Bauen

Das neue Rathaus der Gemeinde Berg ist ein reiner Holzbau, gebaut mit heimischer Fichte. (Foto: Stefan Müller-Naumann)

15.11.2026

Ein reiner Holzbau

Das neue Rathaus der Gemeinde Berg am Starnberger See

Vor knapp einem Jahr – im Dezember 2025 – war es endlich so weit: Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit konnte in der Gemeinde Berg am Starnberger See das neue Rathaus bezogen werden. Dieses steht auf dem Grundstück „Huberfeld“ am Kreisverkehr, unmittelbar am nördlichen Ortseingang. Es befindet sich nicht im Ortskern und steht damit auch nicht im Dreiklang aus Kirche, Wirtshaus und Rathaus, was für die Architekten eine Herausforderung war.

Das alte Rathaus aus dem Jahr 1964 genügte den räumlichen Anforderungen der Gemeinde nicht mehr. Was damit passiert, wird derzeit beraten. Seit einiger Zeit finden in dem leeren Gebäude Konzerte, Ausstellungen sowie andere Veranstaltungen statt und bereichern so den Ort.

Der Weg zum neuen Rathaus war weit. Er begann bereits 2016 mit der Entscheidung des Gemeinderats, verschiedene Grundstücke zu prüfen und den Weg für einen Neubau frei zu machen. Nach einem mehrstufigen Vergabeverfahren stand im April 2020 fest, dass die Architekten der Beer Bembé Dellinger Architekten und Stadtplaner GmbH das neue Rathaus bauen werden.

Das Gebäude
ist dreiflügelig

Das Grundstück mit einer Fläche von 3258 Quadratmetern hat einen speziellen Zuschnitt, der bei den Planungen einbezogen werden musste. Des Weiteren war der Gemeinde und den Architekten wichtig, dass kein x-beliebiger Verwaltungsbau entstehen sollte, sondern ein Bezug zur Region hergestellt wird.

Die Architekten entwarfen ein dreiflügeliges Gebäude, dessen drei Giebel sich im Zentrum treffen und dabei schöne Außenräume umschließen: einen ruhigen Garten, eine kleine Vorfahrt und einen repräsentativen Platz, der die Besucher gleichsam mit offenen Armen empfängt. Im Innern funktioniert die dreiflügelige Anlage selbsterklärend – jeder Flügel nimmt eine andere Funktion auf. Über die Erschließung im zentralen Treppenhaus erfolgt die Verteilung.

Auch die Nachhaltigkeit des Gebäudes war dem Gemeinderat wichtig bei der Planung. Der Neubau ist als reiner Holzbau mit heimischer Fichte gebaut und unbekleidet. Energetische Nachhaltigkeit wird ermöglicht durch eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrungen und eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher. Als Besonderheit wird dem Klimawandel mit Kühlsegeln Rechnung getragen. Auf diese Weise wird die sommerliche Wärme in den Untergrund gepumpt, um diese zur Erhöhung des Wirkungsgrads im Herbst und Anfang des Winters über die Wärmepumpe wiederverwenden zu können.

Es wurde auch in die Zukunft gedacht, indem man vom Freistaat im KommWFP (Kommunales Wohnraumförderungsprogramm) geförderte Wohnungen am Ende des südlichen Flügels schuf, die auch als Raumreserve für den Fall dienen, dass die Verwaltung noch einmal wachsen sollte. Darüber hinaus wurde der Neubau im Standard eines Effizienzgebäudes 40 EE von der KfW aus Mitteln des Bundes gefördert.

Moderne
Medientechnik

Im Gegensatz zum bisherigen Rathaus wurde natürlich auch die Technik modern und zukunftsorientiert aufgestellt. Die Besprechungsräume und der Sitzungssaal verfügen über moderne Medientechnik, die auch hybride Sitzungen ermöglicht. Des Weiteren kann der Sitzungssaal, der durch eine flexible Wand vom Trausaal getrennt ist, durch deren Herausnahme zu einem großen Saal für Veranstaltungen bis zu 199 Personen umgebaut werden.

2026 wurde dies bereits für mehrere Veranstaltungen im Rathaus genutzt. Das neue Rathaus ist komplett barrierefrei bis hin zur neuen Bushaltestelle vor dem Rathaus ausgeführt.

Ein Ort der
Kunst geworden

Bei der Gestaltung der Außenanlagen kamen Baumrigolen sowie wasserdurchlässige Pflasterflächen zum Einsatz. Für den Fall eines Blackouts wurde das Rathaus mit einem Einspeisepunkt für einen Notstromgenerator ausgestattet, sodass das gesamte Gebäude bei Stromausfall in der Gemeinde als Anlaufpunkt für alle Gemeindebürger zur Verfügung steht.

Das neue Berger Rathaus ist auch ein Ort der Kunst geworden. Eine sechsköpfige Jury entschied sich über mehrere Runden für die Werke von sechs Berger Künstlerinnen und Künstlern, deren Werke sich im kompletten Bau sowie im Garten wiederfinden. Es handelt sich um Juschi Bannaski, Birgit Berends-Wöhrl, Cornelia Hesse, den Kulturpreisträger Hans Panschar, Andreas Huber und Roman Woerndl. Außer diesen haben noch einige weitere Kunstwerke einen festen Platz im Rathaus und im Außenbereich gefunden.

Insgesamt ist ein schönes, hochwertiges, nachhaltiges und modernes Gebäude entstanden, das einen passenden Raum für die Mitarbeiter sowie die Bürgerinnen und Bürger bietet.

Es ist geplant, einen Baukulturführer über das neue Berger Rathaus aufzulegen. Die gesamte Reihe kann unter www.baukulturfuehrer.de eingesehen werden. (BSZ)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Kommunen selbst entscheiden, ob sie eine Bettensteuer einführen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

> Michael Mathias Prechtl in Amberg

Die Sonderausstellung „Köpfe. Zeiten. Geschichte(n).“ im Stadtmuseum Amberg ehrt noch bis zum 10. Januar 2027 den international bekannten Maler und Illustrator Michael Mathias Prechtl, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefiert hätte.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz