Bauen

Das neue Hallenbad in Neutraubling. (Foto: Uwe Ditz)

04.09.2025

Klare Formen und starke Kontraste

Neues Hallenbad für den Freizeit- und Schulsport in Neutraubling

Wie Schul- und Vereinsbäder auch für Familien, Freizeitsportler und Erholungssuchende attraktiv werden, zeigt das neue Hallenbad in Neutraubling. Zukünftige Badegäste erwartet ein Sportschwimmbecken sowie ein Freizeitbecken inklusive Kleinkindbereich. Der Clou dabei: Zwischen den Becken befindet sich eine Wellnesszone mit Textilsauna und Dampfbad. Diese trennt die unterschiedlichen Bereiche klar voneinander und steigert zugleich den Erholungswert des Bades.

Mit der Planung des neuen Hallenbads beauftragte die Bauherrin, die Stadt Neutraubling, die 4a Architekten GmbH aus Stuttgart.

Ein Mix aus klaren Formen und starken Kontrasten prägt das Hallenbad in Neutraubling. Das Gebäude gliedert sich in zwei Volumen, die sich sowohl in ihrer Nutzung als auch in der Höhe unterscheiden: Der flachere Baukörper nimmt das Foyer und die Umkleidebereiche auf, während sich die Badehalle mit ihrer höheren Raumstruktur funktional und gestalterisch davon abhebt.

Die Tragkonstruktion besteht aus Stahlbeton

Ein großzügiger Vorplatz markiert den Eingangsbereich und heißt die Besucherinnen und Besucher des neuen Hallenbads willkommen. Der parallel zur Straße verlaufende Umkleideriegel bildet einen schützenden Rücken zur westlich angrenzenden Wohnbebauung sowie zum gegenüberliegenden Friedhof. Mit reduzierter Bauhöhe schiebt sich der Eingangs- und Umkleidebereich in die unmittelbar anschließende, weitläufige Badehalle, die sich mit Sport-, Freizeit- und Wellnessbereichen sowie einer Gastronomie großzügig nach Süden und Südosten nach außen hin öffnet.

Im Zentrum des Bades liegt, wie bereits kurz erwähnt, die Wellnesszone, die den Übergang zwischen Sport- und Freizeitbereich markiert. Hier befinden sich ein Dampfbad, eine Textil-Biosauna, Erlebnisduschen sowie Ruhebereiche – Rückzugsorte für Erholungssuchende. Großzügige Verglasungen in den Übergangsbereichen bewahren das offene Raumgefühl der Badehalle und sorgen für Transparenz und Orientierung.

Der Familienbereich bietet ein vielseitig nutzbares Freizeitbecken mit Wasserattraktionen wie Sprudelliegen und Massagedüsen. Mit seinen breiten Einstiegstreppen dient es zugleich als Lehrschwimmbecken. Ein separates Planschbecken mit Elefantenrutsche ergänzt das Angebot für Kleinkinder.

Die Gastronomie ist sowohl vom Innenraum des Bades als auch vom Kassenbereich aus zugänglich. Eine vorgelagerte Terrasse erweitert in den Sommermonaten den Innenraum ins Freie und dient zugleich als Liegewiese.
Der Sportbereich umfasst ein 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen, eine Ein-Meter-Sprungplattform und Startblöcke – ausgelegt für den Schul- und Vereinssport ebenso wie für sportlich ambitionierte Schwimmerinnen und Schwimmer. Ein separater Zugang mit eigenen Sammelumkleiden, Föhnplätzen und Vereinsräumen ermöglichen einen reibungslosen Ablauf im Trainingsbetrieb.

Eine kompakte Gebäudeform sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verglasten zu geschlossenen Flächen in der Badehalle gewährleisten einen energieeffizienten und wirtschaftlichen Betrieb. Die Tragkonstruktion besteht aus Stahlbeton, während das Dachtragwerk aus Stahl Spannweiten von bis zu 28 Meter – im Kinderbereich 21 Meter – überspannt. Die Gebäudehülle ist hochwärmegedämmt ausgeführt. Runde Oberlichter über den Schwimmbecken ermöglichen eine natürliche Belichtung und unterstützen zugleich die sommerliche Lüftung.

Im Innenraum schafft eine sorgfältig abgestimmte Material- und Farbwelt eine warme, freundliche Atmosphäre – mit naturbelassenen und robusten Materialien, die dauerhaft und pflegeleicht sind. Holz, Sichtbeton, Glas und Mosaikfliesen prägen Wände und Decken, auf den Böden kommen Feinsteinzeug und Mosaikfliesen sowie in den Becken keramische Fliesen zum Einsatz.

Farbige, langlebige Glasspinde in den Umkleiden unterstreichen das Nachhaltigkeitskonzept. Akustisch wirksame Holzwolleleichtbauplatten in Kombination mit einer Holzlamellendecke sorgen für eine angenehme Raumakustik in der Halle.

Die geschwungene Formensprache des Freizeitbeckens findet sich in amorph gestalteten Deckenausschnitten, gebogenen Fassadenelementen und in dem sanft modellierten Außenraum wieder. Farbige Deckenfelder setzen bewusste Akzente in dem ansonsten zurückhaltend gehaltenen Raumkonzept. Dieser Farb- und Formenmix verleiht dem Bad eine starke architektonische Identität mit individueller Atmosphäre. (BSZ)

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll Bayern das Rauchverbot auf E-Zigaretten ausweiten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!