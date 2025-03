Hochmoderne und geräumige Sportanlage

Nun ist es vollbracht und das Warten für die Schülerinnen und Schüler der Realschule und des Gymnasiums Puchheim, deren Lehrkräfte und der Vereine hat ein Ende: Der Turnhallen-Neubau am Schulzentrum Puchheim mit seinem neu errichteten Außenanlagenbereich ist fertig gestellt. Am Dienstag, 11. März 2025, wurden die Turnhallen im Beisein des Bürgermeisters der Stadt Puchheim, Norbert Seidl (SPD), einigen Kreisrätinnen und Kreisräten des Landkreises Fürstenfeldbruck und der Schulfamilie feierlich eingeweiht. Landrat Thomas Karmasin (CSU) übergab im Rahmen der Veranstaltung symbolisch den Schlüssel für die neuen Sporthallen an Monika Christoph (Rektorin Gymnasium Puchheim) und Petra Kring (Konrektorin Realschule Puchheim).

In der Bauzeit von Juli 2019 bis Dezember 2024 entstanden zwei zeitgemäße, moderne Sporthallen für den Schul- und Breitensport, eine Dreifach- und eine Zweifachhalle, sowie ein großzügig gestal-teter Außenanlagenbereich mit Fußballspielfeld, Tischtennisplatten, Sitzgelegenheiten und Fahrradstellplätzen.

Die beiden Hallen, welche baulich im ersten Obergeschoss miteinander verbunden sind, wirken durch die homogene, horizontal ausgerichtete Holzverschalung optisch wie eine Einheit. Deshalb fügt sich der Baukörper städtebaulich gut auf dem Schulgelände ein, trotz des Bauwerkvolumens von fünf Turnhalleneinheiten. Der Farbton Rot findet sich außen wie innen an verschiedenen Stellen des Baukörpers wieder, beginnend bei der Putzfassade im Außenbereich.

Umfangreicher Sanierungsbedarf

Die Holzfassade legt sich wie ein Schirm um den oberen Teil beider Gebäude, was ganz praktische Zwecke erfüllt, wie die Minimierung der Blendwirkung innerhalb der Hallen durch das von außen hereinfallende Sonnenlicht.

2016 stellte die Regierung von Oberbayern einen erhöhten Hallensportstättenbedarf am Schulzentrum Puchheim fest. Dazu kam die Feststellung eines umfangreichen Sanierungsbedarfs an den alten vier Turnhalleneinheiten. Im Juli des gleichen Jahres fasste der Kreistag den Beschluss zum Abbruch der bestehenden Dreifach- und Zweifachturnhalle sowie der Errichtung einer neuen Dreifach- und Zweifachturnhalle.

Der vom Kreistag genehmigte Kostenrahmen belief sich anfänglich auf 18 Millionen Euro. Im Zuge der Baumaßnahme und im Zusammenhang mit Verzögerungen musste der bewilligte Kostenrahmen auf knapp 21 Millionen Euro erhöht werden. Das Projekt wird von der Regierung von Oberbayern mit einer Summe von 2,735 Millionen Euro für die Dreifachturnhalle und 1,835 Millionen Euro für die Zweifachturnhalle gefördert.

Der Baubeginn startete mit den Rückbauarbeiten in den alten Turnhallen im Juli 2019, die Roh-bauarbeiten begannen im Dezember 2019. Die Inbetriebnahme war ursprünglich zum Schuljahresbeginn 2021 geplant. Aufgrund von diversen Verzögerungen im Zusammenhang mit den Abbrucharbeiten, ungünstigen Witterungsphasen, Lieferschwierigkeiten und Fehllieferungen von Brandschutzelementen, musste diese immer wieder verschoben werden. Letztmalig wurde die geplante Inbetriebnahme im September 2023 aufgrund von statischen Mängeln an der Dachkonstruktion und dem Fehlen von statischen Nachweisen verschoben.

Es folgten aufwendige statische Nachbesserungsarbeiten von September bis November 2024, ehe schlussendlich alle Mängel behoben werden konnten und die Fertigstellung der erforderlichen Nachweiserstellung hinsichtlich der Statik und des Brandschutzes erfolgte.

Nach der positiven Baukontrolle konnten die Hallen am 7. Januar 2025 für den Schulbetrieb freigegeben werden. Kleinere, noch vorhandene Mängel (zum Beispiel die Photovoltaikanlage) werden gemeinsam mit externen Akteuren beseitigt, was noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird.

„Ich freue mich, dass wir die Hallen jetzt endlich nutzen können. Das Projekt hat allen Beteiligten und Betroffenen, insbesondere der Schulfamilie, viel Geduld abverlangt. Das Warten wird jetzt belohnt – mit einer hochmodernen und geräumigen Sportanlage, an der alle Nutzer viele Jahre Freude haben werden. Ich danke allen für ihre Geduld und Ausdauer“, sagte Landrat Karmasin anlässlich der Einweihung. Er hoffe, so Karmasin weiter, dass alle Schülerinnen und Schüler, Sportlehrkräfte und Vereine viele sportliche Stunden in den neuen Turnhallen verbringen werden.

Undichte Dächer und statische Probleme

Die Überlegungen, wie mit den alten vier Turnhalleneinheiten aus den 1970er-Jahren verfahren werden soll, reichen ins Jahr 2016 zurück. Die bestehenden Einfach- und Dreifachturnhallen am Schulzentrum in Puchheim waren zum einen in die Jahre gekommen und zum anderen gab es einen ungedeckten Raumbedarf für den Schulsport von einer weiteren Halleneinheit.

Undichte Dächer, statische Probleme am Tragwerk des Daches, Defizite beim Brandschutz und der Haustechnik sowie der zusätzliche Platzbedarf führten Ende 2016 zum schon erwähnten Beschluss des Kreistags, die Hallen abbrechen zu lassen und durch eine neue Dreifach- sowie eine neue Zweifachturnhalle zu ersetzen.

In der zweiten Jahreshälfte 2017 konnten die Aufträge an das Planungsteam vergeben und anschließend mit der Planung begonnen werden. Der Spatenstich erfolgte dann im Dezember 2019.

Damit das Vorhaben an beiden Turnhallen gleichzeitig umgesetzt werden konnte, wurde als Inte-rimslösung eine Traglufthalle Anfang 2020 aufgestellt. Wegen der Corona-Pandemie konnte diese zunächst gar nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden, sorgte aber danach für einige Zeit für etwas verbesserte Schulsportbedingungen. (BSZ)