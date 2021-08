Sanft in die Landschaft mit altem Baumbestand eingebettet liegt die neue Therme Lindau direkt am Bodenseeufer. Das Sport- und Familienbad mit Thermenbereich, großzügigem Sauna- und Wellnessangebot und gastronomischen Einrichtungen erstreckt sich auf zwei Ebenen. Von außen klar und ruhig gestaltet, ist der Baukörper im Innenraum von vielfältigen Raumszenarien mit unterschiedlichen Funktionen geprägt. Die Architektursprache leitet sich aus dem umgebenden Naturraum ab - Felsplatten, Steine und Vegetation prägen den Entwurf, der sich wie eine Landschaft erkunden lässt.

Das Ufergrundstück mit altem Baumbestand ist ein landschaftlich besonders sensibler Bereich. Bislang befand sich an diesem Standort das in die Jahre gekommene Strandbad Eichwald, welches die neue Therme Lindau nun ersetzt. Das langgestreckte und horizontal geschichtete Thermengebäude ist formal an der Uferkante ausgerichtet und liegt wie eine Steinscholle zurückhaltend im Grünen. Im Erdgeschoss ist die Therme ähnlich einer Landschaft ausgebildet, die von einzelnen Felsblöcken durchbrochen wird. In diesen Blöcken befinden sich die unterschiedlichen Erlebnisbereiche und lassen sich erkunden. Darüber liegt die zweite Ebene, geschichtet wie eine Steinscholle am See, sanft in die Landschaft zwischen Eichwald und Bodensee eingebettet. Vorsprünge und Einschnitte gliedern den Baukörper und bilden prägende Außenbezüge. (BSZ)