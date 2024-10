Mit Sicherheit mehr sehen

Je mehr Baustellen, desto wichtiger der Überblick – und umso schwerer. Zudem liegen Bauplätze oft weit voneinander entfernt. Das verlangt von Verantwortlichen Aufwand zur Situationserfassung. Mit der Funktion Smart by Day erleichtert Sicherheitsunternehmen LivEye Bauleitern, Betreibern und Architekten die Arbeit: Während LivEye-Kameratürme nachts zu schützende Bereiche beobachten, ermöglichen sie tagsüber eine virtuelle 360°-Baustellenansicht von jedem Ort aus. In Übereinstimmung mit der DSVGO kontrollieren und dokumentieren Zuständige den Fortschritt ihres Projekts.



Digitaler Helfer fürs Baustellenmanagement



Bisher stoppten die intelligenten LivEye-Lösungen außerhalb der festgelegten Nachtzeiten die Überwachung. Smart by Day erweitert die Kapazität der Kameras – damit liefern sie auch tagsüber Einblick und dienen effizientem Building Information Modelling (BIM). Mit diesem Novum kombiniert LivEye marktweit zum ersten Mal KI-gestützte Sicherheitslösungen mit einem BIM-Modul.



Rundum Klarheit mit 360°-Baustellendokumentation



Schalten Nutzer in den „Smart-Modus“, erhalten sie in regelmäßigen Abständen eine Panorama-Ansicht über den Bauplatz – fast fühlen sie sich, als stünden sie vor Ort. Die KI-Software setzt dazu die einzelnen Bilder der Videotürme zur Baustellendokumentation zusammen, anstatt sie einzeln und statisch zu verwenden. Optional zeigen ihnen Drohnenbilder das Gelände aus der Vogelperspektive. Ein Algorithmus macht Personen und Fahrzeuge DSGVO-konform unkenntlich. Wer mag, integriert zur leichten Handhabung einen Lageplan in die Plattform. Fragen treten auf? Einfach Archiv-Aufnahmen aufrufen! Bilder liefern meist eindeutige Antworten. Für Marketingzwecke, Projektmanagement und rechtssichere Dokumentation können Bilder aus individuell wählbaren Zeiträumen in Zeitrafferfilme umgewandelt werden.



Logistik smart erfasst



Wer fährt rein, wer raus? Intelligent erfasst Smart by Day ein- und ausfahrende Lkws, analysiert die Bewegung und visualisiert sie. So erfahren Bauleiter, wie viele und welche Lkw wann, wie lange und in welchem Beladungszustand unterwegs waren. Im Hochbau nutzen sie dieses Wissen zur Optimierung der Anlieferungszeiten. Bei Infrastrukturbaustellen erlauben die Daten Rückschlüsse über die Leistung von Massenbewegungen oder unterstützen dabei, den Takt zu verbessern.



Teamwork ohne Präsenszwang



Fungiert auch als Kollaborationstool: Teams aus Architekten, Ingenieuren, Bauleitern und anderen Fachleuten kommunizieren über das Modul von jedem Standort aus miteinander und stimmen sich ab. Schnell und unkompliziert treffen sie so Entscheidungen auf Basis fundierter Daten. Das senkt Risiken und Fehlerquellen; Einsparpotenzial und Kosten-Nutzen-Faktor steigen. (BSZ)