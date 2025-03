Mehr Platz für Forschung und Lehre

Die Eröffnung des neuen „Digital Business Campus“ der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden am Standort Weiden markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Hochschule, die fast auf den Tag genau vor 30 Jahren gegründet wurde. Die Initiative zu diesem Neubauprojekt entstand im Rahmen des Sonderprogramms „Hightech Agenda plus“ (HTA plus), das vom Freistaat Bayern zur Förderung von Spitzentechnologien ins Leben gerufen wurde. Das neue Gebäude, geplant und realisiert durch das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach, vereint innovative Architektur mit nachhaltiger Bauweise und bietet modernste Räumlichkeiten für Lehre und Forschung.

Die OTH Amberg-Weiden blickt auf eine beeindruckende Entwicklungsgeschichte zurück. Nach einem Beschluss des Bayerischen Kabinetts aus dem Jahr 1991, der die Errichtung neuer Fachhochschulstandorte in Bayern vorsah, wurde die OTH am 1. Mai 1994 gegründet. Bereits 1995 begann der Studienbetrieb mit den Fachrichtungen Betriebswirtschaft in Weiden und Elektrotechnik in Amberg. Heute bietet die OTH Amberg-Weiden in vier Fakultäten über 40 Bachelor- und Masterstudiengänge sowie berufsbegleitende Programme an.

Die stetig gestiegenen Studierendenzahlen bringen auch einen erhöhten Platzbedarf mit sich. So wurde bereits im Jahr 2010 nach einem Architektenwettbewerb ein neues Hörsaalgebäude errichtet und in der Folge im Jahr 2011 die neue Mensa eröffnet. Die moderne Architektur komplettierte seinerzeit die in den 1990er-Jahren durch einen Bauträger errichteten Bestandsgebäude und formte den Campus. Im Zuge all dieser Entwicklungen nach 2010 war die bestehende Hochschulbibliothek im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Konjunkturpakets durch die Bauverwaltung gleichsam erweitert, saniert und modernisiert worden.

Anfang 2022 folgte schließlich durch das Wissenschaftsministerium der weitere Auftrag an die staatliche Bauverwaltung, im Rahmen der HTA-plus-Offensive sowohl Planung, Ausschreibung als auch Durchführung eines Neubaus für Hörsaal-, EDV-, Labor- und Büronutzung kurzfristig zu verwirklichen. Tief auf Pfählen gegründet, zweigeschossig, grundsätzlich modular, in Systembauweise oder auch offen in der Konstruktionsart konzipiert, wurde am Ende nach Ausschreibung eine Hybridbauweise daraus. Für späteren Bedarf ist das Tragwerk mit der Möglichkeit zur Aufstockung um ein weiteres Geschoss ausgelegt.

Mobile Bauteile ermöglichen Flexibilität

Das auf einer rund 500 Quadratmeter großen Grundfläche ruhende Gebäude wurde in Holz-Spannbeton-Hybrid-Bauweise errichtet. Es birgt Räume für Unterricht und Lehre, hierzu gehört das „Digital Lab“ als Plattform und als virtueller beziehungsweise physischer Raum für kreative Digitalisierung. Mobile Bauteile ermöglichen im Innenraum Flexibilität mit Teilung, Zonierung oder großzügiger Handhabe der neuen Hochschulräume. Sämtliche Aspekte hinsichtlich Nachhaltigkeit der Baustoffe, Barrierefreiheit, zukunftsweisender Energieeffizienz und wirtschaftlicher Umsetzung der Planung sind erfüllt.

Das Gebäude ist zur Beheizung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie zur Stromerzeugung auf dem Dach großflächig mit einer PV-Anlage ausgestattet. Das Erscheinungsbild der Fassade wird im Rahmen des Klimaschutzprogramms der bayerischen Staatsregierung in Teilbereichen zudem begrünt werden.

Zur Förderung von Spitzentechnologien hat der Freistaat als Innovationsoffensive das Sonderprogramm Hightech Agenda plus zur schnellen und kosteneffizienten Deckung von Platzbedarf an bayerischen Hochschulen aufgelegt. Der OTH Amberg-Weiden wurde ein Budget von 3 350 000 Euro gewährt. Um den dringenden Bedarf am Standort Weiden zu decken, war dieser zuvor von der Hochschulleitung ausgewählt worden.

Die gesamte, jetzt realisierte Maßnahme beläuft sich einschließlich aufwendiger Bodenverbesserungs-, Gründungs- und Erschließungsmaßnahmen auf dem bestehenden Hochschulgrundstück beziehungsweise einschließlich Anschluss an die vorhandenen Hochschuleinrichtungen auf 4,75 Millionen Euro. Die Differenz ist aus Eigenmitteln der Hochschule finanziert.

Nach Fertigstellung folgten der Probebetrieb und schließlich die offizielle Übergabe an den Nutzer OTH Amberg-Weiden für die Fakultät Weiden Business School sowie für die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen und Gesundheit.

Mit dem Digital Business Campus stärkt die OTH Amberg-Weiden ihre Position als innovativer Bildungsträger und trägt dazu bei, die Region Oberpfalz als bedeutenden Standort für digitale und technische Kompetenz weiterzuentwickeln. Die neue Infrastruktur ermöglicht den Studierenden und Forschenden der Hochschule, ihre Projekte und Ideen in einem modernen, flexiblen Umfeld zu realisieren, und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Die Eröffnung markiert daher nicht nur den Abschluss eines erfolgreichen Bauprojekts, sondern auch den Beginn einer neuen Ära für die Hochschule und ihre Partner. (Elisabeth Bücherl-Beer, Claudia Willer)