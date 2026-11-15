Ein reiner Holzbau

Vor knapp einem Jahr – im Dezember 2025 – war es endlich so weit: Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit konnte in der Gemeinde Berg am Starnberger See das neue Rathaus bezogen werden. Dieses steht auf dem Grundstück „Huberfeld“ am Kreisverkehr, unmittelbar am nördlichen Ortseingang. Es befindet sich nicht im Ortskern und steht damit auch nicht im Dreiklang aus Kirche, Wirtshaus und Rathaus, was für die Architekten eine Herausforderung war.

Das alte Rathaus aus dem Jahr 1964 genügte den räumlichen Anforderungen der Gemeinde nicht mehr. Was damit passiert, wird derzeit beraten. Seit einiger Zeit finden in dem leeren Gebäude Konzerte, Ausstellungen sowie andere Veranstaltungen statt und bereichern so den Ort.

Der Weg zum neuen Rathaus war weit. Er begann bereits 2016 mit der Entscheidung des Gemeinderats, verschiedene Grundstücke zu prüfen und den Weg für einen Neubau frei zu machen. Nach einem mehrstufigen Vergabeverfahren stand im April 2020 fest, dass die Architekten der Beer Bembé Dellinger Architekten und Stadtplaner GmbH das neue Rathaus bauen werden.

Das Gebäude

ist dreiflügelig

Das Grundstück mit einer Fläche von 3258 Quadratmetern hat einen speziellen Zuschnitt, der bei den Planungen einbezogen werden musste. Des Weiteren war der Gemeinde und den Architekten wichtig, dass kein x-beliebiger Verwaltungsbau entstehen sollte, sondern ein Bezug zur Region hergestellt wird.

Die Architekten entwarfen ein dreiflügeliges Gebäude, dessen drei Giebel sich im Zentrum treffen und dabei schöne Außenräume umschließen: einen ruhigen Garten, eine kleine Vorfahrt und einen repräsentativen Platz, der die Besucher gleichsam mit offenen Armen empfängt. Im Innern funktioniert die dreiflügelige Anlage selbsterklärend – jeder Flügel nimmt eine andere Funktion auf. Über die Erschließung im zentralen Treppenhaus erfolgt die Verteilung.

Auch die Nachhaltigkeit des Gebäudes war dem Gemeinderat wichtig bei der Planung. Der Neubau ist als reiner Holzbau mit heimischer Fichte gebaut und unbekleidet. Energetische Nachhaltigkeit wird ermöglicht durch eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrungen und eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher. Als Besonderheit wird dem Klimawandel mit Kühlsegeln Rechnung getragen. Auf diese Weise wird die sommerliche Wärme in den Untergrund gepumpt, um diese zur Erhöhung des Wirkungsgrads im Herbst und Anfang des Winters über die Wärmepumpe wiederverwenden zu können.

Es wurde auch in die Zukunft gedacht, indem man vom Freistaat im KommWFP (Kommunales Wohnraumförderungsprogramm) geförderte Wohnungen am Ende des südlichen Flügels schuf, die auch als Raumreserve für den Fall dienen, dass die Verwaltung noch einmal wachsen sollte. Darüber hinaus wurde der Neubau im Standard eines Effizienzgebäudes 40 EE von der KfW aus Mitteln des Bundes gefördert.

Moderne

Medientechnik

Im Gegensatz zum bisherigen Rathaus wurde natürlich auch die Technik modern und zukunftsorientiert aufgestellt. Die Besprechungsräume und der Sitzungssaal verfügen über moderne Medientechnik, die auch hybride Sitzungen ermöglicht. Des Weiteren kann der Sitzungssaal, der durch eine flexible Wand vom Trausaal getrennt ist, durch deren Herausnahme zu einem großen Saal für Veranstaltungen bis zu 199 Personen umgebaut werden.

2026 wurde dies bereits für mehrere Veranstaltungen im Rathaus genutzt. Das neue Rathaus ist komplett barrierefrei bis hin zur neuen Bushaltestelle vor dem Rathaus ausgeführt.

Ein Ort der

Kunst geworden

Bei der Gestaltung der Außenanlagen kamen Baumrigolen sowie wasserdurchlässige Pflasterflächen zum Einsatz. Für den Fall eines Blackouts wurde das Rathaus mit einem Einspeisepunkt für einen Notstromgenerator ausgestattet, sodass das gesamte Gebäude bei Stromausfall in der Gemeinde als Anlaufpunkt für alle Gemeindebürger zur Verfügung steht.

Das neue Berger Rathaus ist auch ein Ort der Kunst geworden. Eine sechsköpfige Jury entschied sich über mehrere Runden für die Werke von sechs Berger Künstlerinnen und Künstlern, deren Werke sich im kompletten Bau sowie im Garten wiederfinden. Es handelt sich um Juschi Bannaski, Birgit Berends-Wöhrl, Cornelia Hesse, den Kulturpreisträger Hans Panschar, Andreas Huber und Roman Woerndl. Außer diesen haben noch einige weitere Kunstwerke einen festen Platz im Rathaus und im Außenbereich gefunden.

Insgesamt ist ein schönes, hochwertiges, nachhaltiges und modernes Gebäude entstanden, das einen passenden Raum für die Mitarbeiter sowie die Bürgerinnen und Bürger bietet.

Es ist geplant, einen Baukulturführer über das neue Berger Rathaus aufzulegen. Die gesamte Reihe kann unter www.baukulturfuehrer.de eingesehen werden. (BSZ)

