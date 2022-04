Mehr Farbe fürs Haus

Auch ohne teuren Star-Architekt lassen sich heute ganz individuelle Design-Konzepte rund um die eigene Immobilie realisieren. Es ist einfacher denn je, die verschiedenen Komponenten nach den eigenen Wünschen zu gestalten und sich so etwas ganz Besonderes zu erschaffen. Lange war dies mit hohen Kosten verbunden, doch das ist inzwischen anders. Nicht nur ausgefallene Beleuchtungskonzepte oder originelle Baustoffe sind hierfür das Mittel der Wahl. „Das individuelle Design von Tür- und Fensterelementen kennt heute kaum noch Grenzen. Sie eignen sich bestens, um der eigenen Immobilie mit wenig Aufwand einen exklusiven Look zu verpassen“, weiß Dennis Schneider, Geschäftsführer der SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH. Seit rund 35 Jahren entwickelt das Unternehmen Glas-Systeme zum Schieben, Drehen und Falten für Wintergärten, Fassaden, Balkone oder flexible Innenraumtrennungen.

Das Zusammenspiel von Form und Farbe der Fensterelemente erzeugt eine ganz eigene Wirkung auf das Erscheinungsbild eines Hauses – sowohl von außen als auch von innen betrachtet. Daher gilt es bei der Material- und Farbwahl genau zu bedenken, welcher Look und welches Raumgefühl erzeugt werden sollen. „Da wir großen Wert auf individuelle Lösungen legen, bieten wir unsere Glas-Systeme in unterschiedlichsten Variationen an. Ob Terrassenzugang oder moderne Fensterfront – die Gestaltung sowohl der Innen- als auch der Außenseite ist je nach Variante unabhängig voneinander möglich, was besondere Design-Konzepte ermöglicht“, erklärt Schneider und ergänzt: „Im Innenbereich bieten wir neben dem Aluminiumrahmen auch 3-fach schichtverleimte Holzoberflächen aus Kiefer, Meranti oder Eiche an und auf Anfrage sind weitere Holzarten erhältlich.“

Abgerundet wird der warm-wohlige Holz-Look mit einer naturbelassenen Versiegelung aus Klarlack, einer von über 200 Standardfarben der RAL-Palette oder verschiedenen Lasuren der Sikkens-Palette. Im Außenbereich sorgt beispielsweise eloxiertes Aluminium für eine stilvolle und äußerst witterungsbeständige Oberfläche mit langer Haltbarkeit und geringem Reinigungsaufwand, insbesondere im Vergleich zu Holzoberflächen. Nicht nur der erhöhte Korrosionsschutz ist hier von Vorteil.

Das geradlinige und schlanke Design verschafft dem Gebäude zugleich eine moderne Außenansicht. So wird durch die Kombination von Aluminium im Außenbereich und Holz im Innenbereich das Beste aus beiden Welten vereint, sowohl in ästhetischer als auch in funktionaler Hinsicht. Neben weiteren Oberflächenstrukturen gibt es auch im Außenbereich die Möglichkeit, aus den über 200 Farben der RAL-Palette sowie weiteren Sonderfarben zu wählen. Griffe und Beschläge sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar und passend zum Rahmen oder in der Wunschfarbe erhältlich. Eingelassene Bodenschienen sorgen für Barrierefreiheit und die Beseitigung visueller Störfaktoren, wodurch ein angenehmes Raumgefühl entsteht und der Wohnbereich an sonnigen Tagen mit dem Garten verschmilzt. Und falls noch mehr Individualisierungsbedarf besteht, kann auf Anfrage auch bei der Verglasung eine persönliche Note einfließen. Denn nicht nur bezüglich Dämmstufe und Sicherheitsgrad bestehen Auswahlmöglichkeiten. Durch die Verwendung von Buntglas, Folien oder Gravuren ist für jeden Geschmack und jedes Design-Konzept auch in optischer Hinsicht die passende Lösung dabei. (BSZ)