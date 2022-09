Holzfertighäuser stehen hoch im Kurs

Bauen mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz ist im Trend. Die Regionen Bamberg und Regensburg liegen dabei im deutschlandweiten Vergleich der Städte und Landkreise weit vorn, wie der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes mitteilt.



Im Landkreis Bamberg wurden im vergangenen Jahr 212 Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser in Holzfertigbauweise erteilt – nirgends in Bayern waren es mehr. Auch im Landkreis Regensburg mit 200 Genehmigungen für holzbasierte Eigenheime ist der natürliche Baustoff besonders beliebt.



In ganz Bayern lag der Marktanteil der Holzfertigbauweise 2021 bei 26,1 Prozent und damit über dem bundesweiten Durchschnitt von 23,1 Prozent. (BSZ)