Bauen

Übergabe des Positionspapiers ab Bauminister Bernreiter (4. von links). (Foto: StMB/Winszczyk)

18.03.2026

Es wird zu wenig gebaut

Positionspapier der Aktion „Impulse für den Wohnungsbau Bayern“

Die Wohnungsbaukrise in Bayern verschärft sich. Benötigt würden jährlich rund 70.000 neue Wohnungen, tatsächlich wird seit Jahren deutlich weniger gebaut. Steigende Baukosten bremsen Investitionen, Familien können sich Eigentum kaum leisten und besonders Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen finden immer schwerer bezahlbaren Wohnraum.

Ein breites Bündnis aus Verbänden der Bau- und Immobilienwirtschaft, Rohstoff- und Baustoffverbänden, dem Deutschen Mieterbund und der Ingenieurekammer-Bau fordert deshalb entschlossenes politisches Handeln. Die Aktion „Impulse für den Wohnungsbau Bayern“ hat ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet, das vor Kurzem an den Bayerischen Bauminister Christian Bernreiter (CSU) übergeben wurde.

Bernhard Kling, Geschäftsführer des Bayerischen Industrieverbands Baustoffe, Steine und Erden e.V. (BIV) und Organisator des Bündnisses in Bayern: „Ziel ist es, schneller zu bauen, Kosten zu senken und mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.“ Zentral ist der Gebäudetyp E, der einfacheres und kostengünstigeres Bauen ermöglicht – etwa durch effizientere Planung, angepasste Komfortstandards oder realistisch dimensionierte Gebäudetechnik. Praxisbeispiele zeigen, dass dies ohne Abstriche bei Sicherheit und Gesundheit möglich ist.

Damit solche Bauweisen umgesetzt werden können, braucht es klare gesetzliche Rahmenbedingungen. Die von der Bundesregierung vorgelegten Eckpunkte für den Gebäudetyp E müssen daher rasch umgesetzt werden, damit kostengünstigere Standards rechtssicher vereinbart werden können. Zugleich fordert das Bündnis, staatliche Förderung gezielt an kostengünstige Baukonzepte zu knüpfen und an bezahlbare Mieten zu binden, um mehr Wohnraum im preisgünstigen Segment zu schaffen und Mitnahmeeffekte zu vermeiden. (BSZ)

Teilnehmer der Aktion „Impulse für den Wohnungsbau Bayern“ sind:

Bayerische Ingenieurekammer-Bau
Bayerischer Bauindustrieverband e.V.
Bayerischer Ziegelindustrie-Verband e. V.
BFW Landesverband Bayern e. V.
Bayerischer Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e.V. (BIV)
Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) e.V.
Deutscher Mieterbund Landesverband Bayern e.V.
Landesverband Bayerischer Bauinnungen
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
InformationsZentrum Beton GmbH
Kalksandsteinindustrie Bayern e.V.
vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e.V.
Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e.V.
Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau e.V.

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