Bauen

Die kurze Bauzeit eines Fertighauses ist ein massiver wirtschaftlicher Hebel. (Foto: BDF/TALBAU-Haus/Corinna Holzer)

11.08.2026

Kurze Bauzeit zahlt sich aus

Fertigbau: Kurze Bauzeit und damit schneller im Eigenheim

Der Traum von den eigenen vier Wänden soll Wirklichkeit werden. Sorgen bereitet vielen Bauherren jedoch die Ungewissheit über die zeitliche Dauer und die exakte Höhe der Kosten. Hier bietet der moderne Holz-Fertigbau entscheidende Vorteile: Die industrielle Vorfertigung im Werk ermöglicht es, dass ein Rohbau oft innerhalb weniger Tage steht und das Haus bereits nach wenigen Monaten bezugsfertig ist – dazu geben die Haushersteller des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) eine Festpreisgarantie.

Planungssicherheit und Kostenersparnis

„Die kurze Bauzeit eines Fertighauses ist ein massiver wirtschaftlicher Hebel“, sagt BDF-Geschäftsführer Achim Hannott. Ein wesentlicher Aspekt sei die Minimierung der finanziellen Doppelbelastung: Da Baufamilien deutlich schneller in ihr neues Heim einziehen können, verkürzt sich der Zeitraum, in dem gleichzeitig Miete für die alte Wohnung und Zinsen für das Baudarlehen gezahlt werden müssen. Zusätzlich ermöglicht die enge Verzahnung von Planung und Produktion eine Festpreisgarantie durch den Haushersteller. Da alle Bauteile präzise im Werk vorgefertigt werden, lassen sich Kosten von Beginn an transparent kalkulieren, was böse Überraschungen durch Kostensteigerungen während der Bauphase verhindert. Wer früher investiert und einzieht, beginnt zudem früher mit dem Aufbau einer krisensicheren Säule für die private Altersvorsorge.

Weniger Stress, mehr Vorfreude

Neben den harten Fakten spielt die psychische Entlastung eine zentrale Rolle. Ein Hausbau gilt oft als eine der stressigsten Lebensphasen. Hier punktet der Fertigbau durch Terminsicherheit und feste Ansprechpartner: Ein vertraglich zugesicherter Fertigstellungstermin nimmt den Druck von der Umzugsplanung und ermöglicht es Familien, den Schulwechsel der Kinder oder die Kündigung der alten Wohnung verlässlich zu koordinieren. Das Erlebnis, das eigene Haus innerhalb weniger Tage „wachsen“ zu sehen, sorgt für eine positive emotionale Dynamik. Statt einer monatelangen Baustelle im Regen bietet der Fertigbau ein sauberes und effizientes Montageerlebnis. Dies fördert das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit schon vor dem Einzug. Ein „Wohlfühl-Zuhause“ entsteht dort, wo die Architektur das Leben unterstützt und nicht durch langwierige Verzögerungen belastet.

Präzision als Schlüssel zur Schnelligkeit

Der Grund für dieses Tempo liegt in der witterungsunabhängigen Produktion in modernen Werkshallen. „Mithilfe computergestützter Maschinen entstehen passgenaue Elemente in industrieller Präzision“, erklärt Hannott. Diese hohe Qualität, die durch das QDF-Siegel der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau streng überwacht und nachgewiesen wird, verspricht nicht nur Langlebigkeit, sondern auch eine fehlerfreie Montage vor Ort, die den Einzug beschleunigt. Immer öfter kommen diese Stärken des modernen Holz-Fertigbaus auch über den Familienhausbau hinaus zum Einsatz: etwa bei großen Wohnungs- und Objektbauten oder auch bei Kindergärten, Pflegeheimen und Nachverdichtungsprojekten.

Wer schneller baut, wohnt länger sicher

Die Kombination aus verkürzter Wartezeit, finanzieller Kalkulierbarkeit und der emotionalen Vorfreude auf einen sicheren Rückzugsort macht das Fertighaus zu einer erstklassigen Lösung für moderne Bauherren. In einer Zeit, in der Planungssicherheit ein hohes Gut ist, zahlt sich die kurze Bauzeit des Fertigbaus in jeder Hinsicht aus. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen fallen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz