Moderne Wandoptik im Handumdrehen

Im unterfränkischen Niederwerrn im Landkreis Schweinfurt wird seit knapp zwei Jahren akribisch an der sogenannten Neuen Mitte gearbeitet. An der Nahtstelle zwischen Altort und Siedlung, umgeben von Bibliothek und Volksschule, war die örtliche Peripherie hinsichtlich Optik und Nutzen dem modernen Look der florierenden Gemeinde nicht mehr angemessen. Der Gemeinderat entschied sich anhand eines gut durchdachten Konzepts, in zwei Bauabschnitten mehrere Gebäudeeinheiten zu verwirklichen. Darunter ein Café mit Außenbereich, einen Bürgersaal und diverse Räumlichkeiten für örtliche Vereine und Institutionen.

Für die Umsetzung wurde die Firma Rudolf Pfister GmbH beauftragt. Das renommierte Unternehmen aus Schweinfurt ist bereits seit über 70 Jahren im Hoch- und Tiefbau erfolgreich aktiv. Es verfügt daher über genügend Erfahrung um zu wissen, mit welchem Instrument man dieses originelle Bauvorhaben, dessen Architektenvorgabe unter anderem einen zweischaligen Wandaufbau mit Kerndämmung vorsieht, zügig und reibungslos bewerkstelligen kann.

Seit mehreren Jahren im hauseigenen Bestand, setzte man auch diesmal auf die ultraMAX L aus dem Hause Mayer Schaltechnik – eine leichte Wandschalung, welche kranunabhängig und im wahrsten Sinne des Wortes „im Handumdrehen“ aufgebaut und einsatzfähig ist.

Das Untergeschoss mit einer Wandhöhe von 3,60 Metern konnte, wie auch das Erdgeschoss mit einer Wandhöhe von bis zu 6,48 Metern, bei einer Wandstärke von 24 Zentimetern problemlos und rapide geschalt werden.

Nebst hervorragender Schalzeiten bei optimaler Materialauslastung überzeugte auch die ebene Beschaffenheit der leichten Rahmenschalung von Mayer als Unterbau für die ästhetische Brettstruktur an den Wänden.

„Seit wir die ultraMAX L in unserem Bestand haben, sind unsere Schalungsprozesse samt Auf- und Abbau beträchtlich vereinfacht worden. Wir können seither oftmals auf schweres Gerät verzichten und kommen dank des Meterrasters auch beim Einmessen von Einbauteilen schneller und gezielter voran als zuvor“, erklärt Thomas Schmitt von der Firma Rudolf Pfister GmbH die leichte Rahmenschalung, die er ungemein schätzt.

500 Quadratmeter

Beton wurden geschalt

Abseits der 1140 Quadratmeter Wandfläche war mit dem Aluträger-System miniMAX auch für die Deckenschalung ein Mayer Schaltechnik-Produkt im Einsatz. Knapp 500 Quadratmeter Beton wurden mit minimalem Stützenaufwand geschalt. Dieser, um bis zu 50 Prozent minimierte Stützenaufwand ist der ausgeklügelten Systematik mittels vorgegebenem Stützenraster zu verdanken, welche dem Anwender aufzeigt, wo er wie viele Stützen einzusetzen hat.

Die Firma Rudolf Pfister konnte so über Jahre hinweg bereits enorm Lohnkosten einsparen, wodurch sich die Anschaffung des Systems längst amortisiert hat. Obendrein spart man sich ob der Ressourcenreduzierung auch noch nachhaltig Lager- und Transportkosten.

Bis zur geplanten Fertigstellung Ende dieses Jahres werden die originellen Visionen der Gemeinde Niederwerrn – durch erfahrenes und zuverlässiges Handwerk der Firma Rudolf Pfister, unterstützt durch innovative Systemschalungen der Mayer Schaltechnik – allesamt mit regionalen Firmen verwirklicht. Spätestens im kommenden Jahr wird das Bürgerzentrum dann Treffpunkt für die Niederwerrner Bürger und Besucher. (BSZ)