Bauen

Doris Lackerbauer, Lydia Haack und Franz Damm (v.l.). (Foto: Johannes Müller)

06.07.2026

Haack im Amt bestätigt

Lydia Haack als Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer wiedergewählt

In ihrer konstituierenden Sitzung am 3. Juli 2026 hat die XIV. Vertreterversammlung der Bayerischen Architektenkammer erneut die Architektin und Stadtplanerin Lydia Haack zur Kammerpräsidentin gewählt und ihr damit für weitere fünf Jahre das Vertrauen ausgesprochen. Vizepräsident wurde ebenfalls zum zweiten Mal der Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Franz Damm. Zudem wurde die Architektin Doris Lackerbauer als Vizepräsidentin gewählt.

Haack ist seit 2016 Mitglied im Vorstand der Bayerischen Architektenkammer. 2021 wurde sie zum ersten Mal zur Kammerpräsidentin gewählt, nun führt sie ihr Engagement in einer zweiten Wahlperiode fort. Die Architektin und Stadtplanerin gehört dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) an und war zwischen 2016 und 2021 Landesvorsitzende des BDA Bayern. Gemeinsam mit ihrem Partner John Höpfner führt sie das Architekturbüro Haack + Höpfner . Architekten in München. Sie ist zudem Professorin für Baukonstruktion und Entwerfen an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz.

„Berufspolitik braucht einen langen Atem, Themen wie der Gebäudetyp-e, der Bauturbo oder die faire Vergabe sind keine kurzfristigen Projekte. Ich freue mich sehr, an diesen zentralen Stellschrauben für unseren Berufsstand, für eine nachhaltige und generationengerechte Umwelt, für die Zukunft des Planens und Bauens gemeinsam mit einem engagierten neuen Vorstand weiterarbeiten zu können. Mein herzlicher Dank gilt dem bisherigen Vorstand für die vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren – darauf können wir jetzt aufbauen.“, sagte Lydia Haack nach ihrer Wahl. 

Neben der Präsidentin und den beiden Vizepräsidenten wurden für die kommenden fünf Jahre in den Kammervorstand gewählt:

- Michaela Ausfelder, Architektin und Stadtplanerin
- Bianca Caspari, Architektin
- Thomas Eckert, Architekt und Stadtplaner
- Thomas Felkner, Architekt
- Alexandra Heese, Architektin
- Rainer Post, Architekt
- Julia Schneider, Innenarchitektin
- Lavinia Wagner, Architektin

- Beratendes Mitglied für die Fachrichtung Stadtplanung: Kristina Vogelsang, Stadtplanerin
- Beratendes Mitglied als Vertretung der Juniormitglieder: Antonia Rieß 

Die Bayerische Architektenkammer vertritt kraft gesetzlichen Auftrags die berufspolitischen Interessen von rund 26.000 Architektinnen und Architekten sowie der Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner. Dazu gehört die Sicherung der Leistungsqualität des Berufsstands ebenso wie die Förderung der Baukultur und auch des notwendigen Verbraucherschutzes.
Die Wahl des Vorstands erfolgte durch die XIV. Vertreterversammlung der Bayerischen Architektenkammer, die sich aus den 125 im Frühjahr 2026 gewählten Vertreterinnen und Vertretern zusammensetzt. Diese wurden von den Kammermitgliedern für die kommende fünfjährige Legislaturperiode gewählt. Die elf Sitze im Vorstand werden entsprechend der Stärke der Listen in der Vertreterversammlung nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren verteilt. Der/die Präsident und die beiden Vizepräsidenten werden in gesonderten Wahlgängen gewählt. Die gewählten Juniormitglieder nehmen beratend an den Sitzungen der Vertreterversammlung teil; eine Vertreterin oder ein Vertreter des Architektennachwuchses wirkt zudem ab sofort erstmals beratend im Vorstand mit. (BSZ)

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