Geförderter Wohnraum für Singles, Paare und Familien

Die BayernHeim sorgt weiter für bezahlbaren Wohnraum in Bayern: Im Sonnenring in Heßdorf ist jetzt symbolisch der Schlüssel für 92 neue Wohnungen in vier Gebäuden übergeben worden. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU): „Hier schaffen wir modernen, barrierefreien Wohnraum für rund 300 Menschen. Die Wohnungen haben eine Belegungsbindung, die über 55 Jahre läuft, und bleiben damit langfristig bezahlbar! Als Freistaat Bayern bauen wir nicht nur selbst, sondern schieben den Wohnungsbau insgesamt massiv an. Mit unserer Wohnraumförderung sind wir ein bewährter Stabilitätsanker für die Branche. Unser Engagement setzen wir fort: Im neuen Doppelhaushalt 2026/27 stehen dafür 3,6 Milliarden Euro zur Verfügung!“

Das BayernHeim-Projekt liegt im Baugebiet Heßdorf Süd und damit in unmittelbarer Nähe zum Industrie- und Bildungsstandort Erlangen, der vom Sonnenring aus direkt mit dem Bus zu erreichen ist. In vier Häusern sind 92 Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern für Singles, Paare und Familien mit Kindern entstanden. Alle Wohnungen sind barrierefrei und haben einen Balkon oder eine Terrasse. Im Innenhof gibt es einen Spielplatz. Für die Bewohner stehen neben 69 Parkplätzen je zwei Stellplätze für Carsharing-Fahrzeuge und für E-Lastenfahrräder zur Verfügung.

Die Umsetzung ist besonders schnell gelungen: Die Baugenehmigung wurde Mitte Juli 2024 erteilt, im Mai 2026 werden alle Wohnungen fertiggestellt sein. Die Investitionssumme liegt bei rund 44 Millionen Euro, Freistaat und Bund unterstützen das Projekt mit rund 29,7 Millionen Euro aus der Wohnraumförderung.

Die Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH, Kristina Frank, betont: "In Heßdorf hat die BayernHeim schnell, effizient und nachhaltig neuen Wohnraum geschaffen. Genau das ist unser Anspruch als Baunova Bayern. Gleichzeitig lernen wir von Tag zu Tag, von Projekt zu Projekt dazu, um unser Ziel zu verwirklichen: lebenswerte Quartiere in Regionen wie Mittelfranken, die auch langfristig bezahlbar bleiben.“

Die BayernHeim GmbH ist seit 6. März 2025 gemeinsam mit den beiden anderen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften Stadibau GmbH und Siedlungswerk Nürnberg GmbH unter dem Dach der neuen Holding „Baunova Bayern GmbH“ vereint. Damit werden Kompetenzen gebündelt, bestehende Strukturen strategisch noch besser ausgerichtet und Synergien genutzt. Die Baunova Bayern GmbH hat mit ihren drei Tochtergesellschaften derzeit insgesamt rund 19.600 Wohnungen im Bestand, rund 5300 Wohnungen sind im Bau. (BSZ)