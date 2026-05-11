Bauen

Von links nach rechts: Philipp Stiel, Geschäftsführer des Siedlungswerks Nürnberg, Fabian König, Geschäftsführer der BayernHeim GmbH, Kristina Frank, Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH, Axel Gotthardt, Erster Bürgermeister von Heßdorf, Bauminister Christian Bernreiter, Hermann Ruttmann, Schultheiß Projektentwicklung AG, und MdL Walter Nussel. (Foto: StMB)

11.05.2026

Geförderter Wohnraum für Singles, Paare und Familien

Schlüsselübergabe für BayernHeim-Projekt in Mittelfranken

Die BayernHeim sorgt weiter für bezahlbaren Wohnraum in Bayern: Im Sonnenring in Heßdorf ist jetzt symbolisch der Schlüssel für 92 neue Wohnungen in vier Gebäuden übergeben worden. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU): „Hier schaffen wir modernen, barrierefreien Wohnraum für rund 300 Menschen. Die Wohnungen haben eine Belegungsbindung, die über 55 Jahre läuft, und bleiben damit langfristig bezahlbar! Als Freistaat Bayern bauen wir nicht nur selbst, sondern schieben den Wohnungsbau insgesamt massiv an. Mit unserer Wohnraumförderung sind wir ein bewährter Stabilitätsanker für die Branche. Unser Engagement setzen wir fort: Im neuen Doppelhaushalt 2026/27 stehen dafür 3,6 Milliarden Euro zur Verfügung!“

Das BayernHeim-Projekt liegt im Baugebiet Heßdorf Süd und damit in unmittelbarer Nähe zum Industrie- und Bildungsstandort Erlangen, der vom Sonnenring aus direkt mit dem Bus zu erreichen ist. In vier Häusern sind 92 Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern für Singles, Paare und Familien mit Kindern entstanden. Alle Wohnungen sind barrierefrei und haben einen Balkon oder eine Terrasse. Im Innenhof gibt es einen Spielplatz. Für die Bewohner stehen neben 69 Parkplätzen je zwei Stellplätze für Carsharing-Fahrzeuge und für E-Lastenfahrräder zur Verfügung.

Die Umsetzung ist besonders schnell gelungen: Die Baugenehmigung wurde Mitte Juli 2024 erteilt, im Mai 2026 werden alle Wohnungen fertiggestellt sein. Die Investitionssumme liegt bei rund 44 Millionen Euro, Freistaat und Bund unterstützen das Projekt mit rund 29,7 Millionen Euro aus der Wohnraumförderung.

Die Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH, Kristina Frank, betont: "In Heßdorf hat die BayernHeim schnell, effizient und nachhaltig neuen Wohnraum geschaffen. Genau das ist unser Anspruch als Baunova Bayern. Gleichzeitig lernen wir von Tag zu Tag, von Projekt zu Projekt dazu, um unser Ziel zu verwirklichen: lebenswerte Quartiere in Regionen wie Mittelfranken, die auch langfristig bezahlbar bleiben.“

Die BayernHeim GmbH ist seit 6. März 2025 gemeinsam mit den beiden anderen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften Stadibau GmbH und Siedlungswerk Nürnberg GmbH unter dem Dach der neuen Holding „Baunova Bayern GmbH“ vereint. Damit werden Kompetenzen gebündelt, bestehende Strukturen strategisch noch besser ausgerichtet und Synergien genutzt. Die Baunova Bayern GmbH hat mit ihren drei Tochtergesellschaften derzeit insgesamt rund 19.600 Wohnungen im Bestand, rund 5300 Wohnungen sind im Bau. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es höhere Prämien für freiwillige Syrien-Rückkehrer geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz