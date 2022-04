Gelungene Symbiose von Alt und Neu

Dass sich Alt und Neu bestens ergänzen und ein beeindruckendes Beispiel für Nachhaltigkeit abgeben können, beweist der „Campus Dampfbäckerei“ in Nürnberg. In einer gelungenen Symbiose von sensibel und verantwortungsvoll saniertem Altbau sowie durchdachten Neubauten mit zeitgemäßer Technik präsentiert sich dieses interessante Immobilienobjekt in der Nürnberger Nordstadt.

Am Schleifweg zwischen Kilianstraße und Nordring überlebte als Industriedenkmal die einstige Dampfbäckerei der Konsum-Genossenschaft. Ein besonderes Schmuckstück im roten Backstein mitsamt Fabrikschornstein stellt heute die imposante Dampfbäckerei dar. Nach umfangreichen und gleichzeitig sensiblen Sanierungsmaßnahmen bietet dieses Industriedenkmal Dampfbäckerei den neuen Mietern viel Raum für kreatives Arbeiten und einen lebendigen interdisziplinären Austausch. Und ihr direkt gegenüber, auf demselben Gelände entstanden, drei hochmoderne Gewerbefunktionsbauten mit einer Nutzfläche von rund 8400 Quadratmetern.

„Als uns das Grundstück im Anschluss an die historische Dampfbäckerei angeboten wurde, haben wir nicht lange gezögert“, erzählt German Greif, Geschäftsführer der Schleifweg 37 Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG, zuständig für die Vermarktung des Objekts. „Die Nachfrage am Standort Schleifweg war so groß, dass wir uns zeitnah an das Neubauprojekt herangewagt haben – mit Erfolg.“

Während das Gebäude der historischen Dampfbäckerei im dekorativen Backstein-Look viel Raum für kreatives Arbeiten und einen lebendigen interdisziplinären Austausch bietet, warten die drei Neubauten mit hochwertigen Büroflächen in den Obergeschossen und in den Erdgeschossen mit variablen Flächen für alle denkbaren Gewerbenutzungen auf ihre zukünftigen Mieter. Sowohl die Raumaufteilungen als auch die Ausstattung wurden effektiv an die mieterspezifische Nutzung angepasst.

Die hohe Funktionalität der Büroflächen wird durch Vorrüstungen für alle aktuellen EDV-Anforderungen, Glasfaserverkabelung und Breitbandausbau gesichert. Die Liste der neuen Mieter reicht unter anderem von Steuerkanzlei, Arztpraxen, Beauty und Wellness, Physiotherapie, Hausverwaltung, IT bis hin zu Personalberatung und Gastronomie. „Bei der Auswahl unserer Mieter haben wir neben Kompetenz und Exklusivität selbstverständlich darauf geachtet, Branchenüberschneidungen und Konkurrenz innerhalb der Mietergemeinschaft auszuschließen“, so Greif.

Einen besonderen technischen Leckerbissen stellt ein Blockheizkraftwerk dar, das mit Erdgas betrieben wird und die drei Neubauten mit Wärme und Warmwasser versorgt. Neben den 105 thermischen Kilowatt werden auch 50 elektrische Kilowatt erzeugt, wobei der Strom ins N-Ergie Netz eingespeist wird. „Bereits bei der Planung war es uns wichtig“, so Greif, „unseren Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz zu leisten. Mit der Einbindung des BHKW, gekoppelt mit den modernen Wärmeschutzmaßnahmen in der Gebäudestruktur, ist uns auch ein wichtiger Schritt in Sachen Energieeffizienz und Einsparung gelungen. Diese Kostenersparnis ist in der aktuellen Zeit für unsere Mieter wichtiger denn je.“

Apropos Elektrik: Für jeden der drei Neubauten stehen jeweils fünf Ladesäulen zur Verfügung, also 15 Stromzapfsäulen, an die insgesamt bis zu 30 E-Fahrzeuge der Mieter angeschlossen werden können. Bestens angeschlossen ist der Campus Dampfbäckerei auch an das Verkehrsnetz. Über den Nordring sind alle Ausfallstraßen sowie Stadt- und Bundesautobahnen rund um Nürnberg direkt angebunden.

Mehrere Buslinien und die U-Bahn sind gleich in der Nachbarschaft. Dank guter Kooperationspartner verlief die Projekt- und Budgetplanung vorbildlich und der gesamte Bau liegt im Zeitplan. Die Flächen konnten so sehr schnell und fast vollständig bereits vor Fertigstellung vermietet werden. (Cornelia Schmidt)