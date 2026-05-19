Bauen

Der Neubau trägt auch maßgeblich zur langfristigen Sicherung der aktuell 1800 Arbeitsplätze bei. (Foto: Rohde & Schwarz)

19.05.2026

Eine 70-Millionen-Euro-Investition

Rohde & Schwarz eröffnete hochmodernes Technologiezentrum in Memmingen

Der Münchner Technologiekonzern Rohde & Schwarz feierte am 24. April 2026 die Eröffnung seines zukunftsweisenden Technologie- und Fertigungszentrums am Standort Memmingen. Am festlichen Empfang nahm auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teil. Die Investition von rund 70 Millionen Euro in die Erweiterung der Nutzfläche um 20 000 Quadratmeter unterstreicht das tiefe Bekenntnis des Familienunternehmens zu Entwicklung und Produktion in Deutschland und festigt dessen Position als führender Hightech-Arbeitgeber in der Wirtschaftsregion Allgäu.

Nach dem Spatenstich im Februar 2023 ist das neue Technologie- und Fertigungszentrum nun fertiggestellt und bereit, die weitere Entwicklung und Fertigung von Spitzentechnologien für eine sichere und vernetzte Welt voranzutreiben.

„Die Eröffnung unseres neuen Technologiezentrums in Memmingen ist für uns nicht nur ein wichtiger Meilenstein, sondern auch ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland“, betonte Markus Fischer, Geschäftsführer und COO von Rohde & Schwarz. „Die enge Verzahnung von Entwicklung und Fertigung und unsere hohe Wertschöpfungstiefe sind der Schlüssel, um unseren Kunden in volatilen Zeiten Zuverlässigkeit, hohe Qualität und größtmögliche Liefersicherheit zu bieten. Darauf sind wir als Familienunternehmen mit Wurzeln in Bayern und signifikanter Präsenz in Deutschland stolz.“

Die 70-Millionen-Euro-Investition in den Neubau trägt auch maßgeblich zur langfristigen Sicherung der aktuell 1800 hochqualifizierten Arbeitsplätze bei. Michael Dill, Werkleiter in Memmingen, freute sich: „Wir sind außerordentlich stolz auf diesen Neubau, der den Standort Memmingen nachhaltig stärkt und unsere Rolle als Hightech-Arbeitgeber in der Region unterstreicht. Die Eröffnung ist ein Ergebnis der harten Arbeit und des Engagements unseres gesamten Teams und eine Investition in unsere gemeinsame Zukunft hier in der Region Memmingen und Unterallgäu.“

Die offizielle Eröffnung des Technologie- und Fertigungszentrums wurde mit einer symbolischen Zeremonie vor Ort gefeiert, an der unter anderem Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD) und CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek teilnahmen. Anschließend fand im Beisein von Söder und Rohde & Schwarz CEO Christian Leicher ein festlicher Empfang für Gäste sowie die Rohde & Schwarz Mitarbeiter statt, der die Bedeutung der Investition für den Standort Memmingen und die Region würdigte.

Nachhaltige Stärkung

Der Ministerpräsident unterstrich die Bedeutung von Rohde & Schwarz und der Wirtschaftsregion Allgäu. „Gerade in Zeiten voller Störgeräusche kommt es auf die richtigen Signale an. Dieses globale Familienunternehmen liefert sie mit einem unglaublichen Teamspirit für Industrie, Luftfahrt, Kommunikation und Sicherheit. Memmingen ist ein Schlüsselstandort für Spitzentechnologie im Allgäu.“

Der Technologiekonzern fertigt an den Standorten Memmingen, Teisnach im Bayerischen Wald und im grenznahen, tschechischen Vimperk den Großteil seiner Produktpalette. Neben dem Ausbau der Fertigungskapazitäten investiert Rohde & Schwarz kontinuierlich in modernste Fertigungsverfahren, fortschrittliche Automatisierungstechnik und Digitalisierung, um auch zukünftig hohe Effizienz und Qualität in der Produktion zu gewährleisten.

Rohde & Schwarz steht in seinen drei Divisionen Test & Measurement, Technology Systems sowie Networks & Cybersecurity für eine sichere und vernetzte Welt. Seit über 90 Jahren verschiebt der global agierende Technologiekonzern bei der Entwicklung von Spitzentechnologie die Grenzen des technisch Machbaren. Seine führenden Produkte und Lösungen befähigen Kunden aus Wirtschaft, Behörden und hoheitlichem Umfeld zur Gestaltung ihrer technologischen und digitalen Souveränität.

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in München handelt unabhängig, langfristig und nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2024/25 (Juli bis Juni) erwirtschaftete Rohde & Schwarz einen Umsatz von 3,16 Milliarden Euro. Zum 30. Juni 2025 betrug die weltweite Zahl der Mitarbeiter mehr als 15 000. (BSZ)
 

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