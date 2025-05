Kunden im Fokus

Die Entwicklung in Gesellschaft, Wirtschaft und Technik antizipieren und dabei stets den Menschen im Fokus haben: Die Hauptstelle der Sparkasse Nürnberg am Lorenzer Platz hat sich seit ihrem Entstehen immer wieder transformiert. In ihrer Philosophie eine Notwendigkeit, um Kundinnen und Kunden stets modernste und innovative Bank-dienstleistungen anzubieten. Bei der dreijährigen Baumaßnahme wurden ausgehend von der Customer Experience ein modernes Beratungszentrum für alle Kundengruppen und eine professionelle Arbeitswelt für rund 350 Mitarbeitende geschaffen.

Bewusst wurde das denkmalgeschützte Außenbild des Gebäudes aus den 1950er-Jahren erhalten. Im Innern erschließt sich hingegen eine völlig neue Struktur und ein Haus, dass den DGNB Goldstandard anstrebt. Die Sparkasse Nürnberg hat das Projekt gemeinsam mit dem Architekturbüro Baum-Kappler umgesetzt.

Der Schwerpunkt

liegt auf Beratung



Die enge Orientierung an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden war der Leitgedanke beim „Haus der Kunden“ der Sparkasse. Seit den 1920er-Jahren war sie mit einer Zweigstelle am Lorenzer Platz verortet und präsentierte dort 1958 ihre „neue“ Zentrale erstmals mit einem prägnanten Gebäude im Zentrum Nürnbergs.

Die große Halle mit sogenannten Schaltern zeugte von einer Zeit, in der Zahlungsverkehr und Serviceanliegen großen Raum einnahmen. In den zurückliegenden 60 Jahren haben sich die Kundenbedürfnisse stark gewandelt – Serviceanliegen werden überwiegend digital erledigt, dafür steht der Wunsch nach einer persönlichen bedürfnisorientierten Finanzberatung im Vordergrund.

Nach Umbauten der ursprünglichen Kundenhalle in den 1970er- und 1990er-Jahren, hat die Sparkasse nun mit der grundlegenden Neugestaltung des gesamten Hauses den Fokus auf Beratungen konsequent umgesetzt: In moderner, technisch optimal ausgestatteter Umgebung finden Beratungen zu allen Finanzanliegen unter einem Dach statt – Baufinanzierungen, Immobilienvermittlung, Private Banking oder Unternehmens- und Gewerbekundenberatung sind nur einige Beispiele. Eine gesamte Ebene mit hellen, voll digitalisierten Beratungszimmern unterschiedlicher Größe und Designs steht für Gespräche bereit.

Kundinnen und Kunden mit Serviceanliegen finden ebenfalls Ansprechparter sowie die richtigen Lösungen im BeratungsCenter, welches Teil des Hauses der Kunden ist. Hier können Kunden ihre Fragen rund um das Online Banking und die Sparkassen-App direkt an einem extra Service-punkt, dem sogenannten Digital Hub klären.

Ein weiteres innovatives Serviceangebot ist die Schließfachanlage: Lange Wege zu Tresoren ent-fallen. Die neue Anlage transportiert das gewünschte Schließfach in eine diskrete Kabine im Erdgeschoss. Der eigentliche Tresor mit 8500 Schließfächern befindet sich hingegen im Untergeschoss.



Interessanter Hingucker beim Betreten des Gebäudes ist eine animierte LED-Decke im neuen Foyer-Vorbau. Dahinter öffnet sich der helle nach oben mit Deckenausschnitten freie Raum des neuen Hauses der Kunden. Am Empfang melden sich Kundinnen und Kunden für ihren Beratungs-termin an. Die Wartezeit lässt sich mit einem Kaffee von der Bar oder im Co-Working Space im Erdgeschoss überbrücken. Eine bewusste Abrundung des Kundenerlebnisses und -services im Zeitalter von New Work.



Im Untergeschoss befindet sich die Townhall als Veranstaltungslocation. Ein farblich auf Schwarz reduzierter Raum mit mobilen treppenartigen Podesten als Sitzgelegenheit.



Über der Beratungsebene befinden sich drei Etagen mit modernen Arbeitsflächen für rund 350 Mitarbeitende: Offene Bereiche mit unterschiedlichen Arbeitsmöglichkeiten, die die Zusammenarbeit und Kommunikation fördern wechseln sich mit lichtdurchlässig verglasten Besprechungsräumen sowie Büroeinheiten, Telefonboxen und -sesseln für diskretes Arbeiten ab.



Graue Energie eingespart



Die Farbgestaltung im gesamten Gebäudeinneren spiegelt Regionalität wider: Verschiedene Rottöne symbolisieren die typisch fränkischen Dächer und Brauntöne die charakteristischen Sandsteinfassaden. Pflanzen setzen grüne Akzente.



Trotz des Bauens im Bestand konnte durch ein ausgeklügeltes Regalsystem die nutzbare Fläche um rund 20 Prozent auf 15 000 Quadratmeter vergrößert werden.



Die Sparkasse Nürnberg setzte auf umweltfreundliche Lösungen bei der Sanierung. Die tragende Struktur des Gebäudes wurde erhalten. Denn dies bedeutete eine große Menge an sogenannter grauer Energie einzusparen – diese umfasst unter anderem die Energie zur Gewinnung von Materialien, zum Herstellen und Verarbeiten von Bauteilen, den Transport von Menschen, Maschinen, Bauteilen und Materialien zur Baustelle, den Einbau von Bauteilen im Gebäude sowie deren Entsorgung.



Außerdem hat die Sparkasse Nürnberg das Dach des Gebäudes begrünt, zudem sind Solaranlagen ein fester Bestandteil des energetischen Konzepts. Für alle Mitarbeitenden, die umweltbewusst mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, gibt es künftig eine Fahrradgarage. Neben den energetischen Maßnahmen wurden unter anderem die Bereiche Brandschutz, Barrierefreiheit sowie Daten- und Anlagetechnik auf den neusten Stand gebracht.

Zurückversetzt an die Fassadengestaltung des Sparkassengebäudes in den 1950er-Jahren, stand bei der Außengestaltung im Vordergrund, die städtebauliche Bedeutung des Hauses nachhaltig zu erhalten. Dies erfolgte in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz.



Mit dem Haus der Kunden setzt die Sparkasse Nürnberg Maßstäbe für ein zukunftsorientiertes Finanzinstitut, dass die heutigen und künftigen Kundenbedürfnisse optimal erfüllen wird. Gleichzeitig präsentiert sie sich als innovative Arbeitgeberin. Das Großprojekt am Lorenzer Platz drückt darüber hinaus die tiefe Verbundenheit zu Nürnberg, der Region und den Menschen aus. (BSZ)