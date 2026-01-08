Bauen

Klar und verständlich

Die Bayerische Bauordnung: Praxisgerecht erläutert und grafisch umgesetzt

Die „Bayerische Bauordnung im Bild“ erschließt die komplexen Regelungen der BayBO klar und verständlich. Erläuterungen in Wort und Bild sowie farbige Hinweise und Zeichnungen erleichtern den sicheren Umgang mit den Anforderungen. Die 4. Auflage berücksichtigt die BayBO-Novelle 2025 und alle aktuellen Änderungen.

Das Werk verbindet rechtliche Grundlagen mit einer praxisorientierten Darstellung. Mehr als 330 Abbildungen veranschaulichen auch komplexere Regelungen, während ergänzende Autorenkommentare helfen, die Anforderungen angemessen einzuordnen und korrekt umzusetzen. Begleitende Bauvorschriften stehen zusätzlich zum Download bereit. Damit dient das Buch als zuverlässige Arbeitshilfe für alle, die in Bayern planen, prüfen oder bauen.

Die neue Auflage nimmt die wesentlichen Neuerungen der BayBO 2025 in den Blick. Dazu gehören Verfahrensvereinfachungen für Bauvorhaben, Erleichterungen bei baulichen Änderungen im Bestand und Anpassungen im Abstandsflächenrecht sowie beim bauordnungsrechtlichen Verfahrensablauf. Ebenfalls enthalten sind Änderungen im Stellplatzrecht, Spielplatzrecht und im gemeindlichen Satzungsrecht.

Ergänzend erhalten Nutzerinnen und Nutzer des Komplettpakets aus Print- und Digitalausgabe kostenfreien Zugang zum digitalen Aktualitätsservice BAURECHT+. Die Medienapp stellt künftig eine stets aktuelle digitale Buchausgabe bereit, wenn kleinere Änderungen an Gesetzes- oder Verordnungstexten erfolgen.

Mit der Neuauflage steht eine aktualisierte und praxisgerechte Darstellung der bayerischen Bauordnung bereit, die die sichere Anwendung der bauordnungsrechtlichen Vorgaben in Bayern unterstützt. (BSZ)


Bayerische Bauordnung im Bild
Praxisgerecht erläutert und grafisch umgesetzt
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Von Dirk Richelmann und Udo Moewes.
4., aktualisierte Auflage 2026 mit Downloadangebot.
20,8 cm x 29,6 cm. Gebunden. 207 Seiten mit 336 Abbildungen und 24 Tabellen.
Euro 79,–
Euro 119,– (Bundle Buch + E-Book)
ISBN Buch 978-3-481-05014-6
ISBN E-Book 978-3-481-050153
ISBN Bundle 978-3-481-05016-0

 

