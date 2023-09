Holz macht Wohnen gemütlich

Holz umgibt uns ein Leben lang. Im eigenen Zuhause besitzen und benutzen wir durchschnittlich zehn Produkte aus oder mit Holz. Das sind etwa Treppen und Türen, manchmal Fußböden und Fensterrahmen, meistens Regal, Schrank, Bett, Stuhl, Tisch und Bilderrahmen, nahezu immer Küchenbrett, Haarbürste, Kochlöffel und Bleistift, also vorwiegend Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs. Diese sind in ihrer typischen Holzfarbe unauffällig, natürlich und uns daher sehr vertraut. Die Farbe Holzbraun ist seit Jahrhunderten fester Bestandteil unserer vier Wände, sie ist eine klassische Wohnfarbe. Holzbraun strahlt dabei schon optisch ein ideales Raumklima aus. Es wirkt farblich immer warm und wohnlich, vermittelt Geborgenheit, wirkt beruhigend und ausgleichend. Aber nicht nur seine Farbe, sondern auch das Holz selbst trägt zum perfekten Wohnklima bei.

Ein gutes Raumklima empfinden wir Menschen immer dann, wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit angenehm sind. Ist es zu feucht, mögen wir auch die Wärme nicht. Ist es zu trocken, kommt uns die Temperatur nochmal kälter vor. Das Naturmaterial Holz nimmt in der Wohnung zu viel Luftfeuchte auf und gibt sie in trockener Umgebung wieder ab. Der Experte nennt dies „hygroskopisch“. Als Faustformel gilt: Je mehr Gegenstände aus echtem Holz in meiner Wohnung sind, desto perfekter ist das Wohnklima. Ein wertvoller Nebeneffekt eines Holzmöbels ist außerdem seine schallschluckende Eigenschaft. Anders als glatte Oberflächen aus Glas, Lack oder Kunststoff ist natürliches Holz unter dem Mikroskop porig-rau und saugt daher Geräusche quasi ein. Zwar nicht so stark wie Textilien, aber immerhin viel mehr als seine künstlichen und polierten Mitbewerber. Zu guter Letzt hat Holz auch noch die Fähigkeit, Wärme zu speichern und diese auch bei sinkender Umgebungstemperatur zu halten. Dieser natürliche Vorteil ist gerade vor dem Hintergrund einer energiesparenden Lebensweise von Nutzen. Und es ist sehr angenehm, wenn wir im Winter barfuß oder mit Socken über einen behaglichen Holzboden gehen.

Die langjährige Wohnexpertin und Geschäftsführerin der IFN, Ursula Geismann, erläutert, dass Holz mit all seinen Vorteilen in modernen Wohnungen meistens in Kombination mit anderen Materialien zum Einsatz kommt. „Daher muss niemand Sorge haben, dass ihn Holz optisch erschlägt oder einengt. Modernes Wohnen hat mit vielen Materialein und vielen Farben zu tun. Ein klassischer Holzschrank kann seine guten Eigenschaften im Mix mit bunten Polstermöbeln und Vorhängen oder kontraststarken Wandfarben natürlich auch allein ausspielen. Ebenso ein Holzboden, auf dem bunte Teppiche liegen. Eine Kombination aus Holz und farbenfrohen Materialien ist zudem immer individuell und kann schnell die gesamte Atmosphäre eines Raumes positiv verändern.“ (BSZ)