Helles, freundliches und klares Design

Im Mai 2019 begannen auf dem ehemaligen Gießereigelände im Herzen Ingolstadts die Bauarbeiten für das Hotel und Congress Centrum Ingolstadt (CCI). Umgesetzt wurde das Projekt von der IFG Ingolstadt AöR, einer Tochtergesellschaft der Stadt Ingolstadt, und der VIB Vermögen AG aus Neuburg an der Donau im Rahmen einer Private-Public-Partnership.

Nach knapp vier Jahren Bauzeit wurde das prestigeträchtige Projekt, das von Faktoren wie der Corona-Pandemie sowie des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht verschont wurde, abgeschlossen. Das Hotel und Congress Centrum befindet sich in unmittelbarer, fußläufiger Nähe zur historischen Ingolstädter Altstadt sowie der Donau und dem Klenzepark. Diese Nähe wurde bewusst gewählt, um eine Verbindung zur Innenstadt herzustellen. Ab Mai übernimmt der Betreiber, die Hotelgesellschaft Maritim, die Zügel im Hotel und Congress Centrum.

Schnell im Stadtzentrum

Das Areal östlich der Altstadt, das erst kürzlich den neuen Namen „Quartier G – Alte Gießerei“ erhielt, hat sich zu einem großen Kultur- und Wissenschaftscampus entwickelt. In direkter Nachbarschaft befindet sich das Digitale Gründerzentrum brigk, die Technische Hochschule Ingolstadt und die Audi Akademie, deren Gebäude ebenfalls von der IFG realisiert wurden. Künftig wird das neue Museum für Konkrete Kunst und Design das Spektrum abrunden.

Fußläufig nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt, können Kongress- und Übernachtungsgäste schnell ins historische Stadtzentrum gelangen, und haben hier die Chance, die Altstadt Ingolstadts selbst zu erkunden. Dies trägt zur Belebung vor allem der östlichen Altstadt mit ihrer neu gestalteten Fußgängerzone bei und übt positiven Einfluss auf die gesamte Innenstadt sowie die Gastronomie aus.

Das Congress Centrum verfügt über den großen „Saal Ingolstadt“, der unter Vollauslastung Platz für bis zu 1250 Personen bietet und somit einen idealen Veranstaltungsort für große Kongresse, Empfänge oder andere Events bietet. Bei der Gestaltung wurde gezielt auf ein helles, freundliches und klares Design geachtet. Helles Holz sowie weiße Flächen und ein hochwertiger Parkettfußboden prägen das Erscheinungsbild des großen Congresssaals. Ausgestattet ist dieser, genauso wie alle weiteren Räumlichkeiten im Congress Centrum, mit einer hochmodernen Bühnen- und Medientechnik, die allen aktuellen Ansprüchen der Veranstaltungsbranche Rechnung trägt und die flexibel, nicht nur für Kongresse, sondern auch für Musikveranstaltungen, einsetzbar ist. Über mehrere Fahrstühle ist darüber hinaus ein barrierefreier Zugang in alle Bereiche möglich.

Zweigeschossige Tiefgarage

Im 2. Obergeschoss finden sich elf weitere Konferenzräume verschiedener Größe, die je nach Bedarf miteinander kombinierbar sind. Mittels Trennwänden werden somit aus einem großen Konferenzraum mehrere kleinere Räume, die völlig unabhängig voneinander genutzt werden können. Alle Veranstaltungsräume verfügen über Tageslicht. Insgesamt steht im Congress Centrum eine Konferenzfläche von rund 4200 Quadratmetern zur Verfügung, die keine Wünsche offen lässt für Veranstaltungen, Tagungen oder Konferenzen jeglicher Art. „Eine solche Location hat in Ingolstadt noch gefehlt. Das neue urbane Cluster tut der Stadt Ingolstadt und vor allem der Innenstadt sehr gut“, so Norbert Forster, Vorstand der IFG.

Als weiteres Highlight findet sich im 4. Obergeschoss eine großzügige Dachterrasse mit Blick über die historische Ingolstädter Innenstadt sowie auf das direkt angrenzende Neue Schloss. Für das leibliche Wohl sorgt hier eine Bar.

Das unmittelbar angeschlossene, achtgeschossige Hotel verfügt über 223 Hotelzimmer und Suiten für Kongress- und Tagungsgäste sowie für Privatreisende. Ausgestattet mit einem Spa-Bereich, einem Restaurant mit Sommerterrasse, einem Bistro, einem Café sowie einer Pianobar, bietet das moderne Hotel den Gästen ein umfangreiches Angebot.

Da nicht alle Besucher des Congress Centrums im Hotel untergebracht werden können entstehen hier Synergieeffekte für alle Hotels in Ingolstadt. Bei möglichen 1250 Kongressteilnehmern allein im „Saal Ingolstadt“, wird das Fassungsvermögen des Hotels weit überschritten. Die übrigen Gäste verteilen sich somit auf andere Hotels in Ingolstadt. Bei der Gastronomie wird der gleiche Effekt erzeugt. Die Kongress- oder Hotelgäste können entweder im Hotel speisen oder sie entscheiden sich für ein Restaurant in der Innenstadt.

Zur Realisierung der großzügigen Dachterrasse mit Barbetrieb wurde die notwendige Gebäudetechnik im 3. Untergeschoss und damit noch unterhalb der dazugehörigen Tiefgarage untergebracht. Die Nähe zur Donau stellte die planenvden und ausführenden Fachunternehmen vor große Herausforderungen, die jedoch gemeinsam gemeistert werden konnten.

Unter dem Hotel und Congress Centrum Ingolstadt befindet sich die zweigeschossige Congressgarage, die Platz für bis zu 754 Fahrzeuge bietet und über ein modernes Parkleitsystem verfügt. Bei großen Veranstaltungen im Congress Centrum steht somit eine Vielzahl von Parkplätzen für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung.

Auch die Verkehrsanbindung und die Lage des Congress Centrums sind für die Gäste ein nicht unerwähnenswerter Faktor. Im Herzen Bayerns mit jeweils etwa 80 Kilometer nach München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg, was jeweils nur rund eine Stunde Fahrtzeit bedeutet, sind die Strecken sehr gering. Zum Flughafen München ist ebenfalls mit einer Fahrzeit von knapp einer Stunde zu rechnen.

Das Congress Centrum Ingolstadt soll sich zu einem attraktiven Veranstaltungsort entwickeln, der über die Grenzen Ingolstadts hinaus bekannt ist und an dem interessante Tagungen, Fachkongresse und Veranstaltungen jeglicher Art stattfinden. (BSZ)