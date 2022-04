Er gilt als „Star der Motivationstrainer“, so das Magazin Focus und als „die Nr. 1 in Europa (SAT.1): Jürgen Höller ist nach Höhen und auch Tiefen in seinem Geschäftsleben ein Comeback gelungen. Sein Unternehmen steuert mit den Weiterbildungsseminaren auf Erfolgskurs. „Die Jürgen Höller Academy gehört zu den 500 schnellst wachsenden Unternehmen in Deutschland – und das vier Jahre nacheinander von 2016 bis 2019, wie Focus Business in Zusammenarbeit mit Statista ermittelt hat“, sagt Jürgen Höller voller Stolz.

Die angesehene Finanzzeitschrift Financial Times hat es sogar zu den 495 schnellst wachsenden Firmen unter 32 Millionen Unternehmen in ganz Europa gekürt. Und es soll in den nächsten Jahren – trotz Corona-Pandemie – weiter aufwärts gehen. „Wir wollen ein global tätiges Weiterbildungsunternehmen werden, das jeden Menschen auf der Welt Weiterbildung und Erfolg ermöglicht“, so Höller.

Um dafür die idealen äußeren Rahmenbedingungen zu schaffen, setzt der 58-Jährige jetzt ein Zeichen: mit einer neuen Firmenzentrale im Schweinfurter Industrie- und Gewerbepark Maintal. Zum Jahreswechsel 2021/22 hat er den Neubau in Betrieb genommen. Die Jürgen Höller Academy ist nicht einfach nur ein reines Verwaltungsgebäude – sie ist nach Ansicht des Motivationscoachs „in jeder Hinsicht etwas ganz besonderes“. Hier sollen die perfekten Voraussetzungen für seine Mitarbeiter*innen und damit für den Erfolg gegeben sein.

„Es ist ein Top-Arbeitsplatz für mein phantastisches Team, dem ich auf diesem Weg Danke sagen möchte“, so Höller. Es war sogar eingebunden in die ersten Überlegungen, bei einem Brainstorming zu der Frage: „Was wäre das geilste Firmengebäude der Welt?“ Natürlich sei man nicht Facebook, Google oder Apple; aber von den ganz Großen der Welt möchte er einiges mitnehmen. Ein wenig präsentiert es sich – man kann es fast schon so bezeichnen – als ein Wonder-Work-und-Wellness-Land.

Hightech, Kommunikation und Wohlbefinden verbinden sich in dem Gebäude in der Lissabonstraße 15 zu einer Einheit. Auf zwei Ebenen ist für die richtige Work-Life-Balance während der Arbeitszeit gesorgt. Schon das Entree im lichtdurchfluteten Glasfoyer beeindruckt Besucher*innen. FC Bayern München-Fan Höller verweist auf die Ähnlichkeit zum Eingangsbereich der Geschäftsstelle seines Lieblingsclubs. Nicht minder auffällig ist die Röhrenrutsche, die von den Büros im Obergeschoss eine Etage tiefer führt. Bei der Gestaltung wurde auf Weite und Raum, Modernität und Ambiente, aber auch auf Funktionalität geachtet.

Gerade Corona hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung für die Weiterbildungsbranche ist. So hat die Pandemie das Seminargeschäft, das von der Präsenz Höllers und seiner Trainer lebt, stark gelitten. „Kurz vor Baubeginn war unser komplettes Geschäftsmodell weg. Dann haben wir uns kurz geschüttelt, die Chance genutzt und entschieden: Wir steigen voll ins Digitalgeschäft ein, wir gehen das endlich an.“

Herzstück der Jürgen Höller Academy ist ein hochmodernes 360-Grad-Studio. Vor einer riesigen LED-Leinwand kann der Motivationsguru Live-Erlebnisse wie in großen Hallen erzeugen. Das seinen Worten zufolge bundesweit einzigartige Streaming-Studio ermöglicht Videoproduktionen und selbst stundenlange Echtzeit-Übertragungen von Seminaren, Events und vielem mehr. Mit bis zu fünf Kameras sind spezielle Effekte und schnelle Schnitte möglich. Auf Monitoren sind die Teilnehmenden zugeschaltet, die Höller direkt sehen und ansprechen kann. „Das ist wie live auf der Bühne.“ Das Studio wird übrigens auch an interessierte Unternehmen vermietet.

