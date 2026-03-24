Bauen

Ein neues Herz für die Dorfgemeinschaft in Rühlingstetten. (Foto: ALE Mittelfranken)

24.03.2026

Energiesparendes Holzgebäude

Ein neues Herz für die Dorfgemeinschaft in Rühlingstetten

Nur einen Monat nach dem offiziellen Spatenstich setzte die Gemeinde den nächsten Meilenstein: In Rühlingstetten feierte die Dorfgemeinschaft das Richtfest für ihr neues Gemeinschaftshaus. „Dass wir das Richtfest feiern, ist die Krönung von ganz viel Vorarbeit, die man nicht sieht“, sagte der Rathauschef von Wilburgstetten, Michael Sommer. „Viele ganz unterschiedliche Menschen haben zusammengeholfen: im Gemeinderat, in der Dorfgemeinschaft, beim Planen und Bauen.“

Vom geschichtsträchtigen Schulhaus zum modernen Treffpunkt
Das Grundstück im Herzen des 100-Seelen-Dorfes blickt auf eine lange Tradition zurück: Fast ein Jahrhundert lang prägte dort das ehemalige „Haus Adlhoch“ – einst Dorfschule und später kirchliche Bildungsstätte – das Ortsbild. Da gravierende statische Mängel den Abriss unumgänglich machten, entstand Platz für einen Neubeginn. Der 2021 gegründete Dorfverein bewies schon beim Rückbau enormen Einsatz und stemmte über 400 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Das ALE, Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, unterstützte mit 60.000 Euro aus EU-Fördermitteln. Ingo Steinbrecher vom ALE betonte in seinem Grußwort die Bedeutung solcher Orte: „Ein Dorfgemeinschaftshaus stärkt das Miteinander, schafft Raum für Kultur und Begegnung und trägt zur demokratischen Gemeinschaft bei.“  

Nachhaltigkeit trifft Gemeinschaft
Die Gemeinde errichtet den Neubau in nachhaltiger, energiesparender Holzbauweise. Herzstück ist ein 100 Quadratmeter großer, barrierefreier Versammlungsraum samt moderner Küche. Im Außenbereich laden künftig eine Terrasse und ein Spielplatz zum Verweilen ein.

Die Gesamtkosten von rund 683.000 Euro trägt maßgeblich das Amt für Ländliche Entwicklung, das 60 Prozent der Summe – also 410.00 Euro – übernimmt. „Wir sind sehr dankbar für den hohen Fördersatz, sonst wäre das Vorhaben für uns nicht realisierbar gewesen“, so Bürgermeister Sommer. „Das wird der Treffpunkt für alle in der Dorfmitte“, so der Bürgermeister weiter. Mit der Fertigstellung des Hauses schließt die Gemeinde die umfassende Dorferneuerung in Wilburgstetten ab. (BSZ)

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