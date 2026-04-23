Bauen

Andreas Nietsch, Geschäftsführer der Baunova Bayern GmbH, Stefan Bögl, Vorsitzender Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG, Bayerns Bauminister Christian Bernreiter, Thomas Burger, designierter Oberbürgermeister der Stadt Regensburg, Markus Richthammer, Vorstand Industrie Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG, und Fabian König, Geschäftsführer BayernHeim GmbH (v. l.). (Foto: StMB)

23.04.2026

Meilenstein für erstes BayernHeim-Projekt in der Oberpfalz

Richtfest für 125 bezahlbare Wohnungen in der Otto-Hahn-Straße in Regensburg

Die BayernHeim sorgt weiter für bezahlbaren Wohnraum in Bayern: Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft errichtet im Regensburger Stadtteil Galgenberg 125 neue Wohnungen in acht Gebäuden. „Hier entsteht moderner, barrierefreier Wohnraum für mehr als 300 Menschen. Die Wohnungen haben eine Belegungsbindung, die über 55 Jahre läuft, und bleiben damit sehr langfristig bezahlbar!“, sagte Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) beim Richtfest: „Als Freistaat Bayern bauen wir nicht nur selbst, sondern schieben den Wohnungsbau insgesamt massiv an. Mit unserer Wohnraumförderung sind wir ein bewährter Stabilitätsanker für die Branche. Unser Engagement setzen wir fort: Im Doppelhaushalt 2026/27 sind dafür 3,6 Milliarden Euro vorgesehen!“

Das BayernHeim-Projekt südlich der Altstadt in der Otto-Hahn-Straße im Stadtteil Galgenberg war das erste in der Oberpfalz. Mittlerweile sind auch Projekte in Burglengenfeld und Neumarkt gestartet. Auf dem VIVO-Areal in direkter Nähe zu Universität, Ostbayerischer Technischer Hochschule und Klinikum entsteht neben den Wohnungen auch ein Gemeinschaftsraum; Nahversorgungseinrichtungen befinden sich in unmittelbarer Umgebung.

In acht Wohngebäuden im Zentrum des neuen Quartiers werden Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen gebaut. Das attraktive Angebot an bezahlbarem Wohnraum richtet sich an Singles, Paare und Familien mit Kindern. Alle Wohnungen sind barrierefrei und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Zwischen den Wohngebäuden gibt es vier Spiel- und Begegnungsflächen.

Mit zwei Bushaltestellen in weniger als 300 Meter Entfernung besteht eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Für die Bewohner stehen neben 77 Tiefgaragenstellplätzen zudem 176 Fahrradstellplätze und 19 Stellplätze für Lastenfahrräder zur Verfügung.

Die Gebäude werden mit einem modularen Bausystem realisiert. Der Einsatz von vorgefertigten und standardisierten Großmodulen ermöglicht schnelles, kostengünstiges und hochwertiges Bauen. Alle Gebäude werden mit Fernwärme versorgt. Spatenstich war im Mai 2025, die Fertigstellung ist für Ende 2026 vorgesehen. Die Investitionssumme liegt bei über 46 Millionen Euro, der Freistaat unterstützt das Projekt mit rund 37,2 Millionen Euro aus der Wohnraumförderung.

Die Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH, Kristina Frank, betont: „Für die Baunova Bayern bedeutet dieses Projekt vor allem eines: ein bezahlbares Zuhause für viele Menschen im beliebten Regensburg zu schaffen. Das ist unser Anspruch – heute und in Zukunft."

Die BayernHeim GmbH ist seit 6. März 2025 gemeinsam mit den beiden anderen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften Stadibau GmbH und Siedlungswerk Nürnberg GmbH unter dem Dach der neuen Holding „Baunova Bayern GmbH“ vereint. Damit werden Kompetenzen gebündelt, bestehende Strukturen strategisch noch besser ausgerichtet und Synergien genutzt. Die Baunova Bayern GmbH hat mit ihren drei Tochtergesellschaften derzeit insgesamt rund 19.500 Wohnungen im Bestand, rund 5300 Wohnungen sind im Bau. (BSZ)

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