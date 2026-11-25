Die Magazinkapazitäten der beiden großen staatlichen Archive in München, des Bayerischen Hauptstaatsarchivs und des Staatsarchivs München, sind weitgehend erschöpft. Der Neubau des Spezialmagazins auf dem Gelände des Kriegsarchivs an der Leonrodstraße schafft nun dringend benötigte zusätzliche Lagerfläche für hochsensible Foto-, Film- und Planüberlieferungen.

Zu diesen Unterlagen zählen die ältesten Luftbildaufnahmen des Freistaats Bayern aus den Beständen der ehemaligen bayerischen Armee sowie historische Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, einschließlich der Kampfgebiete im Nahen Osten und der ältesten Luftaufnahmen von Palästina. Darüber hinaus bietet das neue Magazin den notwendigen Schutz für Glasplattennegative und Fotoabzüge des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege.

Auf einer Nutzfläche von rund 3260 Quadratmetern und mit insgesamt 21 000 Laufmetern Regalborden werden diese herausragenden Zeugnisse der Geschichte somit sicher für kommende Generationen bewahrt.

Die Projektentwicklung durch die Generaldirektion begann im Jahr 2006. Im Frühjahr 2021 erhielt das Staatliche Bauamt München 1 (StBAM1) den Planungsauftrag. Während das StBAM1 den architektonische Entwurf in Eigenleistung übernahm, wurden für die hochkomplexe Gebäudetechnik externe Planungsbüros hinzugezogen.

Öffnungslose Ziegelfassade

Zur Umsetzung entschied man sich für das Modell eines Totalunternehmers, der die Bauleistungen und die Ausführungsplanung aus einer Hand erbringt. Die Vergabe erfolgte in einem zweistufigen Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Nach Vorlage des Submissionsergebnisses ließen sich die Gesamtkosten auf 16,75 Millionen Euro beziffern. Die Genehmigung im Haushaltsausschuss erfolgte im August 2022. Nach Beauftragung des Totalunternehmers und dessen Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfsplanung des StBAM1 erfolgte im Februar 2023 der Baubeginn.

Aufgrund der räumlichen Enge im Hinterhof des Kriegsarchivs stellte die Bereitstellung von Baustellenflächen eine besondere Herausforderung dar. In enger Abstimmung mit der Landeshauptstadt München wurde die Nutzung einer angrenzenden öffentlichen Grünfläche vereinbart. Als Ausgleich beteiligte sich der Freistaat finanziell an der Neugestaltung der Fläche. Das Ergebnis dieser Kooperation ist ein echter Mehrwert für die Stadt: Nach Abschluss der Arbeiten entstand ein moderner Inklusions- und Erlebnisspielplatz, der Anfang Oktober 2026 offiziell eröffnet wurde.

Das neue Magazingebäude selbst ist als Funktionsbau ohne Publikumsverkehr konzipiert. Während im Erdgeschoss Anlieferungs- und Arbeitsräume realisiert wurden, beherbergen die darüberliegenden Geschosse die Magazinräume. Diese sind durch individuell angepasste Klimazonen auf die unterschiedlichen Anforderungen der Archivbestände abgestimmt. Die zentrale Steuerung erfolgt aus dem Dachgeschoss, von wo aus die Klimatechnik über vertikale Schächte die einzelnen Etagen versorgt.

Die fast öffnungslose Ziegelfassade orientiert sich farblich an den umliegenden denkmalgeschützten Bestandsgebäuden und erhält durch eine Struktur aus vor- und rückstehenden Steinen eine lebendige Textur. Zum Dach hin löst sich die Fassade durch den Einsatz spiegelnder Ziegel und Edelstahl-Elemente optisch auf. Ein Spiegelsockel lässt den massiven Baukörper leichter erscheinen, indem er die angrenzenden Grünflächen optisch unter das Gebäude gleiten lässt. Technisch erforderliche Öffnungen sind dezent hinter großformatigen Streckmetallrauten verborgen, die dem Gebäude seinen eigenständigen Charakter verleihen. Auch ökologisch setzt das Projekt Maßstäbe. Die komplexe Klimatechnik wird energieeffizient und nachhaltig betrieben. Die Kälteerzeugung erfolgt regenerativ durch Grundwassernutzung, während der geringe Wärmebedarf über das Fernwärmenetz gedeckt wird. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie ein modernes Wassermanagement, bei dem Regenwasser über lokale Rigolen vor Ort versickert wird, ergänzen das Konzept.

Ein besonderes Highlight bildet das Kunstwerk „[UN]ORDNUNG“ des Münchner Künstlers Wolfgang Aichner, das im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählt wurde. In Anlehnung an die Archivarbeit untersuchte der Künstler die Baugrube nach archäologischen Methoden. Die dabei gefundenen Objekte – von Kachelfragmenten über Eisenteile bis hin zu Glasscherben – wurden als „unordentliches“ Stillleben arrangiert und digital aufbereitet. Diese bilden das Motiv eines 20 Meter langen Mosaik-Frieses aus friulianischem Glas. Das Kunstwerk spielt mit dem Kontrast zwischen dem Chaos der Fundstücke und der peniblen Ordnung des Archivwesens, indem es das Motiv durch die Mosaikstruktur konzeptionell wieder in eine berechenbare Ordnung überführt.

Trotz einer leichten Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Terminplan konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Erfreulicherweise blieb die Maßnahme auch finanziell voll im Plan: Die Gesamtkosten liegen unterhalb des im Vorfeld genehmigten Budgets. (ChristianWinnerl, Michael Schneider, Michael Bosch)

