Eine große Aufgabe

Andreas Lehner wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der GEWOFAG Holding GmbH. Der Aufsichtsrat der Wohnbaugesellschaft hat Lehner am heutigen Mittwoch, 16. August, auf diesen Posten bestellt. Er wird am 1. Oktober 2023 in das Unternehmen eintreten. Im Rahmen der Fusion der beiden Münchner Wohnbaugesellschaften GEWOFAG und GWG München zur Münchner Wohnen zum 1. Januar 2024 wird Andreas Lehner Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) des neuen Unternehmens.



Andreas Lehner war und ist bereits in beratender und leitender Funktion in der Immobilienwirtschaft tätig. Der 68-Jährige stammt aus Lemgo (NRW), hat nach seinem technisch-betriebswirtschaftlichen Studium in München in führenden Positionen die Entwicklung und den Erfolg verschiedener Wohnungs- und Immobilienunternehmen verantwortet. Zuletzt war der Diplom-Wirtschaftsingenieur (Hochschule München) und Diplom-Kaufmann (LMU München) selbstständiger Partner der Hohlbein und Cie. und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG in Berlin. Zuvor war er bis 2007 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Wohnen und begleitete danach den Aufbau der Private Equity-Plattform von ActivumSG Capital Management Ltd. Lehner fungierte als Aufsichtsrat der landeseigenen Berliner Immobilien Holding und später als Verwaltungsrat der österreichischen Conwert Immobilien Invest.



„Ich freue mich, dass die Landeshauptstadt München mit Andreas Lehner einen ausgezeichneten Fachmann mit langjähriger Erfahrung in der Immobilienwirtschaft gewinnt“, sagt Münchens Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende von GWG München und GEWOFAG, Verena Dietl (SPD). „Mit seiner großen Expertise wird Andreas Lehner dazu beitragen, die Münchner Wohnen zu einem Unternehmen zu formen, das für engagierten Neubau, nachhaltige Modernisierung ihrer Bestände und eine sozialorientierte Hausbewirtschaftung steht.“



Doris Zoller, Geschäftsführerin der GEWOFAG, sagt: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Andreas Lehner. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Immobilienwirtschaft wird er die GEWOFAG und die zukünftige Münchner Wohnen durch seine große Expertise bereichern." Armin Hagen, Geschäftsführer der GWG München, begrüßt die Personalie: „Mit Andreas Lehner konnten wir einen ausgewiesenen Experten der Immobilien- und Wohnungsbaubranche als CEO für die Münchner Wohnen gewinnen, der die Zusammenführung von GWG München und GEWOFAG kraftvoll vorantreiben wird. Ich wünsche Herrn Lehner viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit.“



„Es ist eine große Aufgabe, die es zu bewältigen gilt: Nicht nur muss in München – in einem schwierigen Marktumfeld – günstiger neuer Wohnraum entstehen und der Klimaschutz im Wohnbereich vorangebracht werden“, sagt Andreas Lehner. „Es gilt auch, aus zwei stolzen Unternehmen mit einer langen Historie ein neues, schlagkräftiges Unternehmen zu formen. Ich trete an, um diese von Bürgermeisterin Dietl geleitete Fusion zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Erfolg zu führen.“



Andreas Lehner wird die GEWOFAG bis Ende 2023 zusammen mit Geschäftsführerin Doris Zoller führen. In der neuen Münchner Wohnen wird Andreas Lehner als Vorsitzender der Geschäftsführung für die Sektionen Finanzen, Personal/Recht/Vergabe, Kommunikation und IT verantwortlich sein. Zoller betreut die Sektionen Technik, Bau und Nachhaltigkeit/Klimaschutz. Ein zukünftiger weiterer Geschäftsführer wird die Sektionen Hausbewirtschaftung, Hausmeisterei und Sozialmanagement verantworten.



Die GEWOFAG ist eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft und mit rund 39.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten Münchens größte Vermieterin. Sie stellt seit über 95 Jahren den Münchner Bürgerinnen und Bürgern Wohnraum zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung und bietet damit Alternativen im angespannten Münchner Wohnungsmarkt. Neben Neubau, Vermietung und sozialen Angeboten sind die Sanierung und Instandsetzung des Wohnungsbestands die wichtigsten Aufgaben der GEWOFAG. (BSZ)