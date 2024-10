Herausforderungen für den öffentlichen Hochbau

Am 17. Oktober findet in Nürnberg das „6. Klimaforum: Gesetze und Verordnungen im Baubereich – Fluch oder Segen für Klimaschutz und Energieeffizienz?“ (https://www.bayika.de/de/aktuelles/meldungen 2024-10-17_6-Klimaforum-Gesetze-und-Verordnungen-im-Baubereich.php) statt.

Gesetze und Verordnungen in den Bereichen Klimaschutz und Energie wurden in den vergangenen Jahren zahlreich auf den Weg gebracht. Eine besondere Herausforderung stellt diese Regelflut für die Baubranche, Kommunen, Städte, die Bundesländer und vor allen Dingen die öffentlichen Hochbauverwaltungen dar, gerade wenn es um nachhaltiges und klimaschonendes Planen und Bauen geht – die großen (Bau-)Aufgaben unserer Zeit.

Hochkarätige

Referierende

Welche Gesetze und Regelungen sind von besonderer Bedeutung? Wer kann bei deren Anwendung helfen? Wie können Umsetzungslösungen aussehen?

Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt des 6. Klimaforums mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten aus verschiedenen Bereichen des Bauwesens, zu dem die Bayerische Ingenieurekammer-Bau im Rahmen der Bayerischen Klimawoche 2024 einlädt.

Themen des Forums sind unter anderem das Bayerische Klimaschutzgesetz (BayKlimaG), das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz – WPG), die EU-Gebäudeeffizienz-Richtlinie (EPBD), EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED), das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und das Energieeffizienzgesetz (EnEfG), das Klimaanpassungsgesetz (KAnG), das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) sowie das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG) und zahlreiche weitere Themen.

Darüber hinaus gibt es Erfahrungsberichte wie „Klimawandel und notwendige Klimaanpassungsmaßnahmen – Anforderungen und Lösungen am Beispiel der Stadt Nürnberg“ und „Klimagerechter Städtebau – Stadtklimakonzept Schwabach. (FHH)

(Der Veranstaltungsort: Gemeinschaftshaus Langwasser in der Glogauer Straße 50/52 in Nürnberg)