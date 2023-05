Moderner Archivbau

Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume (CSU) sowie der Generaldirektor der Staatlichen Archive Bernhard Grau haben vor Kurzem den Spatenstich für den Neubau des Staatsarchivs auf dem Deusterareal in Kitzingen gesetzt. „Vom Telegramm zum Tweet, vom historischen Foto zur Ausstellung – die Arbeit unserer Archive im Freistaat ist alles andere als angestaubt. Neben klassischen Aufgaben öffnen die Archive zusehends ihre analogen und digitalen Türen für alle. Moderne Archivarbeit braucht auch moderne Räumlichkeiten: Mit dem Staatsarchiv in Kitzingen bauen wir Zukunft für das historische Gedächtnis Unterfrankens“, so Blume.

Die Staatsregierung hat im Zuge der Heimatstrategie die Verlegung des Staatsarchivs von der Stadt Würzburg in die Stadt Kitzingen beschlossen. Derzeit befindet sich das Staatsarchiv im Nordflügel der Würzburger Residenz sowie in der Festung Marienberg. Ein Umzug des Staatsarchivs ist unter anderem auch deswegen erforderlich, da die Festung Marienberg generalsaniert und zum neuen „Museum für Franken“ umgebaut wird.

Bauminister Christian Bernreiter (CSU) betonte: „Für den Neubau haben wir gezielt ein alternatives Realisierungsverfahren gewählt. Eine einzige Firma wird als sogenannter Totalunternehmer die noch erforderlichen Planungsleistungen und alle Bauleistungen erbringen – also alles aus einer Hand. Das sorgt für zusätzliche Termin- und Kostensicherheit was nicht nur den künftigen Nutzer, sondern auch den Steuerzahler freut."

Das künftige Staatsarchiv in Kitzingen wird das Staatsarchiv Würzburg als staatliche Fachbehörde für alle Fragen des Archivwesens im Regierungsbezirk Unterfranken ersetzen und Archivalien mit einem Gesamtumfang von mehr als 26.000 laufenden Regalmetern verwahren. Auf einer Nutzungsfläche von rund 8000 Quadratmetern werden neben den Magazin- und Verwaltungsflächen auch öffentliche Funktionen wie der Lesesaal sowie Vortrags- und Ausstellungsräume untergebracht. Der Neubau, der im Dezember 2025 fertiggestellt werden soll, verbindet moderne Ästhetik mit Funktionalität und entspricht neusten Standards. „Ich freue mich sehr", so Grau, "dass mit dem Archivneubau in Kitzingen ein Gebäude nach modernsten fachlichen und technischen Standards entsteht. Damit wird die schriftliche Überlieferung Unterfrankens für nachfolgende Generationen gesichert. Dazu zählt auch die älteste Urkunde im Besitz des Freistaats, eine Schenkungsurkunde Karls des Großen aus dem Jahr 777 für das Hochstift Fulda.“ (BSZ)