bau und entsprechend umsichtig musste die vielseitige Kia Metropol Arena geplant und konzipiert werden. Parallel zur Eventhalle erstreckt sich ein zweigeschossiges Nebengebäude mit je knapp 1060 Quadratmetern Grundfläche. Hier sind mehrere Funktionsräume untergebracht, die sich spieltags- und eventbezogen nutzen lassen; also beispielsweise als Garderoben, für Dopingkontrollen, für die Schiedsrichter, als Büro für das Konzertmanagement oder für Pressekonferenzen.

Daneben steht der VIP-Raum mit voll ausgestatteter Küche für bis zu 200 Gästen sowie für Caterings zur Verfügung. Vom VIP-Raum aus gelangen die Gäste via direkten Übergang zu ihren VIP-Sitzplätzen auf der Tribüne.

Die gesamte Halle mit Foyer und VIP-Bereich ist vollklimatisiert gemäß neuestem Stand der Technik. So ist selbst das Foyer mit Galerie viel mehr als nur ein Eingangsbereich. Die installierte Gebäudetechnik ist darauf ausgelegt, dass hier auch Ausstellungen und hochwertige Darbietungen mit bis zu 600 Gästen stattfinden können. Außerdem: Zwischen den Profi-Umkleideräumen und der Halle ist eine 15 x 12 Meter große und sechs Meter hohe Trainingshalle dafür konzipiert, die Spieltaktik einzustudieren oder auch die Show vorzubereiten.

Haupthalle und Trainingshalle können dabei auch unabhängig voneinander bei gleichzeitig stattfindenden Anlässen genutzt werden. So müssen also die Vereinssportler nicht auf ihr Training verzichten, wenn in der Haupthalle ein Profispiel stattfindet. Denn in den Nebengebäuden sind die Funktionsräume von Profi- und Amateursport klar voneinander getrennt.

Damit jeder Anlass – ob sportlich oder kulturell – im besten Licht stattfindet, konzipierte und realisierte das Nüssli Partnerunternehmen Lanz Manufaktur Germany GmbH eine Hochleistungs-LED-Beleuchtung. Diese innovative Lichttechnik beleuchtet mit blend- und schattenfreiem Funktionslicht die Spiele und Wettkämpfe. Darüber hinaus leuchten die 500 Scheinwerfer die Kia Metropol Arena vollfarbig aus und liefern Akzentbeleuchtung und Showbeleuchtung aus einer Installation. Die innovative Lichtanlage reduziert damit die benötigte Ausstattung für Konzertveranstalter und erfüllt die hohen Anforderungen von Sport- wie auch von Kulturanlässen.

Innovative Lichttechnik

Bei der Frage nach dem passenden Licht in Arenen und Stadion erkannten die Verantwortlichen für die Beleuchtungsanlage der Kia Metropol Arena die Chancen von multifunktionalem Licht und entschieden weitsichtig. Für die Funktionsbeleuchtung in Sportstätten gibt es von den Verbänden klare Vorgaben in Bezug auf die Lichtstärke und für eine optimale HDTV-Übertragung. Oft ergänzt durch einstellbare Lichtszenen für Putz- und Einlasslicht, bestimmen diese Kriterien die Entscheidungen hinsichtlich Leuchtentechnologie, Lichtqualität, Gleichmässigkeit und Effizienz. Auch beim Neubau der Kia Metropol Arena standen diese Kriterien im Vordergrund.

Durch die gemeinsamen Erfahrungen aus den Projekten Olympiastadion in Berlin und Deutsche Bank Park in Frankfurt wurde schnell klar, dass der Kunde auf die Möglichkeiten einer Beleuchtungsanlage mit Lanz-Lichtprodukten aufmerksam gemacht werden sollte. Ein Besuch in der Arena in Braunschweig mit Lichtsimulationen der vollfarbigen Anlage überzeugte und führte schnell zum Entscheid, multifunktionales Licht ist die Zukunft.

Mit der installierten Beleuchtungsanlage ist die Kia Metropol Arena für Veranstaltungen jeder Art und für alle geplanten Sportarten gerüstet. Die Funktionsbeleuchtung bietet alle Möglichkeiten, die Lichtszenen anzupassen. Selbst für die einzelnen Sportarten sind die Beleuchtungsstärken individuell einstellbar und sogar die Lichtfarben variabel. Das Ambiente auf der Spielfläche und auch auf den Rängen lässt sich nach Wunsch anpassen. Und auch sicherheitsrelevante Anforderungen wie Stufenbeleuchtung und Notlichtfunktionen sind in der Anlage standardmässig integriert.

Ziemlich beachtlich ist auch, in welchem Tempo die Kia Metropol Arena umgesetzt wurde. Gerade einmal zwei Jahre liegen zwischen der ersten Idee für die Sport- und Kulturhalle sowie ihrer Fertigstellung. Verantwortlich für die sportliche Geschwindigkeit bei der Planung und Umsetzung waren insbesondere die Behörden, Gutachter, Fachplaner als auch der Kunde, die Stadt Nürnberg, vertreten durch WBG Kommunal, die das wichtige und dringliche Projekt zielgerichtet bearbeiteten und vorantrieben.

Ebenfalls erwähnenswert: Das Budget von rund 40 Millionen Euro wurde eingehalten. Die Erfahrung und das Projektmanagement der Totalübernehmerin Nüssli (Deutschland) GmbH sowie die Bauweise mit weitgehend vorgefertigten Bauteilen trugen ebenso dazu bei, dass die vielseitige Kia Metropol Arena innerhalb kürzester Zeit realisiert werden konnte. (BSZ)