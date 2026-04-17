Kosten und Komfort im Blick

Der Bau eines Eigenheims zählt zu den größten Investitionen im Leben. Daher stellt sich die Frage: Wie viel Haus bekomme ich für mein Geld? Im Fertighausbau können Baufamilien ihr Eigenheim sehr gut an ihrem Budget als auch an ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen – von der Wahl der Ausbaustufe mit etwaigen Eigenleistungen über die gewünschte Ausstattung bis hin zu vorgeplanten oder ganz individuellen Grundrissvarianten. „Fertighäuser bieten den Vorteil, dass sich Kosten und Komfort von Anfang an bewusst steuern lassen. Zudem gibt es eine Festpreisgarantie für Bauherren, wenn sie mit einem Hersteller des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) bauen“, erklärt BDF-Geschäftsführer Achim Hannott.

Die gewählte Ausbaustufe eröffnet Baufamilien vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Fertighaushersteller bieten unterschiedliche Modelle vom Ausbauhaus bis hin zum schlüsselfertigen Angebot. Handwerklich versierte Bauherren können beispielsweise im Innenausbau Eigenleistungen einbringen und so Kosten sparen. Einige Hersteller bieten dafür Unterstützung durch ein Ausbauhaus-Coaching und zielgerichtete Materialpakete an. Welche Arbeiten genau in Eigenleistung erbracht werden, lässt sich individuell vereinbaren und wird dann vertraglich festgehalten. „Eigenleistung kann das Budget entlasten – wichtig ist, die eigenen Fähigkeiten und zeitlichen Kapazitäten realistisch einzuschätzen“, sagt Hannott.

Ein weiterer Faktor liegt in der Ausstattung und Individualisierung. Je mehr Extras und Sonderwünsche, desto höher fällt der Gesamtpreis aus. Viele Fertighaushersteller bieten deshalb durchdachte Standardausstattungen und bewährte Grundrisslösungen an, die funktional und alltagstauglich sind. Gleichzeitig bleibt Raum für individuelle Anpassungen bei Raumgrößen, Materialien oder technischer Ausstattung. Wer maximale Gestaltungsfreiheit wünscht, kann mit einem Architekten von Grund auf individuell planen, was jedoch unter Umständen ein höheres Budget erfordert.

Ein starkes Argument für den Fertighausbau ist die hohe Planungssicherheit. Führende Anbieter wie die Verbandsmitglieder im BDF garantieren Bauherren einen verbindlichen Festpreis und einen vertraglich vereinbarten Fertigstellungstermin. So lassen sich Kosten von Beginn an transparent kalkulieren und spätere Überraschungen vermeiden. „Bei einer großen Investition wie dem Eigenheim ist es wichtig, die Kosten zu kennen – die Festpreisgarantie bietet hier maximale Sicherheit“, so Hannott. Die industrielle Vorfertigung im Werk verkürzt Bauzeiten und ermöglicht präzise Abläufe, was die finanzielle Steuerung des gesamten Vorhabens inklusive des Umzugs erleichtert.

Ebenso wichtig wie die Baukosten ist die Qualität des Hauses. Es soll für eine lange Zeit eine komfortable und sichere Umgebung für die ganze Familie bieten. Mitgliedsunternehmen des BDF verpflichten sich daher zu strengen Qualitätsstandards, die regelmäßig kontrolliert werden. Häuser mit dem QDF-Gütesiegel der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau stehen für geprüfte Materialien, hohe Energieeffizienz und eine langlebige Bauweise. „Beim Hausbau sollte man die Kosten, aber auch die Qualität im Blick haben. Entscheidend ist, dass ein Haus langfristig gut funktioniert – mit durchdachter Planung, langlebigen Konstruktionen und dauerhaft niedrigen Betriebskosten“, hebt Hannott weitere Vorteile moderner Holz-Fertighäuser hervor.

Mit einem Fertighaus können Baufamilien dank variabler Ausbaustufen, flexibler Ausstattung und transparenter Preisstruktur ihr Hausprojekt an Bedürfnisse und Budget anpassen. (BSZ)