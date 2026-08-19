Mehr Quadratmeter ohne Anbau

Wohnfläche ist heutzutage oft rar. Selbst Einfamilienhäuser und entsprechende Grundstücke sind in der Regel eng bemessen und lassen somit an baulichen Erweiterungen wenig Optionen. Umso wichtiger ist es für Haus- oder Wohnungsbesitzer, die vorhandene Fläche und bauliche Gegebenheiten im besten Fall sehr flexibel zu gestalten. „Mittlerweile werden offene Übergänge in Wohnbereichen das ganze Jahr über genutzt. Aufgrund oft milder Herbst- und Winterwitterungen verbringen viele Menschen auch dann gerne Zeit auf der Terrasse oder im Wintergarten“, erklärt Dennis Schneider, Geschäftsführer der SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH und sagt: „Flexible Schiebeelemente ermöglichen hier, ohne großen Aufwand das Outdoorgefühl auch für kurze Zeiten zu genießen.“

Es darf nicht schwergängig sein

Um vorhandene Wohnfläche flexibel zu nutzen, sollte eine entsprechende Erweiterung oder Abtrennung nicht zu kompliziert und schwergängig sein. „Bei diesem Aspekt haben wir bereits den ersten wichtigen Punkt, der beim Kauf schwer für Laien auf Qualität zu prüfen ist, da er verborgen liegt: das Kugellager“, erklärt Schneider. So dürfen keine Kratzer, Verfärbungen oder Rostspuren vorhanden sein und Gummi- und Stahlscheiben müssen spaltfrei und ganz symmetrisch sitzen, ohne Spiel. Doch nicht nur die Verarbeitung sollte hohen Qualitätsanforderungen genügen. Da heutzutage Fenster und Schiebetüren immer größer werden, um Licht ins Haus zu lassen, werden sie auch immer schwerer. Das Material der Kugellager muss dieses Gewicht aushalten und sollte über viele Jahre nicht verschleißen. Hinzu kommt im Fensterbereich der Einfluss von Hitze, Kälte, Wasser und Schmutz. Schneider erläutert: „Bei unserem Schiebefenster-System SF80 verbauen wir beispielsweise Edelstahllaufrollen aus V4A und Edelstahllaufschienen. Mit Glasstärken von bis zu 54 Millimetern und dem hochwärmdämmenden 3-Scheiben-Aufbau kann ein Schiebeelement bis zu 800 Kilogramm wiegen. Trotzdem ist die Anwendung im Alltag leichtgängig und geschmeidig, was die Handhabung im Alltag für Nutzer angenehm macht.“

Fließend statt stolpernd

Weitere Punkte, die bei Schiebewänden zunächst wie Marginalien wirken, jedoch im alltäglichen Gebrauch schwer ins Gewicht fallen, sind Komfort und Sicherheit im Übergang. Bereits kleinste Schwellen des Rahmens können für Kinder, ältere Menschen oder bei Nutzung von Gehhilfen oder Rollstühlen eine enorme Erschwernis sein. „Hier ist die Angabe ‚Barrierefrei nach DIN 18024‘ ausschlaggebend. Systeme, die mit dieser Auszeichnung versehen sind, können bündig im Fußboden montiert werden, wodurch fließende Übergänge ohne Stolperfalle entstehen“, so Schneider. Auch die Öffnungsbreite trägt dazu bei, einem Bereich mehr Quadratmeter an Nutzungsfläche zu geben. Statt fest vorgegebener Elemente wählen Nutzer beim SF80 die Breite eines Elementes individuell bis zu circa 4 Meter. Auf drei Laufschienen lassen sich bis zu sechs Elemente montieren, von denen dann jeweils zwei nach rechts und links geöffnet werden können. Öffnen und schließen erfolgt dank integrierter Mitnehmer für zwei Elemente mit nur einer Handbewegung. So verbinden sich Wohnzimmer und Wintergarten oder Terrasse zu einem großen Areal für Familientreffen oder schaffen im Sommer das Urlaubsgefühl subtropischer Bauweisen. Für flexible Raumtrennung oder -verbindung im Innenbereich bietet SUNFLEX mit dem Schiebefenster-System SF40 auch eine ungedämmte Version. „Die einfach verglasten Elemente sind, wie auch bei der gedämmten Variante, in filigranen Rahmenprofilen verbaut, sodass die Systeme ein modernes und elegantes Ambiente schaffen“, sagt Dennis Schneider. Sonderanfertigungen mit Milchglas oder Folierungen ermöglichen auch eine Integration als sehr harmonische, blickdichte Trennwand in die persönliche Wohnlandschaft. (BSZ)