Das i8 erhält LEED Platin-Zertifizierung. Es verbindet Holzbau mit Energieeffizienz und Nutzerqualität und hat so die höchste Stufe des internationalen Nachhaltigkeitszertifikats erreicht.

Viele Projektentwicklungen streben eine LEED Platin-Zertifizierung an, nur wenige erreichen nach dem Bau tatsächlich die höchste Stufe des Zertifizierungssystems für umweltfreundliches und nachhaltiges Bauen. Die Zertifizierung wird vom U.S. Green Building Council (USGBC) vergeben.

Bewertet wurde das Gebäude nach LEED v4 in der Kategorie „Core and Shell“. Geprüft werden dabei unter anderem Energieeffizienz, Wasserverbrauch, Materialauswahl und Innenraumqualität. „Wir haben das i8 von Anfang an als ganzheitlich nachhaltiges Gebäude geplant, in dem Architektur, Wirtschaftlichkeit und die Qualität für die Nutzer zusammengehören. Die Platin-Zertifizierung bestätigt, dass dieser Ansatz aufgeht“, sagt Tom Stehmann, Projektleiter bei der R&S Immobilienmanagement GmbH.

Holz als tragendes Element

Das i8 ist Münchens erstes Bürogebäude in Holzhybridbauweise. Für das Tragwerk wurden rund 1700 Kubikmeter BauBuche aus nachhaltiger deutscher Forstwirtschaft verbaut, die dauerhaft über 2300 Tonnen CO₂ binden. Im Vergleich zu einer konventionellen Bauweise sinken die grauen Emissionen damit um rund 50 Prozent. Im Inneren bleibt das Holz sichtbar, vom Foyer über das Atrium bis in die Büros.

Gefragt bei internationalen Mietern

Das i8 bietet rund 21.000 Quadratmeter Bürofläche und ist voll. Unternehmen finden im i8 flexible Grundrisse ebenso wie großzügige Flächen, auf denen sie sich austauschen und begegnen können. Die Innenarchitektur orientiert sich an der Hotellerie und lädt zum informellen Austausch. Im öffentlich zugänglichen Erdgeschoss liegt das Restaurant NICE, das auf Regionalität und Handwerk setzt. „Unsere Mieter haben das i8 auch ausgewählt, weil das Objekt hilft, die eigenen ESG-Ziele zu erreichen. Mit der Zertifizierung haben sie jetzt die Bestätigung, dass ihr Standort diese Anforderungen nicht nur auf dem Papier auf höchstem Niveau erfüllt“, sagt Stehmann.

Mehrfach ausgezeichnet

Mit der LEED-Zertifizierung erhält das i8 eine weitere Auszeichnung. Zuvor hat es bereits den ZIA Office Award 2025 und den German Design Award 2026 gewonnen. Bei den MIPIM Awards 2026 in Cannes stand es im Finale der Kategorie „Best Workspace Experience“ und war damit eines von nur vier deutschen Projekten in der Endrunde. (BSZ)