Pro Jahr nehmen rund 100 000 Kund*innen an den Seminaren teil, die beispielsweise Power-Days heißen. Bekannt geworden mit Motivationsseminaren bietet die Jürgen Höller Academy mittlerweile ein umfangreiches Spektrum an Seminaren für Selbstständige und kleinere Unternehmen an: darunter auch zu den Themen Verkauf, Führung, Management und Online-Marketing. „Dabei habe ich ein Team von Trainern an meiner Seite, die zu den Top 100 der Branche in ganz Deutschland gehören“, betont Höller.

In seiner Laufbahn hat der Motivationstrainer rund zwei Millionen Menschen seit 1988 gecoacht. Neben Selbstständigen, Führungskräften und Top-Managern auch zahlreiche Prominente aus Kultur, Politik und Sport. Als Autor hat er Bestseller wie Sicher zum Spitzenerfolg. Sprenge deine Grenzen und Sag ja zum Erfolg veröffentlicht – mit über zehn Millionen verkauften Exemplaren.

Gleichwohl finden noch immer, wo es möglich ist, Präsenzseminare statt, auch wenn er einräumt, dass 2020 ein schwieriges Jahr gewesen ist. Das komplette Kundenmanagement seiner Firma wird von rund 50 Mitarbeitenden im Großraumbüro im Obergeschoss gestemmt. Fest zugewiesene Schreibtische gibt es hier nicht, die Kommunikation im Team sei dadurch besser. Abgetrennte Besprechungsecken, schallisolierte Glasboxen, eine „Think-Box“, Konferenzräume und ein eigens eingerichtetes Zimmer nur für Zoom-Videokonferenzen garantieren dennoch Raum für individuelle Besprechungen im kleinen Kreis.

Für Ausgleich und Wohlfühlmomente sorgen spezielle Bereiche in der neuen Academy: Dazu zählen ein Kommunikationsraum („unser Spielezimmer“) mit Billardtisch, Kicker, Air-Hockey und Dartautomat. Energietanken ist im Massarium (eine Art Wasserbett mit Vollmassagefunktionen) und im Solarium (sogar mit Collagen-Hautverjüngungsfunktion) möglich. Auspowern können sich die Mitarbeiter*innen im 150 Quadratmeter großen Fitnessstudio an einer Vielzahl an Laufbändern, Crosstrainern, Cardiogeräten, Hanteln und vielem mehr.

Großzügige Sanitärräume sind gleich nebenan. Höller – der seine ersten Erfolge mit dem in den 1980er-Jahren von ihm gegründeten und damals bundesweit erfolgreichsten Fitnessclub (Fit & Fun) hatte – hat sich in seinem Büro ein Bad mit Dusche einbauen lassen. Zusätzlich wurde im Haus ein großes Bistro/Cafeteria eingerichtet. Und ums Mittagessen kümmert sich die Academy natürlich auch: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihr Wunschmenü über die hauseigene App auf die Minute genau zubereiten lassen, je nach Arbeitssituation.

Auf dem 12 900 Quadratmeter großen Grundstück hat das Schweinfurter Bauunternehmen Glöckle das Gebäude zusammen mit einer Lagerhalle binnen eines Jahres errichtet. Dabei wurden auch die Themen Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit umgesetzt: Auf dem Dach ist eine 135 kwp Photovoltaikanlage installiert, das Objekt an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke angeschlossen, auch Ladestationen für E-Bikes und E-Autos sind vorhanden. Die Zusammenarbeit mit der Firma Glöckle bezeichnet der Inhaber als hervorragend, alle Wünsche seien erfüllt worden.

Und welche Ziele hat der Motivationscoach noch? Eines hat er bereits im Vorjahr begonnen: Es trägt den Titel „Learnflixx“ und ist angelehnt an einen weltweit bekannten Streamingdienst, nicht nur wegen der Namensähnlichkeit. Statt Unterhaltung und Filme bietet Höller auf seiner Learnflixx-Plattform Weiterbildungsvideos von sich und weiteren Experten. Dieses Angebot einer digitalen Schnelllernplattform will er sukzessive ausbauen. „Und wenn es in deutscher Sprache erfolgreich funktioniert, dann ist es sicherlich international auch in anderen Sprachen möglich.“ (BSZ)