In Hausbau-Stimmung kamen am Wochenende mehr als 3000 Besucherinnen und Besucher in den FertighausWelten des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF). Der Verband hatte zum „Baufrühling“ in seine sechs Musterhaus-Ausstellungen eingeladen. Insgesamt beteiligten sich 20 Hausausstellungen in Deutschland und Österreich an dem Branchenevent der Fertighausindustrie, das trotz wechselhaften Wetters erfolgreich gelaufen sei, so BDF-Ausstellungsleiter Christoph Windscheif.

Allein in der FertighausWelt Günzburg zählte der BDF am Samstag und Sonntag, 29. und 30. März, rund 800 Bauinteressierte. Auch in den FertighausWelten Schwarzwald, Nürnberg, Köln, Wuppertal und Hannover nutzten die Besucherinnen und Besucher die individuellen und voll ausgestatteten Musterhäuser von führenden Herstellern, um sich zu informieren sowie inspirieren und beraten zu lassen. Die jüngeren Gäste kamen beim Kinderprogramm auf ihre Kosten und auch für das leibliche Wohl war gut gesorgt.

So wie der gesamte Bausektor erlebte auch die Fertighausbranche in den letzten drei Jahren einen Auftragseinbruch. Anteilig entschieden sich aber immer mehr Baufamilien für ein Fertighaus – mehr als jede vierte war es im Jahr 2024. Zuletzt stiegen die Baugenehmigungszahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland wieder an. „Das Interesse an den eigenen vier Wänden bleibt groß. Die Entscheidung für ein modernes Holz-Fertighaus verspricht eine planungs- und kostensichere Bauphase sowie ein zukunftssicheres Zuhause mit hohem Qualitätsstandard und niedrigen Energiekosten“, so Windscheif. (BSZ)