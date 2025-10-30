Bauen

Foto (von links): Jens Nebe, Landwirtschaftsdirektor im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg-Landshut, Petra Högl, Landtagsabgeordnete, Thomas Haslinger, Zweiter Bürgermeister der Stadt Landshut, Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Uta Riedel, Behördenleiterin im Staatlichen Bauamt Landshut, Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Fritz Wittmann, Stellvertretender Landrat Landkreis Landshut, Florian Oßner, Bundestagsabgeordneter, Hubert Bittlmayer, Ministerialdirektor im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. (Foto: StMB)

30.10.2025

Fünfgeschossiger Holzbau

Landshut: Richtfest für Neubau des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Meilenstein beim Neubau des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landshut-Abensberg: Vor Kurzem wurde auf der Baustelle im Herzen des „Grünen Zentrums“ im Landshuter Osten Richtfest gefeiert. „Hier entstehen moderne Arbeitsplätze für rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit diesem Bau setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft der Land- und Forstwirtschaft in Niederbayern. Ich freue mich deshalb, dass die Arbeiten im Kosten- und Zeitplan liegen und bislang reibungslos verlaufen sind“, sagte Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU). Insgesamt investiert der Freistaat 24,3 Millionen Euro in das Projekt. Spatenstich für die Maßnahme im Auftrag des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus war vor genau einem Jahr im Oktober 2024, die Fertigstellung unter Federführung des Staatlichen Bauamts Landshut ist für 2027 geplant.

Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (FW): „Bei diesem Neubau wurde regionale Wertschöpfung praktiziert. Heimisches Holz, Sonnenstrom vom eigenen Dach und hohe Energieeffizienz. Landwirtschaft, Hauswirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft künftig unter einem Dach - eine gute Botschaft für Niederbayern!“

Landwirtschafts- und Forstministerin Michaela Kaniber (CSU): „Am Grünen Zentrum Landshut wächst zusammen, was zusammengehört. Ich danke allen, die dieses Projekt in Holzbauweise ermöglicht haben. Die Bürger bekommen eine zentrale Anlaufstelle, die Mitarbeiter des Amtes – bisher verteilt auf vier Dienstsitze – moderne zeitgemäße Arbeitsplätze an einem Standort. Das bringt enorme Synergieeffekte, abgesehen von kurzen Wegen. So stelle ich mir bayerische Verwaltung vor: Verwurzelt in der Region, nah bei den Menschen und stark in der Sache!“

Das quadratische Dienstgebäude wird als fünfgeschossiger Holzbau errichtet. Der kompakte Baukörper des Neubaus ist Zentrum und Bindeglied zwischen den drei Gebäuden des sogenannten „Grünen Zentrums“. Blickfang im Eingangsbereich ist das rund 18 Meter hohe und komplett in Holz errichtete Atrium, das über alle fünf Geschosse nach oben offen ist. Offene Begegnungsflächen sollen die Zusammenarbeit und Gemeinschaft fördern. Der Neubau ist auch ein klares Bekenntnis des Freistaats zur Nachhaltigkeit: Das Dienstgebäude erfüllt den Passivhaus-Standard. Gebaut wird mit umweltfreundlichen, ressourcenschonenden Materialen: Verwendet wurden rund 2000 Kubikmeter Holz aus regionalen Wäldern, was je nach Baumgröße etwa 600 bis 1000 Bäumen entspricht. Das Holz ist in den Innenräumen sichtbar und sorgt so für ein natürliches und warmes Ambiente.

Fassaden- und Dachbegrünung fördern die Artenvielfalt, dienen der Wasserrückhaltung und dem Schutz vor Hitze. Das Gräser- und Blütendach ist ein wertvoller Lebensraum für Insekten wie Bienen, Käfer und Schmetterlinge. Zusätzlich wird eine Photovoltaikanlage installiert. Eine geringe Versiegelung wertvoller Bodenflächen sowie die Nutzung von Solarenergie tragen zur ökologischen Qualität bei.

Geplant hat das Projekt die ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH. Vergeben wurde die Maßnahme an den Totalunternehmer Züblin.

Der Neubau bildet den städtebaulichen Höhepunkt des „Grünen Zentrums“ rund vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Neben dem neuen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten entstehen zusätzlich eine Hauswirtschaftsschule und ein Bürogebäude des Bayerischen Bauernverbands. In der Nachbarschaft befinden sich bereits das Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn und die Staatliche Fachschule für Agrarwirtschaft. Das „Grüne Zentrum“ ist fußläufig an das ÖPNV-Netz der Stadt Landshut angebunden. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll begleitetes Trinken ab 14 Jahren verboten werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!