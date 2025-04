Flexibel einsetzbarer Baustoff

Wer ein Haus plant, denkt meist zuerst über die Baustoffe nach. Denn diese Entscheidung hat große Auswirkungen auf die Lebensdauer des Eigenheims, aber auch auf den Aufwand für die Instandhaltung. Es lohnt also, rechtzeitig zu vergleichen. Beton beispielsweise hat über viele Jahrzehnte nichts von seiner Attraktivität verloren und ist auch beim Bau von Einfamilienhäusern immer gefragter.

„Kaum ein anderes Baumaterial erlaubt eine derartige Vielfalt an Formen und Strukturen“, weiß Thomas Richter, Leiter Technik beim InformationsZentrum Beton. Ob gerade oder geschwungen, klare Formen oder ausgearbeitete Details – Beton ist ein stabiles und robustes Universaltalent. Aufgrund der großen Spannweite von Betondecken kann in großen Räumen sogar auf tragende Zwischenwände verzichtet werden. Auch lassen sich Wände mit Beton so konstruieren, dass sie an verschiedenen Stellen unterschiedlich dick sind und später leicht durchbrochen werden können – etwa um zwei Zimmer miteinander zu verbinden. So kann eine Betonkonstruktion viele Veränderungen mittragen und sich den veränderten Ansprüchen der Hausbewohner anpassen.

Um wertvolle Ressourcen zu schonen und weniger Treibhausgase auszustoßen, ist es sinnvoll, vorhandene Gebäude möglichst lange zu nutzen. „Ökobilanzen zeigen, dass ein Gebäude mit einem Nutzungszeitraum von 100 Jahren ein rund 20 Prozent geringeres Treibhauspotenzial hat als Gebäude mit deutlich kürzerer Nutzung“, erklärt Richter.

Generell hat ein Haus aus Beton eine hohe Lebenserwartung, was über Jahrzehnte aufwendige und kostspielige Sanierungsmaßnahmen erspart. Und auch in puncto Klimaschutz hat Beton einiges zu bieten: Nach seiner Nutzungsdauer erhält der massive Baustoff ein zweites Leben. Schon heute ist der Einsatz von Betonbruch als Gesteinskörnung bei der Betonherstellung gängige Praxis. Denn Beton ist zu 100 Prozent recyclingfähig, meist ersetzt er im Straßenbau wertvolle Primärrohstoffe. Gleichzeitig wird sogenannter Recyclingbeton auch beim Hausbau immer stärker nachgefragt, was dazu beiträgt, natürliche Ressourcen wie Kies und Sand einzusparen. (txn)



www.beton.org