Bauen

Die Dreifachsporthalle ist als vielseitige Infrastruktur konzipiert. (Foto: H. C. Wagner)

15.04.2026

Klare Struktur und hohe Funktionalität

Moderne Bildungsarchitektur in Regenstauf – Sporthalle und Schwimmzentrum als zukunftsweisende Neubauten

Mit der Fertigstellung der neuen Dreifachsporthalle am Schulzentrum Regenstauf wurde ein weiterer Baustein zur Stärkung der schulischen Infrastruktur im Landkreis Regensburg realisiert. Die Halle dient künftig dem Schulsport der rund 1530 Schülerinnen und Schüler der ansässigen Schulen – darunter die Max-Ulrich-von-Drechsel-Realschule, das sonderpädagogische Förderzentrum sowie die Grund- und Mittelschule – und wird voraussichtlich nach den Pfingstferien in Betrieb genommen.

Ergänzend entsteht eine unmittelbar angrenzende Schwimmhalle als Doppelübungsstätte. Sie wird sowohl vom Schulzentrum als auch vom Gymnasium Lappersdorf genutzt.

Multifunktionale Nutzung für
Schule und Verein

Die Maßnahmen sind Teil einer langfristigen Entwicklungsstrategie im Schulbau: Der Landkreis Regensburg investiert seit Jahren kontinuierlich in seine Bildungsstandorte. In den vergangenen zehn Jahren flossen rund 150 Millionen Euro in die Bildungsinfrastruktur.

Die Dreifachsporthalle ist als vielseitige Infrastruktur konzipiert. Neben dem regulären Schulsport wird sie auch für schulische Veranstaltungen mit bis zu 600 Personen genutzt. Auch der Vereinssport nutzt die Halle: An Werktagen steht die Halle bis 16 Uhr für den Sportunterricht zur Verfügung, anschließend bis 22 Uhr für Training und Wettkampf.

An Wochenenden finden regelmäßig Turniere und Punktspiele statt, insbesondere im Volleyball – teils auf regionaler und bayerischer Ebene. Für die Schwimmhalle ist ein vergleichbares Nutzungskonzept vorgesehen, mit schulischer Nutzung am Tag und Vereinssport am Abend, etwa durch die Wasserwacht.

Die Dreifachsporthalle zeigt sich als klar gegliederter Baukörper mit hoher funktionaler Flexibilität. Großzügige Hallenflächen, moderne Technik und eine optimierte Raumakustik ermöglichen unterschiedliche sportliche Nutzungen.

Die Schwimmhalle
wird in Hybridbauweise errichtet

Im Inneren prägen robuste Materialien und eine reduzierte Gestaltung das Erscheinungsbild. Der Sportboden ist fertiggestellt, derzeit laufen die abschließenden technischen Inbetriebnahmen. Die Halle ist als offener Bewegungsraum konzipiert, der verschiedene Anforderungen bündelt.

Auch energetisch erfüllt der Neubau hohe Standards: Die Wärmeversorgung der Turnhalle sowie des künftigen Schwimmbads erfolgt über ein Hackschnitzelkraftwerk, das vom Markt Regenstauf errichtet beziehungsweise erweitert wird. Damit kommt bewusst eine regionale und erneuerbare Energiequelle zum Einsatz.

Die Dachflächen werden extensiv begrünt und zugleich mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet. Der erzeugte Strom wird überwiegend vor Ort genutzt und trägt zu einem wirtschaftlichen und klimafreundlichen Betrieb bei. Das Gebäude erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG); darüber hinaus entsprechen die Wärmedurchgangskoeffizienten der Gebäudehülle den Vorgaben der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für ein Effizienzgebäude 40.

Laut Kostenberechnung belaufen sich die Ausgaben für die Sporthalle auf rund 19,6 Millionen Euro. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Kosten unter der Berechnung liegen werden.

Die Schwimmhalle, deren Fertigstellung für 2027 vorgesehen ist, wird in Holzhybridbauweise errichtet. Das Becken entsteht in Edelstahl, die Untergeschossaußenwände und weitere tragende Bauteile in Erd- sowie Obergeschoss sind in Stahlbeton ausgeführt und der Hallenaufbau in Holzbauweise.

Die Konstruktion verbindet technische Anforderungen mit einem ressourcenschonenden Materialeinsatz und sorgt zugleich für eine angenehme Atmosphäre im Innenraum. Die Anlage ist mit fünf Bahnen als Doppelübungsstätte ausgelegt und bietet entsprechende Kapazitäten für Schul- und Vereinssport. Die Baukosten liegen bei rund 19,5 Millionen Euro.

Die Neubauten stärken den Schulstandort Regenstauf nachhaltig. Sporthalle und Schwimmhalle ergänzen das bestehende Ensemble und zeigen, wie sich aktuelle Anforderungen an Schulbau in Architektur, Technik und Nutzung umsetzen lassen. (Claudine Tauscher)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Kfz-Steuer abgesenkt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz