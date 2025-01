Endress+Hauser Temperature+System Products feiert am Hauptstandort Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) im Allgäu im Rahmen eines Soft Openings die Schlüsselübergabe des neuen, komplett CO2-neutralen, zukunftsweisenden „Produkt- und Entwicklungszentrums“. Mit einer Gesamtfläche von 3500 Quadratmetern und einem Investitionsvolumen in Höhe von 17 Millionen Euro beinhaltet der Neubau auf vier Ebenen zukunftsweisende Büroflächen für circa 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein modernes Betriebsrestaurant im Erdgeschoss inklusive Außenbereich, das seinesgleichen sucht. Das Bürokonzept basiert auf den Prinzipien von NewWork / MultiSpace.



Diese sollen die Zusammenarbeit und Individualität der Mitarbeiter unterstützen und Innovationen vorantreiben. Ein freier Blick auf die komplette Bergkette bis zur Zugspitze krönt das bis dato größte Bauprojekt in der Firmengeschichte von Endress+Hauser Temperature+System Products: ein Aushängeschild für die Marktgemeinde Nesselwang und das ganze Allgäu.



Es ist vollbracht! Termingerecht wurde das neue Produkt- und Entwicklungszentrum Ende Oktober fertiggestellt. Der Bezug des Gebäudes erfolgte reibungslos im Laufe des Novembers. Im Rahmen einer kleinen Feier erfolgte nun die offizielle Schlüsselübergabe für das neue Produkt- und Entwicklungszentrum und das moderne Betriebsrestaurant. All das passierte unter Einhaltung des Zeit- und Kostenplans, eine Meisterleistung in der heutigen Zeit.

Weltweit führender Anbieter

Der weltweit führende Anbieter von Messgeräten für die Prozessautomatisierung unterstreicht mit diesem Meilenstein einmal mehr seine Innovationskraft und seine führende Rolle im Markt. „Mit dieser für uns wichtigen Investition möchten wir unsere Attraktivität als innovativer Arbeitgeber für die Region weiter stärken und unsere Marktposition als Global Player strategisch ausbauen“, betont Harald Hertweck, Geschäftsführer von Endress+Hauser Temperature+System Products.



Basierend auf dem Bürokonzept NewWork / MultiSpace und dem neuen Betriebsrestaurant erläuterte Rainer Kühnel, Projektleiter und Mitglied der Geschäftsleitung von Endress+Hauser Temperature+System Products, die Ziele dieses innovativen Gebäudes: „Wir haben Arbeitsräume geschaffen, in denen die Menschen und damit auch das Unternehmen ihre Potenziale voll entfalten können. Dies ist uns sicherlich mit diesem Neubau gelungen. Die Feedbacks der Mitarbeiter sind durchgehend sehr positiv“.



Peer Gollnick, Architekt von Dobler Consult, übergab vor Kurzem symbolisch den Schlüssel an Rainer Kühnel und sagte über den Neubau mit Modellcharakter: „Der viergeschossige klare kubistische Baukörper des neuen Entwicklungszentrums sorgt für einen einzigartigen Firmenauftritt in Nesselwang. Ein Highlight ist der nächtlich illuminierte Barcode an den Fensterfassaden. Endress+Hauser setzt hier Maßstäbe für attraktive Arbeitsplätze in der Region“.

Bürgermeister ist stolz auf die Zukunftsinvestition

„Unsere Marktgemeinde ist sehr stolz, dass diese richtungsweisende Zukunftsinvestition getätigt und planmäßig abgeschlossen wurde. Umso schöner auch in diesen Zeiten, in denen die allgemeine Konjunktur gerade in einer schwierigen Phase ist und man aus der Wirtschaft mehrheitlich negative Schlagzeilen hört. Ich sehe das für Endress+Hauser und den Standort Nesselwang/Allgäu als ein sehr wichtiges Signal. Es verdeutlicht, dass wir resilient sind und langfristig denken“, freute sich Nesselwangs Erster Bürgermeister Pirmin Joas (CSU).



Am Ende der offiziellen Schlüsselübergabe wurden die geladenen Gäste und die komplette Belegschaft im neuen Betriebsrestaurant ALPIN begrüßt, das sich mit seiner warmen Atmosphäre und den schönen Sitzbereichen jetzt schon zum Mittelpunkt am Standort etabliert. Hier können sich alle Mitarbeiter und natürlich auch die Gäste sowie Kunden austauschen, ein gutes Essen genießen oder sich auch einfach nur auf einen leckeren Kaffee in der Café-Lounge treffen.



Passend zu der intensiven Bauphase des Neubaus, die im April 2023 mit dem Spatenstich begann, war das Jahr 2023 das erfolgreichste Geschäftsjahr für Endress+Hauser Temperature+System Products. Dafür gab es auch den begehrten Preis für die beste Performance eines Product-Centers des Jahres 2023 in Form einer Schweizer Kuhglocke. Diese überreichte der Vorstand von Endress+Hauser bei dem alljährlichen Management Meeting der Gruppe. Pünktlich zur symbolischen Schlüsselübergabe wurde die Schweizer Kuhglocke der Öffentlichkeit präsentiert.

(Holger Richterstetter)