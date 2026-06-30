Bauen

Seit Herbst 2025 empfängt das Münchner Olympiastadion keine Gäste mehr - unter anderem wegen Asbestfunden. (Foto: pixabay.com_hakelbudel)

30.06.2026

Geißel der Bauwirtschaft

Drei bekannte Münchner Wahrzeichen mit Asbest-Belastung

In vielen Münchner Gebäuden steckt eine krebserregende Faser: Zwischen 1960 und 1993 errichtete Häuser enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest. Viele Baustoffe der damaligen Zeit weisen das Material häufig im Verbund mit anderen Schadstoffen auf und benötigen fachgerechte Sanierung und Entsorgung. Die bayerische Hauptstadt kann davon ein Lied singen. Von Ludwigskirche bis Stachus sind viele bei Touristen und Einwohnern beliebte Gebäude betroffen. Das Asbest-Prüflabor CRB Analyse Service stellt drei bekannte Wahrzeichen mit Asbest-Belastung vor.

Halbzeit

Hier schoss der „Bomber der Nation“ `74 das WM-Siegtor gegen die Niederlande: im zur Olympiade 1972 erbauten Olympiastadion mit seinem ikonischen Zeltdach nordwestlich vom Stadtzentrum. Fast 30 Jahre lang jubelten Scharen von Bayern-Fans in der Südkurve ihrer Mannschaft zu. Freunde ballfreier Sportarten verfolgten gebannt Leichtathletik-Europameisterschaften. Nach Auszug der Fußballvereine übernahm Musik das Zepter. Robbie Williams, Bon Jovi und zahlreiche andere Größen rockten Münchens mächtigste Freiluftbühne, Public Viewing Events brachten Menschen zusammen. Aktuell herrscht Stille: Nach über 50 Jahren verlangen Bausubstanz und technische Ausstattung eine Erneuerung des Stadions. Und die zieht sich: Als Gründe dafür geben die Stadtwerke München den schlechten Zustand der Bausubstanz und erhöhte Altlastenvorkommen wie gebundener Asbest in Betriebsräumen an. Seit Oktober 2025 ist das Stadion komplett geschlossen, erste Events avisieren die Verantwortlichen erst für Sommer 2028.

Modernisierungstaktik

So manche Ingenieurin fing beim Klassenbesuch im Deutschen Museum Feuer – denn technische und naturwissenschaftliche Phänomene setzt das „Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik“ in rund 28.000 Exponaten sehr spannend und vielfältig um. Das Wissenshaus gehört zu den größten seiner Art auf der Welt. Um weiterhin in der obersten Liga mitspielen zu können, läuft seit rund zehn Jahren eine Rundum-Modernisierung. Im Herbst 2015 begann die erste Bauphase; sieben Jahre später strömten Besucher in Ausstellungen im ersten generalsanierten Teil des Gebäudes. Der Beliebtheit tut die Teilschließung in Etappen keinen Abbruch: Im 100-jährigen Jubiläumsjahr 2025 vermeldete das Museum mit 1.690.000 Gästen einen neuen Besucherrekord. Auch die Menge entsorgten Asbests klingt rekordverdächtig: 10 Tonnen der Mineralfaser wurden laut Museumsblog beseitigt. Im Mai 2028 soll das Mammutprojekt Modernisierung abgeschlossen sein.

Die Kunst der Sanierung

Im Herzen Münchens ließen sich Besucher der Neuen Pinakothek auf rund 30.000 Quadratmetern Grundfläche von Kunstwerken des ausgehenden 18., 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts inspirieren. In direkter Nachbarschaft zur Alten Pinakothek und der Pinakothek der Moderne gelegen, regten seit 1981 über 6000 Gemälde und Skulpturen zum Nachdenken an – bis 2019. Im Rahmen einer umfassenden Gesamtsanierung zogen einige Hauptwerke in die Alte Pinakothek und die Sammlung Schack, denn das Museum bleibt bis Ende 2029 geschlossen. Neben Zukunftstauglichkeit und technischer Ertüchtigung stehen Schadstoff- und Brandschutzsanierung im Zentrum der Baumaßnahmen.

Geißel der Bauwirtschaft

Seit 1993 verboten, steckt Asbest laut IG Bau deutschlandweit noch in über neun Millionen Gebäuden – zum Beispiel in Isolierungen, Dachplatten oder Bodenbelägen. „Es gibt über 3000 Produkte, die Asbest enthalten können“, erläutert CRB-Laborleiter Stefan Pierdzig. Lange galt Asbest insbesondere im Brandschutz als revolutionärer Baustoff. Die unbrennbare Faser fand beispielsweise Anwendung in Fensterkitt, Fliesenklebern, Spachtelmassen und Dämmstoffen. „Die Herausforderung liegt in der Identifizierung dieser Altprodukte: Während jeder Wellasbest-Platten erkennt, blieben in der Vergangenheit belastete Fugenmassen oder Putze oft unbemerkt“, so Pierdzig.

Unsichtbare Gefahr

Asbest ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Es gilt als besonders tückisch, weil es sich erst während der Bearbeitung löst, beispielsweise beim Schneiden oder Aufbrechen von Materialien. Viele gesundheitliche und teilweise tödliche Folgen zeigen sich erst Jahrzehnte später. „Schon geringe Mengen eingeatmeter Fasern sind gefährlich. Für den krebserregenden Stoff existiert keine sichere Expositionsschwelle“, betont Pierdzig. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Reservisten in Friedenszeiten zum Dienst verpflichten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz