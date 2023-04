Mega-Straßenbauprojekt

Am Freitag, dem 10. März 2023, war es so weit: In Karlstein wurde die Endphase des Straßenbau-Großprojekts zur Ortsumfahrung eingeläutet. Mit der letzten Freigabe des neuen Straßenabschnitts St 3308 und Anbindung an die bestehenden Verkehrsanschlüsse St 2443/AS A 45 und St 3308/AB 17 wurde die lang ersehnte Umfahrung von Karlsteins Ortsteil Dettingen (größtenteils) sowie Großwelzheim (im nördlichen Anschluss) erstmals in vollem Umfang möglich.

Der rund drei Kilometer lange Straßenneubau (die Gemarkungen Karlstein-Dettingen und Großwelzheim sowie die Stadt Alzenau/Hörstein durchlaufend) beinhaltet die neue Straßenüberführung der DB-ICE-Strecke sowie die Anschlüsse der Gewerbegebiete „Am Kieswerk/Herzberg“ und „Östliche Auwanne“. Somit wird fortan auch der Kraftverkehr direkt in die Gewerbegebiete geleitet und Karlsteins Anwohner*innen entlastet.

Der durchschnittliche tägliche Verkehr wurde im Beschlusszeitraum (2016) für die Ortsdurchfahrt bereits mit etwa 14 250 Kfz/24h prognostiziert (Prognose für 2030 ohne OU: rund 19 450 Kfz/24h). Mit Öffnung der Umgehungsstrecke soll sich nun der Orts-Durchfahrtsverkehr auf etwa 4000 bis 8000 Kfz/24h reduzieren.

Die neue Straßenführung entlastet weiterhin die ICE-Bahnstrecke Frankfurt-Aschaffenburg, in dem der Bahnübergang „Hörsteiner Weg“ entfällt und durch eine Fuß- und Radwegunterführung ersetzt wird. Im Rahmen des Gesamtprojekts der Ortsumgehung entstanden weiterhin 1,4 Kilometer neue Rad- und Fußwege beziehungsweise Unterführungen (letzte Fertigstellung Bahnunterführung „Hörsteiner Weg“: Mitte 2025).

Seitens des Naturschutzes wurde schon in den Jahren 2010 und 2011 ein Alternativbrutplatz für Uferschwalben in der Kiesgrube Weiß geschaffen. Die Uferschwalbenkolonie konnte so artenschutzgerecht und erfolgreich von der Kiesgrube Volz in ein sehr nahegelegenes Fortpflanzungs- und Ruhestättereservat auf der gegenüberliegenden Seite der heute neuen Ortsumgehungsstraße umsiedeln.

Start der Gesamtbaumaßnahme war am 2. Juni 2017 mit dem Spatenstich. Im Teilgebiet des Kieswerks Weiss wurden Rüttelstopfsäulen im Absetzbecken zur Stabilisierung des Untergrunds installiert. Mit dem „Bauwerk 1“ wurde von Februar bis Dezember 2020 eine Brücke über die Bahnlinie errichtet. Mit dem Bau des Kreisels an der St 2443 vom 3. Februar 2020 bis zur Verkehrsfreigabe am 15. September 2021 wurde „Step 2 im Bauwerk 1“ absolviert. Es folgte die Verkehrsanbindung des Kreisels St 2442 zum Gewerbegebiet „Am Kieswerk/Herzberg“ am 16. Mai 2022.

Seit 13. Februar 2023 startete das „Bauwerk 2“ mit der Schließung des Bahnübergangs „Hörsteiner Weg“ und gleichzeitigem Beginn der Bauarbeiten der Fuß- und Radwegunterführung. Dies wird das definitive Ende der umfangreichen Baumaßnahmen sein, das für das Frühjahr 2025 angestrebt wird.

Die Gesamtkosten dieser umfangreichen Straßenbaumaßnahme belaufen sich auf etwa 32 Millionen Euro. Hiervon werden rund 26 Millionen Euro mit Fördergeldern aus verschiedenen Töpfen, wie BayFAG (Bayerisches Finanzausgleichsgesetz), BayGVFG (Bayerisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) sowie EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz) aufgefangen. Rund 6 Millionen Euro Eigenanteil bleiben bei der Gemeindeverwaltung Karlstein haften.

Die Ortsdurchfahrt Dettingen St 3308/Hanauer Landstraße – als bisherige Staatsstraße – wurde zeitgleich mit der Freigabe per 10. März 2023 zur Gemeindestraße herabgestuft. Im Jahr 2013 erfuhr die Hanauer Landstraße bereits die Herabstufung von der Bundesstraße B 8 zur Staatsstraße St 3308.

„Ein gebührendes Straßenfestival am 6. und 7. Mai 2023 mit Sperrung eines kleinen Teilstücks der Hanauer Landstraße in Höhe des Rathauses/Bibliothek für Festivitäten und Aktionen ist bereits in Planung“, informierte Karlsteins Bürgermeister Peter Kreß bei der Verkehrsfreigabe. (BSZ)