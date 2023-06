Modernste Werkstätten für den Nachwuchs

Es ist ein Gebäude von Handwerkern für Handwerker und mit Kosten von rund 19 Millionen Euro eine Großinvestition für die Handwerkskammer (HWK) Niederbayern-Oberpfalz: Das neue HWK-Bildungszentrum Passau-Auerbach. Der Neubau hat eine Grundfläche von 4700 Quadratmetern. „Diese Investition unterstreicht einmal mehr, dass die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz eine Innovations- und Bildungskammer ist“, sagte HWK-Präsident Georg Haber. „Unser Ziel ist es, die Mitgliedsbetriebe und den Handwerkernachwuchs mit Innovationswillen, vielfältigen Kursangeboten und einer optimalen Ausstattung unserer Werkstätten in den Bildungszentren bestmöglich zu unterstützen.“

Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) machte sich ein Bild vom Teilneubau des Bildungszentrums. Söder lobte „das großartige Bildungszentrum“ und die bayerischen Handwerker*innen generell: „Ich bin stolz auf unser Handwerk.“

Die Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft konnten sich bei einem Rundgang durch die Werkstätten ein Bild von der modernen Ausstattung des Gebäudes machen. Zuvor übergab Architekt Helmut Witzlinger vom gleichnamigen Architekturbüro den symbolischen Schlüssel des Bildungszentrums an den HWK-Präsidenten, HWK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Kilger und dessen Stellvertreter Hans Schmidt sowie den HWK-Vizepräsidenten Richard Hettmann.

Georg Haber freute sich über den reibungslosen Verlauf der Baumaßnahme: Einen derartigen Neubau bei laufendem Betrieb des alten Bildungszentrums zu planen, trotz Corona-Krise im Zeit- und Kostenplan durchzuziehen und dann auch zügig in Betrieb zu nehmen sei „eine grandiose Leistung“. Haber weiter: „Mit modernen Bildungszentren wie diesem stellen wir die Zukunft des ostbayerischen Handwerks auf ein sicheres Fundament.“

Großzügige Werkstätten

Söder betonte in seiner Ansprache den hohen Stellenwert beruflicher Bildung: „Ihr wird zu wenig Unterstützung und Wertschätzung zuteil. Dabei sollten Meister und Master gleichgestellt sein.“ Der Ministerpräsident bedankte sich weiter für „die große Ausbildungsleistung“ im Handwerk. Die Betreuung der Auszubildenden sei dort nicht nur in fachlicher, sondern auch in menschlicher Hinsicht vorbildlich. Mit dem verpflichtenden Tag des Handwerks an allen weiterführenden Schulen in Bayern und der Erhöhung des Meisterbonus von 2000 auf 3000 Euro für alle unterstütze die Staatsregierung das Handwerk nach Kräften: „Wir geben nicht nur Geld für die Unis, sondern auch für das Handwerk aus.“

Auch Passaus Bürgermeister Andreas Rother freute sich über das neue Bildungszentrum: „Ich bin froh, dass Passau ein Ort für so viel gute Ausbildung im Handwerk sein darf.“ Hans Koller, der stellvertretende Landrat des Landkreises Passau, gratulierte ebenfalls zum Neubau: „Dieses Bildungszentrum trägt mit dazu bei, dass wir eine Chancenregion bleiben. Handwerksmeister und Master müssen gleichgestellt sein, denn dieser Gleichklang in der Bildung macht unsere Gesellschaft aus.“

Das Bildungszentrum Passau-Auerbach ist das drittgrößte Haus der insgesamt elf Bildungszentren der Handwerkskammer. Im Neubau am Simmerlingweg 15 finden jeweils zwei Werkstätten für Schreiner, für Zimmerer und Ausbau sowie für Kfz Platz. Außerdem sind in dem Neubau noch eine Werkstatt für Kfz-Hochvolt, vier neue Lehrsäle sowie die Verwaltung des Bildungszentrums und eine Mensa mit Küche untergebracht. Es gibt dort insgesamt 112 Werkstattplätze für Aus- und Weiterbildung und 128 Lehrsaalplätze.

In den neuen Werkstätten und Unterrichtsräumen werden die überbetriebliche Ausbildung und die Weiterbildung für Kraftfahrzeugmechatroniker, Schreiner und Zimmerer aus der Region durchgeführt. Das Gebäude ist in handwerklicher, regionaler und nachhaltiger Bauweise errichtet, die Außenanlagen sind mit zahlreichen Stellplätzen und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge neugestaltet.

Der Neubau wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, mit Geldern aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert.

Komplett neu aufgestellt

Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz stellt mit dem Neubau große Teile des Passauer Bildungszentrums komplett neu auf. Schwerpunkte sind dort neben Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), Metall und Schweißen, die Bereiche Holz und Kfz. Im Bereich Schreiner ist Passau zentraler Standort in Niederbayern mit überbetrieblicher Lehrlingsunterweisung (ÜLU), Meisterkurs und Weiterbildungen.

In Bereich Kfz ist Passau neben Landshut einer der beiden Meisterkurs-Standorte in Niederbayern. Allein im vergangenen Jahr fanden im Passauer Bildungszentrum 14 Meisterkurse mit rund 350 Teilnehmenden statt. Im Rahmen der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung konnten 446 Kurse mit 5188 Teilnehmer*innen abgehalten werden. Bei der vertieften Berufsorientierung waren zehn Schulklassen mit insgesamt rund 200 Schülern im Haus. (BSZ)