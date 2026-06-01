Leistungsfähiger und sicherer

Die Pürtener Kreuzung ist ein zentraler Knotenpunkt der im Landkreis Mühldorf am Inn gelegenen Stadt Waldkraiburg: Hier treffen die Staatsstraßen (St) 2091 und die St 2352 aufeinander. Entsprechend hoch ist die Verkehrsbelastung. Allein auf der St 2091 sind mit rund 15 000 Fahrzeugen täglich fast viermal so viele Fahrzeuge unter-wegs wie im bayernweiten Durchschnitt. Fast 6000 Fahrzeuge pro Tag nutzen die St 2352. Diese hohe Verkehrsbelastung hatte in der Vergangenheit vermehrt zu Unfällen geführt. Der nahe Bahnübergang hatte die Situation zusätzlich verschärft und immer wieder für Staus an der geschlossenen Bahnschranke gesorgt. Um diese wichtigen Verkehrsachsen zu stärken, begann im Juni 2024 mit dem Spatenstich der umfangreiche Umbau. Grundlage dafür war der Planfeststellungsbescheid der Regierung von Oberbayern, der Ende 2019 erging.

In insgesamt sieben Bauphasen sind unter Federführung des Staatlichen Baumts Rosenheim drei Kreisverkehre, zwei Brücken, zwei Kilometer Staatsstraße sowie neue Geh- und Radwegverbindungen entstanden. Eine komplexe Aufgabe, nicht zuletzt auch deshalb, weil zumeist unter laufendem Verkehr und auf beengtem Baufeld gearbeitet werden musste.

Sieben Bau- und Verkehrsphasen

Um die Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit zu reduzieren, ging jede Bauphase mit einer eigenen Verkehrsphase einher. Bis zum Abschluss der Maßnahme wurden insgesamt rund 70 000 Kubikmeter Boden bewegt und 24 500 Quadratmeter Asphalt aufgebracht.

Einer der Höhepunkte der Maßnahme war der Einschub der Bahnbrücke an Allerheiligen 2025. Die rund 2300 Tonnen schwere Stahlbetonbrücke war zuvor am Rand der Bahnlinie errichtet worden. In einer Sperrpause wurde sie dann mit viel hydraulischem Druck auf einer Verschubbahn insgesamt 28 Meter seitlich in ihre Endlage verschoben.

Um den engen Zeitplan einzuhalten, waren an die 30 Arbeiter im fliegenden Wechsel rund um die Uhr Einsatz. Am Ende war es eine Punktlandung: 20 Minuten vor Ablauf der Streckensperrung konnte die Bahnlinie Landshut–Rosenheim wieder für den Bahnverkehr freigegeben werden. Der gesamte Verschub, der selbst zu nachtschlafender Uhrzeit zeitweise dutzende Zuschauer ans Baufeld lockte, ist in einem Zeitraffervideo festgehalten (zu finden ist es online auf www.stbaro.bayern.de).

Durch den umfangreichen Umbau ist aus der früheren Pürtener Kreuzung ein leis-tungsfähiger und sicherer Knotenpunkt geworden. An der Stelle, an der lange Staus die Nerven der Autofahrer strapazierten, sorgt nun die Bahnbrücke dafür, dass sich Züge und Autos nicht mehr begegnen. Und auch die unfallträchtige Pürtener Kreuzung der St 2091 und der St 2352, die ihren Namen vom nahen Ortsteil Pürten erhalten hat, gibt es nicht mehr: Hier trennt eine Brücke die beiden Staatsstraßen verkehrlich. Dies sorgt zugleich für ein ungehindertes Fortkommen.

Der Knotenpunkt konnte im Dezember 2025, mit kleineren Einschränkungen, für den Verkehr freigegeben werden. Die letzten Restarbeiten und die Markierungsarbeiten wurden nach dem Winter abgeschlossen. Mit rund 15,2 Millionen Euro Baukosten blieb die Maßnahme trotz des großen Umfangs insgesamt nicht nur im Kostenrahmen, sondern damit auch vollständig im Zeitplan.

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) erklärte dazu: „Gerade in ländlichen Regionen sind gut ausgebaute Straßen von entscheidender Bedeutung.“

Gut ausgebaute

Straßen sind wichtig

Bei einem großen Festakt wurde der neue Knotenpunkt am 27. April 2026 feierlich eröffnet. „Dieses Projekt steht für eine sichere und leistungsfähige Infrastruktur“, so Bernreiter bei der Verkehrsfreigabe. „Im Flächenland Bayern fährt der Großteil des Verkehrs auf der Straße. Gerade in den ländlichen Regionen sind gut ausgebaute Straßen von entscheidender Bedeutung. Deshalb investieren wir auch weiterhin auf Rekordniveau in Erhalt und Ausbau: Im Doppelhaushalt 2026/27 ist eine Staatsstraßen-Milliarde vorgesehen.“

„Aus einem Nadelöhr ist ein leistungsfähiger Knotenpunkt entstanden, der einen wichtigen Impuls für die Wirtschaft geben kann“, betonte auch der Erste Bürgermeister Waldkraiburgs, Robert Pötzsch, dessen Amtszeit Ende April endete.

Perspektivisch soll der Ausbau der Infrastruktur vor Ort konsequent fortgesetzt werden: Für den südlich gelegenen Ortsteil Pürten ist eine Ortsumgehung vorgesehen, um die Anwohner der bestehenden Ortsdurchfahrt der St 2091 hinsichtlich Lärm- und Schadstoffemissionen zu entlasten sowie gleich-zeitig Reisegeschwindigkeit und Verkehrssicherheit zu verbessern. (BSZ)

