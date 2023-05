Innovationszentrum für das Bauen von Morgen

Entstanden ist die Grundidee für das Building Lab in Regensburg im studentischen Wettbewerb der OTH Regensburg und der TU München. Das war ein spannender interdisziplinärer Prozess. Alle relevanten Expertisen, die Architektur, das Bauingenieurwesen, die Immobilienwirtschaft haben daran mitgewirkt. Von Anfang an haben alle mit digitalen Werkzeugen gearbeitet: Das Know-how der Beteiligten, übersetzt in Daten, wurde durchgehend in einem digitalen Zwilling des Building Lab zusammengeführt.

„Das Building Lab wird der Ort sein, an dem möglichst viele Begegnungen von Know-how-Trägern für besseres Bauen stattfinden. Im Building Lab sollen Menschen, Institutionen und die gesamte Welt des Bauens zusammenkommen.“ Mit diesen Worten kennzeichnete Josef Geiger, Präsident des Bayerischen Bauindustrieverbands, das am 20. März 2023 eröffnete Building Lab in Regensburg.

Bauen setzt schon immer die Zusammenarbeit vieler Beteiligter voraus. Bauen verbindet Menschen – das Motto des Bayerischen Bauindustrieverbands drückt dieses aus. Bauen ist aber in den letzten Jahren immer komplexer, immer arbeitsteiliger geworden. Das stellt große Anforderungen an das Bauprozess-Management. Innerhalb eines Bauprojekts, aber ebenso zwischen den zahlreichen Regelwerken und Organisationen der Wertschöpfungskette Planen-Bauen-Betreiben von Bauwerken und Infrastruktur besteht daher noch viel Optimierungspotenzial. Daten sind inkompatibel, es gibt Kommunikationsprobleme und auch Doppel- oder sogar Mehrfacharbeit.

Bauen neu gedacht

Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU), der als Ehrengast den Festvortrag zur Eröffnung des Building Labs übernommen hatte, betonte: „In Regensburg wird Bauen neu gedacht. Die OTH Regensburg und der Bayerische Bauindustrieverband gehen hier gemeinsam neue Wege. Auch beim Bauen gilt: Die Chancen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz müssen wir nutzen. Für die Zukunft ist klar: Es muss nicht nur jeder einen Nagel einschlagen können, sondern auch das digitale Bauen beherrschen. Das neue Building Lab ist unser bayerisches Innovationszentrum für das Bauen von Morgen. Gleichzeitig schaffen wir mit dem Neubau studentischen Wohnraum: Forschen, anwenden und wohnen unter einem Dach – besser geht’s nicht.“

Das Building Lab-Motto „Bauen – neu gedacht“ ist so zu verstehen: Die Bayerische Bauindustrie will das Getriebe am Bau neu und besser in Bewegung bringen. Das ist nicht nur für den Bau von größtem Interesse. Ob Energiewende, Verkehrswende, Nachhaltigkeit oder Wohnungsversorgung – alle großen Aufgaben der Gesellschaft sind ohne den Bau nicht zu lösen.

Vor genau diesem Hintergrund sind die zukünftigen Wirkungsbereiche des Building Labs vielfältig: – als Innovationszentrum für die Digitalisierung des Bauens,

– als Aus- und Weiterbildungsstätte,

– als Ort der Begegnung und des interdisziplinären Denkens, und

– als Raum, der die Kompetenz und Leistungsfähigkeit einer ganzen Branche erlebbar macht.

Die Digitalisierung durchdringt zunehmend alles, was am Bau geschieht und erst recht alles, was man für gutes Bauen benötigt: Ausbildung und lebenslanges Lernen, Technik, Betriebswirtschaft und Vertragswesen sowieso. Als Standort der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg hat das Building Lab seine Schwerpunkte in der Aus- und Fortbildung sowie der Angewandten Wissenschaft und Technologie.

Geschäftsstelle Ostbayern

Für den Bauindustrieverband bietet das Building Lab die große Chance, als Begegnungsstätte vor allem für regionale Netzwerke, aber auch für übergreifende und grundlegende Dialoge zu dienen.

Der Bauindustrieverband wird mit seiner Geschäftsstelle Ostbayern im Building Lab sichtbarer, transparenter und auch erreichbarer. Der Bauindustrieverband wird im Building Lab nicht nur aktiver Anbieter von Informationen und dem Dialog zum Bauen sein: Er wird für seine Partner und Adressaten auch direkt ansprechbar. Bauen verbindet Menschen – auch dafür steht das Building Lab.

Viele Formate – etwa verbandliche Gremien – gibt es ja schon seit Langem. Der Bezirksverband Ostbayern beispielsweise ist seit vielen Jahren aktiv und hat stets auch öffentliche Dialoge, Veranstaltungen und Baurunden angeboten. Das wird jetzt im Building Lab natürlich zunächst mal einfacher und auch wirksamer. Im Building Lab bekommen diese Angebote eine neue Qualität. Darüber hinaus entstehen natürlich auch Spielräume für neue Formate und übergreifende Aktivitäten. Diese müssen auch nicht ausschließlich vom Verband kommen. Denn auch die Fakultät Bauingenieurwesen der OTH ist im Building Lab zu Hause und wird hier selbst aktiv. (BSZ)