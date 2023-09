Mehr Sicherheit und Lebensqualität

Am Mittwoch, den 31. Mai 2023, gegen 16.00 Uhr war es so weit: Erster Bürgermeister Wilfried Lechler und sein Stellvertreter Simon Bernauer konnten die neue Ortsumfahrung von Lengenfeld offiziell für den Verkehr freigeben, nachdem diese von den zuständigen Behörden abgenommen worden war.

Vorausgegangen war eine lange Zeit der Planung: 2010 fasste der Pürgener Gemeinderat den Entschluss, die Ortsumfahrung für den Ortsteil Lengenfeld zu bauen. Nach zahlreichen Verträglichkeitsuntersuchungen, diversen Genehmigungsverfahren und einer europaweiten Ausschreibung konnte im November 2021 mit dem Bau der Straße begonnen werden.

Parallel dazu wurde auf der gesamten knapp 3,5 Kilometer langen Trasse eine Hochwassermulde errichtet, um Lengenfeld künftig vor schweren Überschwemmungen zu schützen. Weiterhin wurden zahlreiche Umweltschutzmaßnahmen verwirklicht, zum Beispiel eine Kollisionsschutzwand für Fledermäuse.

Bereits bei einem Bürgerfest am 26. Mai 2023 konnte die fertige Straße der Bevölkerung vorgestellt werden: Neben einem Einweihungsfestakt mit zahlreichen Ehrengästen und der Segnung der Straße konnten die Bürgerinnen und Bürger die neue Straße ausgiebig zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf dem fahrenden Festwagen testen.

Erster Bürgermeister Wilfried Lechler freut sich über diesen Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde Pürgen: „Die Bürgerinnen und Bürger in Lengenfeld können nun sprichwörtlich aufatmen. Mit der neuen Ortsumfahrung wird es in Lengenfeld ab sofort ruhiger, das Dorf gewinnt weitere Lebensqualität. Zudem haben wir Sicherheit für etwaige Hochwasser geschaffen. Ich bin dankbar, dass wir dieses einzigartige Projekt nach einer langen Planungszeit so zügig binnen eineinhalb Jahren umsetzen konnten. Mit der Firma Kutter als ausführende Baufirma hatten wir einen starken Partner an unserer Seite. Mein Dank gilt allen Beteiligten, insbesondere meinem Vorgänger Altbürgermeister Klaus Flüß, der das Projekt initiiert und entschieden vorangetrieben hat. Ohne ihn würden die Autos weiter mitten durch Lengenfeld fahren.“

Erfreulich ist auch, dass die Maßnahme letztlich knapp 5 Millionen Euro günstiger geworden ist, als geplant. Statt der Schätzkosten in Höhe von rund 17,7 Millionen Euro werden voraussichtlich nur etwa 12,7 Millionen Euro benötigt werden. „Dass uns dies in Zeiten von Inflation und gestiegenen Baukosten gelungen ist, macht uns sehr stolz, zumal wir die gesamte Maßnahme dank der hervorragenden gemeindlichen Haushaltslage und der Förderung durch den Freistaat Bayern ohne Kreditaufnahme realisieren konnten“, ergänzt Zweiter Bürgermeister Simon Bernauer. Der Freistaat Bayern fördert die Straßenbaumaßnahme mit 85 Prozent, die Hochwassermaßnahme mit 50 Prozent der jeweils zuwendungsfähigen Gesamtkosten. (BSZ)